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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (15:19 IST)

सूरज बड़जात्या की हीरोइनें क्यों पहनती हैं पीले रंग के कपड़े? पत्नी से जुड़ा है दिलचस्प राज

Sooraj Barjatya
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (15:23 IST)
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सूरज बड़जात्या की फिल्मों की किसी हीरोइन को पीले रंग के परिधान में देखने का अपना ही एक जादू है। चाहे कोई रोमांटिक गाना हो, प्यार का कोई खूबसूरत पल या फिर जश्न का खास मौका, उनका यह पसंदीदा रंग उनकी फिल्मों के कुछ सबसे यादगार पलों का हिस्सा रहा है। इसके पीछे एक बेहद प्यारी वजह भी है। 
 
सूरज बड़जात्या की पत्नी को पीला रंग बेहद पसंद है और उनकी इसी पसंद ने एक तरह की छोटी-सी परंपरा का रूप ले लिया है। यही वजह है कि फिल्ममेकर अक्सर अपनी फिल्मों के अहम दृश्यों और गानों में अपनी लीडिंग लेडीज़ को पीले रंग के परिधानों में दिखाते हैं। सालों से ये पल अपने आप में आइकॉनिक बन चुके हैं और बॉलीवुड को कुछ ऐसे यादगार दृश्य दे गए हैं, जिन्हें भुलाना मुश्किल है।
 
‘ये प्रेम मोल लिया’ के हाल ही में रिलीज़ हुए रोमांटिक गाने ‘सावन आया है’ के साथ इस परंपरा में एक और खूबसूरत अध्याय जुड़ गया है। आइए, एक नजर डालते हैं सूरज बड़जात्या की उन हीरोइनों पर, जिन्होंने उनके सिनेमाई संसार में पीले रंग को इतना खास और यादगार बनाया है।
 
शरवरी – ‘सावन आया है’, ये प्रेम मोल लिया
सूरज बड़जात्या की इस बेहद पसंदीदा परंपरा को आगे बढ़ाने वाली नई अदाकारा शरवरी हैं, जो ‘ये प्रेम मोल लिया’ में एक खास अंदाज में बड़जात्या की पारंपरिक हीरोइन का आकर्षण लेकर आई हैं। हाल ही में रिलीज़ हुए रोमांटिक गाने ‘सावन आया है’ में शरवरी एक खूबसूरत पीली साड़ी में नजर आ रही हैं। उनका यह लुक पारंपरिक भारतीय पहनावे की सदाबहार खूबसूरती और पुराने दौर के बॉलीवुड रोमांस का शानदार मेल है। 
मानसून की खूबसूरत पृष्ठभूमि में फिल्माया गया यह गाना शरवरी और आयुष्मान खुराना के बीच पनपते रोमांस को चुराई हुई नजरों और प्यार भरे पलों के जरिए बयां करता है। अपनी शालीन अदाओं और खूबसूरत पीली साड़ी के साथ शरवरी उन बड़जात्या हीरोइनों की फेहरिस्त में एक और खूबसूरत नाम बन गई हैं, जिन्होंने पर्दे पर इस रंग को खास पहचान दिलाई है।
 
भाग्यश्री – मैंने प्यार किया
बड़जात्या की फिल्मों में पीला रंग बार-बार नजर आने से काफी पहले ही भाग्यश्री ने ‘मैंने प्यार किया’ में इस रंग का एक बेहद यादगार अंदाज पेश किया था। खूबसूरत चमकीले पीले सूट में सजी भाग्यश्री ने सुमन के किरदार की ताजगी, मासूमियत और सहज आकर्षण को बखूबी पर्दे पर उतारा। उनका यह लुक, फिल्म की तरह ही, आज भी कई पीढ़ियों के दर्शकों की यादों में बसा हुआ है।
 
माधुरी दीक्षित – ‘माये नी माये’, हम आपके हैं कौन..!
जब भी बड़जात्या की फिल्मों की पीले रंग के परिधानों में सजी हीरोइनों की बात होती है, तो सबसे पहले माधुरी दीक्षित का गाना ‘माये नी माये’ याद आता है। उनका खूबसूरत पीला परिधान, शालीन अंदाज और चेहरे के शानदार हाव-भाव इस गाने को एक बेहतरीन विजुअल ट्रीट बनाते हैं। निशा के किरदार में माधुरी ने पर्दे पर एक चुलबुली गर्मजोशी दिखाई और उनका यह खास लुक उन कई फैशन मोमेंट्स में शामिल हो गया, जिन्होंने उनके किरदार को यादगार बनाया।
 
तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर – हम साथ-साथ हैं
पीले रंग के लिए सूरज बड़जात्या का प्यार सिर्फ एक हीरोइन तक सीमित नहीं रहा और ‘हम साथ-साथ हैं’ में उनकी तीनों लीडिंग लेडीज़ इस रंग में नजर आईं। तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर ने फिल्म के खूबसूरत पारिवारिक जश्न के दृश्यों में अपने-अपने अंदाज का आकर्षण जोड़ा। उनके पारंपरिक परिधानों ने फिल्म की रंगीन और खूबसूरत विजुअल अपील को और बढ़ाया। उनकी ये झलकियां एक बार फिर याद दिलाती हैं कि किस तरह पीला रंग बड़जात्या के सिनेमाई संसार का एक खास हिस्सा बन गया।
 
करीना कपूर खान – ‘कसम की कसम’, मैं प्रेम की दीवानी हूं
‘मैं प्रेम की दीवानी हूं’ में करीना कपूर खान ने पीले रंग की इस परंपरा को अपना युवा और चुलबुला अंदाज दिया। ‘कसम की कसम’ गाने में वह एक खूबसूरत पीली साड़ी में नजर आती हैं और एक पारंपरिक रोमांटिक हीरोइन के अंदाज में बेहद आकर्षक लगती हैं। अपने शानदार हाव-भाव और गाने की सपनों जैसी खूबसूरत पृष्ठभूमि के साथ करीना ने इस लुक को बेहद यादगार बना दिया। यह एक और मौका था, जब सूरज बड़जात्या ने पर्दे पर रोमांस के एक खास पल को और खूबसूरत बनाने के लिए पीले रंग का इस्तेमाल किया।
 
अमृता राव – ‘दो अनजाने अजनबी’, विवाह
‘विवाह’ में अमृता राव का किरदार पूनम उस सौम्य, शालीन और पारंपरिक भारतीय हीरोइन की छवि को दर्शाता है, जिसे दर्शक सूरज बड़जात्या की फिल्मों के साथ जोड़कर देखते आए हैं। ‘दो अनजाने अजनबी’ गाने में उनका पीला परिधान पूनम और प्रेम के बीच पनपते प्यार की नजाकत को खूबसूरती से निखारता है। उनके सादगी भरे लुक और गाने के पुराने दौर के रोमांटिक एहसास ने मिलकर पर्दे पर एक बेहद खूबसूरत और यादगार पल रचा।
 
सोनम कपूर – प्रेम रतन धन पायो
‘प्रेम रतन धन पायो’ में सोनम कपूर ने पीले रंग की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पूरी फिल्म में खूबसूरत पारंपरिक परिधानों में नजर आईं सोनम ने इस रंग को एक भव्य और शाही अंदाज दिया। शानदार स्टाइलिंग, बारीक कारीगरी और राजसी माहौल के साथ उनके लुक्स सूरज बड़जात्या के उस सिनेमाई संसार का हिस्सा बने, जहां रोमांस, भव्यता और परंपरा एक-दूसरे के साथ खूबसूरती से घुल-मिल जाते हैं।
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