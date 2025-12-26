शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (13:07 IST)

नुसरत भरूचा के शानदार एयरपोर्ट लुक्स, स्टाइल, कम्फर्ट और एफर्टलेस एलिगेंस का परफेक्ट मेल

Nushrratt Bharucha airport looks
नुसरत भरूचा का ट्रैवल फैशन हमेशा स्टेटमेंट बनाता है, फिर वह चाहे रिलैक्स्ड को-ऑर्ड सेट्स हो या चिक ओवरसाइज़्ड सिलुएट्स हो और हर बार नुशरत ये साबित करती हैं कि कम्फर्टेबल आउटफिट्स भी ट्रेंड अपील से समझौता किए बिना स्टाइलिश हो सकते हैं।
 
न्यूट्रल टोन, स्मार्ट लेयरिंग और मिनिमल एक्सेसरीज़ उनके एयरपोर्ट स्टाइल के अहम एलिमेंट्स हैं। चाहे कैज़ुअल डेनिम लुक हो या ब्रीज़ी एथलीज़र एंसेंबल, नुसरत हर बार फंक्शनल और फैशनेबल बैलेंस बनाए रखती हैं। 
 
लंबे सफ़र के लिए नुसरत की स्नीकर्स और फ्लैट्स की चॉइस प्रैक्टिकैलिटी को हाइलाइट करती है। सटल मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल उनके पॉलिश्ड ऑफ-ड्यूटी वाइब को और निखारते हैं। 
 
हर लुक उनके पर्सनल स्टाइल को दर्शाता है, साथ ही ट्रैवल-फ्रेंडली भी रहता है। ये एयरपोर्ट आउटफिट्स आसानी से रीक्रिएट किए जा सकते हैं और हर मौसम के लिए अनुकूल हैं। 
 
वाकई, नुसरत भरुचा का एयरपोर्ट फैशन एक स्टाइलिश और कम्फर्टेबल ट्रैवल वॉर्डरोब के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन है।
 
सामंथा रुथ प्रभु के लिए 2025 रहा खुशियों भरा, शुरू किया खुद का प्रोडक्शन हाउस, रचाई दूसरी शादी

सामंथा रुथ प्रभु के लिए 2025 रहा खुशियों भरा, शुरू किया खुद का प्रोडक्शन हाउस, रचाई दूसरी शादीसाल 2025 सामंथा रुथ प्रभु के लिए बेहद खास रहा है। इस साल सामंथा ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया साथ ही राज निदिमोरू संग शादी करके अपने नए सफर की शुरुआत भी की। सामंथा और राज दोनों ने यह दूसरी शादी है। दोनों ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर में शादी रचाई।

रणवीर सिंह ने धुरंधर की वजह से नहीं छोड़ी डॉन 3, क्रिएटिव मतभेद बने असली कारण?

रणवीर सिंह ने धुरंधर की वजह से नहीं छोड़ी डॉन 3, क्रिएटिव मतभेद बने असली कारण?रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ छोड़ने की खबरों को ‘धुरंधर’ की सफलता से जोड़ना गलत बताया जा रहा है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि क्रिएटिव मतभेद और शेड्यूल से जुड़ा है। फिलहाल रणवीर या फिल्म की टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

क्रिसमस पर भी 'धुरंधर' का दबदबा कायम, तीसरे हफ्ते में सबसे बड़ी कमाई कर रचा इतिहास, कार्तिक की फिल्म पीछे

क्रिसमस पर भी ‘धुरंधर’ का दबदबा कायम, तीसरे हफ्ते में सबसे बड़ी कमाई कर रचा इतिहास, कार्तिक की फिल्म पीछेक्रिसमस पर कई नई फिल्मों की रिलीज़ के बावजूद ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा है। फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 189.30 करोड़ रुपये की कमाई की और कुल कलेक्शन 668.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। चौथे हफ्ते में भी फिल्म के नंबर वन बने रहने की उम्मीद है। कार्तिक आर्यन की क्रिसमस पर रिलीज हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को भी धुरंधर ने भारी नुकसान पहुंचाया।

आलिया भट्ट ने 250 करोड़ के घर में सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, बेटी राहा की भी दिखाई झलक

आलिया भट्ट ने 250 करोड़ के घर में सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, बेटी राहा की भी दिखाई झलकक्रिसमस के मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। सेलेब्स ने भी अपने परिवार संग क्रिसमस सेलिब्रेट किया और तस्वीरें भी फैंस संग शेयर की। आलिया भट्ट ने भी परिवार संग अपने 250 करोड़ के बंगले में पहला क्रिसमस मनाया। एक्ट्रेस ने मायके और ससुरालवालों के साथ अपने नए घर से कुछ अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की हैं।

मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, शेयर की फैमिली संग क्यूट तस्वीर

मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, शेयर की फैमिली संग क्यूट तस्वीरदुनियाभर में 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। बी-टाउन में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी मां बनने के बाद पहली बार क्रिसमस सेलिब्रेट किया। साथ ही उन्होंने अपनी झलक भी फैंस को दिखाई। कैटरीना ने पति और देवर संग क्रिसमस एंजॉय करते हुए तस्वीर शेयर की है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
