शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (17:29 IST)

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी की शानदार शुरुआत, सीमित स्क्रीन्स के बावजूद पहले दिन किया इतना कलेक्शन

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri box office collection
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' ने क्रिसमस डे रिलीज पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। कड़ी प्रतिस्पर्धा और सीमित स्क्रीन्स के बावजूद फिल्म ने पहले ही दिन भारत में करीब 8.46 करोड़ (नेट) की कमाई दर्ज की। 
 
सिनेमाघरों में कुल सीटें लगभग 34.5% तक भरी रही, जिसमें शाम और नाइट शोज़ में दर्शकों की संख्या ज्यादा देखने को मिली, जिससे यह बात एक बार फिर साबित हो गई कि छुट्टियों के दौरान स्टार पावर के साथ रिलीज़ हुई फिल्में आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाती हैं।
 
यह फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर की टॉप 5 ओपनिंग डे कलेक्शन्स में शामिल हो गई है, जो उनके लिए एक अहम उपलब्धि है। भले ही उनकी कुछ पिछली फिल्मों की ओपनिंग 10 करोड़ से कम रही हो, लेकिन फ्रेंचाइज़ी फिल्मों के साथ उन्होंने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें 'भूल भुलैया 3' (2024) ने 36.60 करोड़ रुपए और 'भूल भुलैया 2' (2022) ने 14.11 करोड़ रुपए की ओपनिंग दर्ज की थी। 
 
तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी यह साबित करती है कि कार्तिक फ्रेंचाइज़ी के बाहर भी दर्शकों से मजबूत कनेक्शन बना पाने में सक्षम हैं। बॉक्स ऑफिस पर हालात चुनौतीपूर्ण रहे, क्योंकि स्क्रीन्स अन्य बड़ी रिलीज़ के बीच बंटी हुई थीं, जिनमें 'धुरंधर' और हॉलीवुड की मेगा ब्लॉकबस्टर 'अवतार: फायर एंड ऐश' भी शामिल हैं। 
 
इसके बावजूद, सीमित उपलब्धता में भी इस रोम-कॉम ने अपेक्षाकृत शानदार प्रदर्शन किया, जो दर्शाता है कि मजबूत फैन फॉलोइंग और अच्छी कहानियां आज भी दर्शकों को आकर्षित कर सकती है।
 
फिल्म की इस सफलता में कार्तिक आर्यन की लोकप्रियता और ऑडियंस कनेक्ट की अहम भूमिका रही। अपनी रिलेटेबल पर्सनैलिटी और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले कार्तिक लगातार थिएटर्स में दर्शकों को खींचने में कामयाब रहे हैं। 
 
'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' की पहले दिन की कमाई उनके बढ़ते मार्केट वैल्यू और फैंस की वफादारी का सबूत है, जिसकी बदौलत कड़ी प्रतिस्पर्धा और कम स्क्रीन्स के बावजूद फिल्म ने फेस्टिव बॉक्स ऑफिस रेस में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई।
 
ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। 28 साल की शरवरी अपनी हॉट एंड सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार शरवरी ने ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है।

धुरंधर 1000 करोड़ रुपये पार: पुष्पा 2 से दंगल तक: किन भारतीय फिल्मों ने सबसे तेज हजार करोड़ क्लब में एंट्री ली?

धुरंधर 1000 करोड़ रुपये पार: पुष्पा 2 से दंगल तक: किन भारतीय फिल्मों ने सबसे तेज हजार करोड़ क्लब में एंट्री ली?रणवीर सिंह की धुरंधर ने 21 दिनों में 1000 करोड़ रुपये क्लब में एंट्री लेकर नया रिकॉर्ड जोड़ा है। दमदार एक्शन सीक्वेंस, मजबूत कहानी और रणवीर सिंह की प्रभावशाली परफॉर्मेंस ने फिल्म को भारत ही नहीं, बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी जबरदस्त समर्थन दिलाया। इससे पहले पुष्पा 2, बाहुबली 2, आरआरआर और जवान जैसी फिल्मों ने अलग-अलग समय में यह मुकाम हासिल किया। जानिए किस फिल्म ने कितनी तेजी से इतिहास रचा।

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान2025 में हिंदी सिनेमा के हॉरर और ब्लैक मैजिक जॉनर ने एक नई दिशा पकड़ी। डर अब सिर्फ डराने और चौंकाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोककथाओं, मनोवैज्ञानिक तनाव और भावनात्मक गहराई के ज़रिये दर्शकों के मन में उतरता दिखा। हालांकि आस्था, अंधविश्वास और अनदेखी शक्तियों पर आधारित इन कहानियों को खास बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन कलाकारों का रहा, जिनकी दमदार परफॉर्मेंस ने इन कथाओं को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाया।

Anaconda Review: रीमेक बनाते-बनाते सामने आ गया असली खतरा

Anaconda Review: रीमेक बनाते-बनाते सामने आ गया असली खतराAnaconda (2025) एक अनोखे कॉन्सेप्ट पर बनी हॉलीवुड हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें चार दोस्त क्लासिक Anaconda की रीमेक बनाने अमेज़न के जंगलों में जाते हैं। शूटिंग के दौरान असली एनाकोंडा सामने आने से हालात बिगड़ जाते हैं। जैक ब्लैक और पॉल रुड की दमदार मौजूदगी फिल्म को संभालती है, लेकिन कमजोर पटकथा और फीका क्लाइमैक्स इसे औसत बना देता है।

देशभर के थिएटर्स में रामायण 3D प्रोमो का जलवा, फैंस का रिएक्शन देख नमित मल्होत्रा हुए खुश

देशभर के थिएटर्स में रामायण 3D प्रोमो का जलवा, फैंस का रिएक्शन देख नमित मल्होत्रा हुए खुशरामायण, जो करीब 5,000 साल पहले की गाथा है और जिसे दुनियाभर में 2.5 अरब से ज्यादा लोग श्रद्धा के साथ मानते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक विरासत है। नमित मल्होत्रा की रामायण को अब तक बनी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है और इसे लेकर दुनियाभर के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
