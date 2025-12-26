शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (17:40 IST)

'धुरंधर' की 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, SRK और आमिर खान के बाद सबसे बड़ा नाम बने रणवीर सिंह

Dhurandhar box office collection
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। यह फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रही हैं। अब 'धुरंधर' ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्लोबली 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। फिल्म ने महज 21 दिनों में यह आंकड़ा पार कर लिया। 
 
रणवीर सिंह अब आधिकारिक तौर पर 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो चुके हैं, जिससे उन्होंने अपनी पीढ़ी के इकलौते सच्चे सुपरस्टार के रूप में खुद को सबसे ऊपर साबित कर दिया है। ऐसे दौर में जहां स्टारडम कई फॉर्मेट, भाषाओं और डिजिटल शोर में बंटा नजर आता है, रणवीर की यह उपलब्धि एक अहम मोड़ है, जो पूरी तरह बॉक्स ऑफिस की ताकत, दर्शकों के प्यार और एक ही भाषा में रिलीज हुई दमदार परफॉर्मेंस आधारित सिनेमा से हासिल हुई है।
 
धुरंधर के साथ रणवीर सिंह ने एक बड़ी और यादगार सफलता हासिल की है, जिसने आज के दौर के रिकॉर्ड बदल दिए हैं। इसे खास बनाता है यह बात कि यह कामयाबी सिर्फ एक ही भाषा में रिलीज हुई हिंदी फिल्म से मिली है, जो आज के पैन-इंडिया दौर में बहुत कम देखने को मिलता है। 
 
फिल्म ने न तो डब वर्जन का सहारा लिया और न ही कई भाषाओं में रिलीज होने की जरूरत पड़ी। कहना गलत नहीं होगा कि यह पूरी तरह रणवीर सिंह और उनके स्टार पावर के दम पर चली है। सिर्फ बेहतरीन कलाकार ही नहीं, रणवीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह एक पूरे पैमाने के मास सुपरस्टार हैं, जिनका जादू मेट्रो शहरों से लेकर टियर-2 और टियर-3 सेंटरों तक बराबरी से चलता है। 
हम्ज़ा के किरदार में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ने दर्शकों के दिल को छू लिया है, जिसे हर तरफ से तारीफ मिल रही है और लोग फिल्म को बार-बार देखने पहुंच रहे हैं। उनकी एक्टिंग को मिल रहा यह प्यार लगातार दर्शकों की भीड़ में बदल रहा है, जो आज के दौर में बड़े-बड़े फ्रेंचाइज़ी के लिए भी हासिल करना आसान नहीं होता।
 
ट्रेड के आंकड़े इस बड़ी कामयाबी की साफ तस्वीर दिखाते हैं। रणवीर की फिल्म धुरंधर तीसरे हफ्ते में भी पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ रही है और वीक 3 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसने हाल के बॉक्स ऑफिस इतिहास में बड़ी बेंचमार्क सेटर मानी जाने वाली पुष्पा को भी पीछे छोड़ दिया है। इतनी लंबी चलने वाली सफलता रणवीर को एक खास क्लब में खड़ा करती है, जहां पहले सिर्फ शाहरुख खान और आमिर खान जैसे नाम ही शामिल रहे हैं।
 
अपने समकालीन कलाकारों से कहीं आगे निकल चुके रणवीर सिंह ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि आज के हिंदी सिनेमा में सोलो स्टारडम की नई परिभाषा भी गढ़ दी है। धुरंधर के साथ उन्होंने सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं दी, बल्कि इतिहास रच दिया है।
ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। 28 साल की शरवरी अपनी हॉट एंड सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार शरवरी ने ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है।

धुरंधर 1000 करोड़ रुपये पार: पुष्पा 2 से दंगल तक: किन भारतीय फिल्मों ने सबसे तेज हजार करोड़ क्लब में एंट्री ली?

धुरंधर 1000 करोड़ रुपये पार: पुष्पा 2 से दंगल तक: किन भारतीय फिल्मों ने सबसे तेज हजार करोड़ क्लब में एंट्री ली?रणवीर सिंह की धुरंधर ने 21 दिनों में 1000 करोड़ रुपये क्लब में एंट्री लेकर नया रिकॉर्ड जोड़ा है। दमदार एक्शन सीक्वेंस, मजबूत कहानी और रणवीर सिंह की प्रभावशाली परफॉर्मेंस ने फिल्म को भारत ही नहीं, बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी जबरदस्त समर्थन दिलाया। इससे पहले पुष्पा 2, बाहुबली 2, आरआरआर और जवान जैसी फिल्मों ने अलग-अलग समय में यह मुकाम हासिल किया। जानिए किस फिल्म ने कितनी तेजी से इतिहास रचा।

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान2025 में हिंदी सिनेमा के हॉरर और ब्लैक मैजिक जॉनर ने एक नई दिशा पकड़ी। डर अब सिर्फ डराने और चौंकाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोककथाओं, मनोवैज्ञानिक तनाव और भावनात्मक गहराई के ज़रिये दर्शकों के मन में उतरता दिखा। हालांकि आस्था, अंधविश्वास और अनदेखी शक्तियों पर आधारित इन कहानियों को खास बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन कलाकारों का रहा, जिनकी दमदार परफॉर्मेंस ने इन कथाओं को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाया।

Anaconda Review: रीमेक बनाते-बनाते सामने आ गया असली खतरा

Anaconda Review: रीमेक बनाते-बनाते सामने आ गया असली खतराAnaconda (2025) एक अनोखे कॉन्सेप्ट पर बनी हॉलीवुड हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें चार दोस्त क्लासिक Anaconda की रीमेक बनाने अमेज़न के जंगलों में जाते हैं। शूटिंग के दौरान असली एनाकोंडा सामने आने से हालात बिगड़ जाते हैं। जैक ब्लैक और पॉल रुड की दमदार मौजूदगी फिल्म को संभालती है, लेकिन कमजोर पटकथा और फीका क्लाइमैक्स इसे औसत बना देता है।

देशभर के थिएटर्स में रामायण 3D प्रोमो का जलवा, फैंस का रिएक्शन देख नमित मल्होत्रा हुए खुश

देशभर के थिएटर्स में रामायण 3D प्रोमो का जलवा, फैंस का रिएक्शन देख नमित मल्होत्रा हुए खुशरामायण, जो करीब 5,000 साल पहले की गाथा है और जिसे दुनियाभर में 2.5 अरब से ज्यादा लोग श्रद्धा के साथ मानते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक विरासत है। नमित मल्होत्रा की रामायण को अब तक बनी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है और इसे लेकर दुनियाभर के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
