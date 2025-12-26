शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (07:44 IST)

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी रिव्यू: प्यार, परिवार और दूरी की जंग

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri review
फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ एक शहरी रोमांटिक ड्रामा है, जिसे देखकर साफ महसूस होता है कि मेकर्स ने इसे बड़े स्केल, ग्लॉसी विजुअल्स और पुराने ज़माने की लव स्टोरी के आधार पर रचने की कोशिश की है। नतीजा यह है कि फिल्म कम जगह दिल छूती है और ज्यादातर जगह सतही भी लगती है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो निराश ज्यादा करती है। 
 
कहानी रेहान मेहरा उर्फ रे (कार्तिक आर्यन) और रूमी वर्धन (अनन्या पांडे) के इर्द-गिर्द घूमती है। रे अमेरिका में रहने वाला है, जो अपनी मां पिंकी (नीना गुप्ता) के बेहद करीब है। वहीं रूमी आगरा में अपने पिता कर्नल अमर वर्धन सिंह (जैकी श्रॉफ) और बहन के साथ रहती है। दोनों की मुलाकात विदेश यात्रा के दौरान होती है, जहां पहले तकरार होती है और फिर वही नोंक-झोंक धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है।
 
सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन असली टकराव तब आता है जब भविष्य की राहें अलग-अलग दिशाओं में जाती दिखती हैं। एक तरफ अमेरिका में बसने की मजबूरी है, दूसरी तरफ बूढ़े पिता और परिवार की जिम्मेदारी। यहीं से फिल्म प्रेम कहानी से आगे बढ़कर परिवार, त्याग और रिश्तों की कसौटी पर खड़ी होती है।
 
फिल्म की कहानी का आइडिया जाना-पहचाना है। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका पहला हाफ है। शुरुआती हिस्से में रोमांस और ह्यूमर को हल्के-फुल्के अंदाज़ में पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन ज्यादातर मज़ाक असर नहीं छोड़ते। कई सीन नकली से लगते हैं तो कई सीन ऐसे लगते हैं, जिन्हें पहले भी कई फिल्मों में देखा जा चुका है। 
 
इंटरवल के बाद फिल्म संभलती है। यहां भावनाओं को जगह मिलती है और परिवार का ट्रैक कहानी में वजन जोड़ता है। निर्देशन साफ-सुथरा है, लेकिन लेखन में गहराई की कमी साफ दिखती है। कुछ सब-प्लॉट बिना असर छोड़े निकल जाते हैं और कुछ किरदार उम्मीद जगाकर अचानक गायब हो जाते हैं।
 
इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष कार्तिक आर्यन हैं। उन्होंने रे के किरदार में सहजता, मासूमियत और भावनात्मक उलझन को अच्छे संतुलन के साथ निभाया है। कमजोर लेखन के बावजूद वे फिल्म को थामे रखते हैं और कई सीन में दर्शकों से जुड़ जाते हैं।
 
अनन्या पांडे पहले के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास में दिखती हैं और कुछ भावनात्मक दृश्यों में प्रभाव छोड़ती हैं, हालांकि उनकी केमिस्ट्री कार्तिक के साथ हर जगह मजबूत नहीं लगती।
 
जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता जैसे अनुभवी कलाकार फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। खासतौर पर नीना गुप्ता का किरदार बेहद सहज और याद रह जाने वाला है। सहायक कलाकारों में कुछ चेहरे मनोरंजन करते हैं, लेकिन कई किरदार अधूरे से महसूस होते हैं।
 
फिल्म का संगीत इसकी बड़ी ताकत है। विशाल-शेखर के गाने कहानी के साथ अच्छे से मिक्स होते हैं। टाइटल ट्रैक और ‘हम दोनों’ जैसे गाने याद रह जाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर भावनाओं को उभारने में मदद करता है।
 
सिनेमैटोग्राफी शानदार है। क्रोएशिया की लोकेशंस को बेहद खूबसूरती से फिल्माया गया है, जिससे फिल्म देखने में आकर्षक बनती है। कॉस्ट्यूम, प्रोडक्शन डिजाइन और एडिटिंग तकनीकी रूप से मजबूत हैं और फिल्म को एक प्रीमियम लुक देते हैं।
 
‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ एक ऐसी फिल्म है, जिसमें भावनाएं हैं, खूबसूरती है, अच्छे कलाकार हैं, लेकिन लेखन की कमजोरी इसे यादगार बनने से रोक देती है। यह उड़ान भरने की कोशिश करती है लेकिन ऊंचाई छू नहीं पाती। इसमें कुछ मोमेंट्स जरूर अच्छे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है।  
 
  • TU MERI MAIN TERA MAIN TERA TU MERI (2025)
  • निर्देशक: समीर विद्वांस आदित्य धर
  • गीत: अन्विता दत्त, कुमार 
  • संगीत: विशाल शेखर
  • कलाकार: कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, जैकी श्रॉफ, नीना गुप्ता 
  • रेटिंग : 1.5/5 
नुसरत भरूचा के शानदार एयरपोर्ट लुक्स, स्टाइल, कम्फर्ट और एफर्टलेस एलिगेंस का परफेक्ट मेल

नुसरत भरूचा के शानदार एयरपोर्ट लुक्स, स्टाइल, कम्फर्ट और एफर्टलेस एलिगेंस का परफेक्ट मेलनुसरत भरूचा का ट्रैवल फैशन हमेशा स्टेटमेंट बनाता है, फिर वह चाहे रिलैक्स्ड को-ऑर्ड सेट्स हो या चिक ओवरसाइज़्ड सिलुएट्स हो और हर बार नुशरत ये साबित करती हैं कि कम्फर्टेबल आउटफिट्स भी ट्रेंड अपील से समझौता किए बिना स्टाइलिश हो सकते हैं।

बांग्लादेशी हिंदू युवक की बर्बर लिंचिंग पर फूटा जाह्नवी कपूर का गुस्सा, बोलीं- यह नरसंहार है...

बांग्लादेशी हिंदू युवक की बर्बर लिंचिंग पर फूटा जाह्नवी कपूर का गुस्सा, बोलीं- यह नरसंहार है...बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या कर दी गई है। दीपू पर आरोप था कि उसने इस्लाम का अपमान किया था। दीपू चंद्र दास की बर्बर लिंचिंग को लेकर जहां हर तरफ चुप्पी छाई हुई है, वहीं जाह्नवी कपूर ने इस घटना को 'नरसंहार' बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है।

सामंथा रुथ प्रभु के लिए 2025 रहा खुशियों भरा, शुरू किया खुद का प्रोडक्शन हाउस, रचाई दूसरी शादी

सामंथा रुथ प्रभु के लिए 2025 रहा खुशियों भरा, शुरू किया खुद का प्रोडक्शन हाउस, रचाई दूसरी शादीसाल 2025 सामंथा रुथ प्रभु के लिए बेहद खास रहा है। इस साल सामंथा ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया साथ ही राज निदिमोरू संग शादी करके अपने नए सफर की शुरुआत भी की। सामंथा और राज दोनों ने यह दूसरी शादी है। दोनों ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर में शादी रचाई।

रणवीर सिंह ने धुरंधर की वजह से नहीं छोड़ी डॉन 3, क्रिएटिव मतभेद बने असली कारण?

रणवीर सिंह ने धुरंधर की वजह से नहीं छोड़ी डॉन 3, क्रिएटिव मतभेद बने असली कारण?रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ छोड़ने की खबरों को ‘धुरंधर’ की सफलता से जोड़ना गलत बताया जा रहा है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि क्रिएटिव मतभेद और शेड्यूल से जुड़ा है। फिलहाल रणवीर या फिल्म की टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

क्रिसमस पर भी ‘धुरंधर’ का दबदबा कायम, तीसरे हफ्ते में सबसे बड़ी कमाई कर रचा इतिहास, कार्तिक की फिल्म पीछे

क्रिसमस पर भी ‘धुरंधर’ का दबदबा कायम, तीसरे हफ्ते में सबसे बड़ी कमाई कर रचा इतिहास, कार्तिक की फिल्म पीछेक्रिसमस पर कई नई फिल्मों की रिलीज़ के बावजूद ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा है। फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 189.30 करोड़ रुपये की कमाई की और कुल कलेक्शन 668.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। चौथे हफ्ते में भी फिल्म के नंबर वन बने रहने की उम्मीद है। कार्तिक आर्यन की क्रिसमस पर रिलीज हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को भी धुरंधर ने भारी नुकसान पहुंचाया।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
