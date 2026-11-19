‘ये प्रेम मोल लिया’ का ट्रेलर रिलीज, आयुष्मान-शरवरी की जोड़ी ने जीता दिल, शादी के बाद होगा बड़ा ट्विस्ट

बॉलीवुड में पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं पर आधारित फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक सूरज बड़जात्या एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी खास शैली के साथ लौट आए हैं। हालांकि, इस बार उन्होंने अपनी कहानी कहने के अंदाज में एक बेहद ताजा और आधुनिक बदलाव किया है।

उनकी आगामी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है, क्योंकि यह प्यार, शादी और बदलते पारिवारिक रिश्तों को एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश करता है।

शादी की पुरानी परंपरा को चुनौती देती कहानी

'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन' और 'विवाह' जैसी क्लासिक फिल्मों के जरिए भारतीय शादियों और संयुक्त परिवारों की खूबसूरती दिखाने वाले सूरज बड़जात्या ने इस बार समाज की एक स्थापित परंपरा को पलट दिया है। आमतौर पर फिल्मों और असल जिंदगी में शादी के बाद दुल्हन विदा होकर अपने पति के घर जाती है, लेकिन 'ये प्रेम मोल लिया' के ट्रेलर में इसके ठीक विपरीत नजारा देखने को मिलता है। फिल्म में आयुष्मान खुराना शादी के बाद अपनी पत्नी (शरवरी) के घर जाकर बसते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ट्रेलर इस बात पर जोर देता है कि आज के दौर में एक युवा जोड़ा अपने-अपने परिवारों को छोड़े बिना या किसी एक को चुने बिना भी एक साथ खुशहाल जिंदगी कैसे बसा सकता है। फिल्म की कहानी में महिला किरदार को रिश्तों के केंद्र में रखा गया है, जहां भविष्य से जुड़े हर बड़े फैसले में उसकी बराबर की और निर्णायक भागीदारी नजर आती है।

आयुष्मान-शरवरी की केमिस्ट्री और दमदार संवाद

ट्रेलर की सबसे बड़ी खासियत आयुष्मान खुराना और शरवरी की स्वाभाविक केमिस्ट्री है। दोनों के किरदार की शुरुआत आधुनिक दौर की डेटिंग से होती है, जो धीरे-धीरे प्यार और फिर शादी के मुकाम तक पहुंचती है। आयुष्मान अपने चिर-परिचित सहज अंदाज में दिल जीतते हैं, तो वहीं शरवरी एक आत्मविश्वासी और संवेदनशील लड़की के किरदार में बेहद प्रभावशाली लग रही हैं। ट्रेलर का एक संवाद— "अगर इतना भी नहीं किया तो क्या प्यार किया?"— फिल्म की मूल भावना को बखूबी बयां करता है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों की तरह इस बार भी पर्दे पर दिग्गज कलाकारों की एक बड़ी टीम नजर आने वाली है। फिल्म में अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, स्वानंद किरकिरे, श्रुति सेठ, शाद रंधावा, गिरीश कुलकर्णी और राजेश कुमार जैसे मंझे हुए कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं, जो कहानी को भावनात्मक गहराई और हल्का-फुल्का हास्य प्रदान करते हैं।

फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है, जो सालों बाद राजश्री बैनर के साथ काम कर रहे हैं। ट्रेलर से पहले रिलीज हुए फिल्म के गानों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, खासकर इसका गाना 'झुमका पटोला' यूट्यूब पर 10 लाख से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है।

सूरज आर. बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शंस ने महावीर जैन फिल्म्स के सहयोग से किया है। पारिवारिक मनोरंजन और सामाजिक संदेश के इस अनूठे संगम को दर्शक 27 नवंबर 2026 से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देख सकेंगे।