24 दिसंबर 2025
बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (17:14 IST)

'राहु केतु' की रिलीज के पहले महाकाल की शरण में पहुंचे पुलकित सम्राट, टीम संग लिया महादेव का आशीर्वाद

बॉलीवुड एक्टर पु‍लकित सम्राट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राहु केतु' के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में पुलकित सम्राट अपने को-स्टार वरुण शर्मा, शालिनी पांडे और निर्माता सूरज सिंह के साथ उज्जैन स्थित पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया। 
गौरतलब है कि ज्योतिष और हास्य के अनोखे संगम से सजी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म 'राहु केतु' अगले वर्ष 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।
 
महाकाल मंदिर में दर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें पूरी टीम भक्ति में लीन नजर आ रही है। पारंपरिक परिधान में सजे कलाकारों को पूजा-अर्चना करते, विशेष अनुष्ठानों में भाग लेते और “हर हर महादेव” के जयकारे लगाते देखा जा रहा है। 
 
साथ ही मंदिर का आध्यात्मिक और दिव्य वातावरण फिल्म की यात्रा में एक सकारात्मक ऊर्जा जोड़ रहा है। ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन मजबूत दोस्ती के लिए मशहूर पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा पूजा के बीच हल्के-फुल्के पल साझा करते भी नजर आए, जो उनकी शानदार केमिस्ट्री को दर्शाता है। 
 
वहीं शालिनी पांडे पूरे मनोयोग और शांति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल रहीं। निर्माता सूरज सिंह ने पूरी टीम के साथ मिलकर पूजा का नेतृत्व किया, जो इस बात का संकेत है कि फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा के साथ की जा रही है।
 
टीम ने सोशल मीडिया पर मंदिर दर्शन की झलकियां साझा करते हुए आस्था, कृतज्ञता और दोस्ती जैसे भावों को उजागर किया। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक पड़ाव नहीं, बल्कि पूरी यूनिट के लिए आत्मचिंतन और एकजुटता का खास पल भी रही।
 
कॉमेडी फिल्म ‘राहु केतु’ दर्शकों के लिए एक फ्रेश और मनोरंजक अनुभव लेकर आने का वादा करती है, जिसमें ज्योतिषीय मान्यताओं को हास्य के साथ पिरोया गया है। महादेव के आशीर्वाद और टीम की मजबूत एकता के साथ, मेकर्स को पूरा भरोसा है कि फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दर्शकों के दिलों को जीतने में कामयाब रहेगी।
 
बॉलीवुड एक्टर पु‍लकित सम्राट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राहु केतु' के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में पुलकित सम्राट अपने को-स्टार वरुण शर्मा, शालिनी पांडे और निर्माता सूरज सिंह के साथ उज्जैन स्थित पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया।

रश्मिका मंदाना स्टारर 'मायसा' की पहली झलक आई सामने, 2026 में सिनेमाघरों में करेगी धमाका

रश्मिका मंदाना स्टारर 'मायसा' की पहली झलक आई सामने, 2026 में सिनेमाघरों में करेगी धमाकारश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'मायसा' अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में है। 'मायसा' भारत की पहली ऐसी पैन-इंडिया फिल्म है, जिसकी अगुवाई एक महिला स्टार कर रही है। जबरदस्त एक्शन और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में रश्मिका मंदाना एक बार फिर जबरदस्त अंदाज में दर्शकों के सामने आ रही हैं।

फकीर की प्रेरणा से पार्श्वगायन की दुनिया के सरताज बने थे मोहम्मद रफी

फकीर की प्रेरणा से पार्श्वगायन की दुनिया के सरताज बने थे मोहम्मद रफीअपने लाजवाब पार्श्वगायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाले आवाज की दुनिया के सरताज मोहम्मद रफी को पार्श्वगायक बनने की प्रेरणा एक फकीर से मिली थी। पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्में रफी एक फकीर के गीतों को सुना करते थे जिससे उनके दिल में संगीत के प्रति एक अटूट लगाव पैदा हो गया।

लगातार दो 100 करोड़ी फिल्म के साथ 2026 में एंट्री कर रहे आयुष्मान खुराना, बोले- बेहद उत्साहित हूं

लगातार दो 100 करोड़ी फिल्म के साथ 2026 में एंट्री कर रहे आयुष्मान खुराना, बोले- बेहद उत्साहित हूंबॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना ने 2025 में इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक होने की अपनी साख को पूरी तरह साबित किया है। उनके करियर की पहली फेस्टिवल रिलीज 'थामा' ने 100 करोड़ क्लब में शानदार एंट्री की, जो आयुष्मान की पांचवीं 100 करोड़ की फिल्म होने के साथ-साथ उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर भी बनी।

ईयर एंडर 2025: ओटीटी पर इन अभिनेत्रियों ने दिया भारतीय कहानियों को नया आयाम

ईयर एंडर 2025: ओटीटी पर इन अभिनेत्रियों ने दिया भारतीय कहानियों को नया आयामओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय मनोरंजन जगत की दिशा ही बदल दी है। अब अभिनेत्रियों को ऐसे किरदार निभाने का अवसर मिल रहा है, जो कई परतों के साथ बेबाकी से भरे हुए और जोखिम उठाने वाले हैं। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स की साहसी सोच और दर्शकों की नई कहानियों को अपनाने की भूख ने महिला प्रधान कथाओं को मजबूती दी है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
