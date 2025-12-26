शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Samantha Ruth Prabhu is grateful for 2025 shares unseen photos
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (12:15 IST)

सामंथा रुथ प्रभु के लिए 2025 रहा खुशियों भरा, शुरू किया खुद का प्रोडक्शन हाउस, रचाई दूसरी शादी

Samantha Ruth Prabhu
साल 2025 सामंथा रुथ प्रभु के लिए बेहद खास रहा है। इस साल सामंथा ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया साथ ही राज निदिमोरू संग शादी करके अपने नए सफर की शुरुआत भी की। सामंथा और राज दोनों ने यह दूसरी शादी है। दोनों ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर में शादी रचाई। 
 
सामंथा ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है। इन तस्वीरों मेंअलग-अलग पलों की झलक दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में सामंथा ने राज संग शादी की अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की। इसमें वह शादी के लिबास में राज के बगल में बैठी हैं और राज एक शरारती चेहरा बनाए हुए हैं। 
 
सामंथा ने इन तस्वीरों में काम से जुड़े पल, फिटनेस रूटीन, त्योहारों की झलक और शादी के खास लम्हे दिखाए हैं। इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'कृतज्ञता का एक वर्ष।'
 
सामंथा के लिए 2025 बहुत रोमांचक और खुशियों भरा रहा है। सामंथा की पहली शादी जहां नागा चैतन्य संग हुई थी। वहीं राज की शादी शालमली डे से हुई थी। सामंथा ने 2021 में नागा से तलाक ले लिया था। इसके बाद से ही उनका नाम राज निदिमोरू संग जुड़ रहा था। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्रिसमस पर भी ‘धुरंधर’ का दबदबा कायम, तीसरे हफ्ते में सबसे बड़ी कमाई कर रचा इतिहास, कार्तिक की फिल्म पीछे

क्रिसमस पर भी ‘धुरंधर’ का दबदबा कायम, तीसरे हफ्ते में सबसे बड़ी कमाई कर रचा इतिहास, कार्तिक की फिल्म पीछेक्रिसमस पर कई नई फिल्मों की रिलीज़ के बावजूद ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा है। फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 189.30 करोड़ रुपये की कमाई की और कुल कलेक्शन 668.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। चौथे हफ्ते में भी फिल्म के नंबर वन बने रहने की उम्मीद है। कार्तिक आर्यन की क्रिसमस पर रिलीज हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को भी धुरंधर ने भारी नुकसान पहुंचाया।

आलिया भट्ट ने 250 करोड़ के घर में सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, बेटी राहा की भी दिखाई झलक

आलिया भट्ट ने 250 करोड़ के घर में सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, बेटी राहा की भी दिखाई झलकक्रिसमस के मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। सेलेब्स ने भी अपने परिवार संग क्रिसमस सेलिब्रेट किया और तस्वीरें भी फैंस संग शेयर की। आलिया भट्ट ने भी परिवार संग अपने 250 करोड़ के बंगले में पहला क्रिसमस मनाया। एक्ट्रेस ने मायके और ससुरालवालों के साथ अपने नए घर से कुछ अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की हैं।

मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, शेयर की फैमिली संग क्यूट तस्वीर

मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, शेयर की फैमिली संग क्यूट तस्वीरदुनियाभर में 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। बी-टाउन में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी मां बनने के बाद पहली बार क्रिसमस सेलिब्रेट किया। साथ ही उन्होंने अपनी झलक भी फैंस को दिखाई। कैटरीना ने पति और देवर संग क्रिसमस एंजॉय करते हुए तस्वीर शेयर की है।

'राहु केतु' की रिलीज के पहले महाकाल की शरण में पहुंचे पुलकित सम्राट, टीम संग लिया महादेव का आशीर्वाद

'राहु केतु' की रिलीज के पहले महाकाल की शरण में पहुंचे पुलकित सम्राट, टीम संग लिया महादेव का आशीर्वादबॉलीवुड एक्टर पु‍लकित सम्राट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राहु केतु' के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में पुलकित सम्राट अपने को-स्टार वरुण शर्मा, शालिनी पांडे और निर्माता सूरज सिंह के साथ उज्जैन स्थित पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया।

रश्मिका मंदाना स्टारर 'मायसा' की पहली झलक आई सामने, 2026 में सिनेमाघरों में करेगी धमाका

रश्मिका मंदाना स्टारर 'मायसा' की पहली झलक आई सामने, 2026 में सिनेमाघरों में करेगी धमाकारश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'मायसा' अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में है। 'मायसा' भारत की पहली ऐसी पैन-इंडिया फिल्म है, जिसकी अगुवाई एक महिला स्टार कर रही है। जबरदस्त एक्शन और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में रश्मिका मंदाना एक बार फिर जबरदस्त अंदाज में दर्शकों के सामने आ रही हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com