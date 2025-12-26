रणवीर सिंह ने धुरंधर की वजह से नहीं छोड़ी डॉन 3, क्रिएटिव मतभेद बने असली कारण?

हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में यह चर्चा तेज हो गई थी कि रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘डॉन 3’ से खुद को अलग कर लिया है। इन अफवाहों को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता से जोड़कर देखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद रणवीर ने लगातार गैंगस्टर किरदार करने से बचने के लिए ‘डॉन 3’ छोड़ दी। हालांकि, अब कई नई रिपोर्ट्स ने इस दावे को गलत बताया है।

‘धुरंधर’ से जोड़ना सही नहीं: सूत्र

पिंकविला की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ से बाहर होने को ‘धुरंधर’ की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से जोड़ना सही नहीं है। यह नैरेटिव वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर का फैसला किसी एक फिल्म की सफलता के आधार पर नहीं लिया गया।

फरहान अख्तर और रणवीर का पुराना रिश्ता

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट यह भी याद दिलाती है कि फरहान अख्तर रणवीर सिंह के करियर के शुरुआती समर्थकों में से रहे हैं। जब रणवीर के करियर के शुरुआती दौर में कई प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे या रद्द हो रहे थे, तब फरहान ने उन पर भरोसा जताया था। ऐसे में यह कहना कि रणवीर ने सिर्फ बढ़ते स्टारडम के कारण ‘डॉन 3’ से दूरी बनाई, कई लोगों को तर्कसंगत नहीं लग रहा।

असली वजह क्या है?

इंडिया टुडे की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ से अलग होने की वजह ‘धुरंधर’ की सफलता नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह मामला क्रिएटिव मतभेदों और शूटिंग शेड्यूल से जुड़े कारणों से जुड़ा हो सकता है। यानी फैसला बॉक्स ऑफिस मोमेंटम से ज्यादा फिल्म की स्क्रिप्ट और टाइमिंग जैसे पहलुओं से प्रभावित बताया जा रहा है।

आधिकारिक बयान का इंतजार

फिलहाल रणवीर सिंह या ‘डॉन 3’ की प्रोडक्शन टीम की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि रणवीर का प्रोजेक्ट से जुड़ाव किस स्तर तक था और वह कब या क्यों खत्म हुआ।

‘डॉन 3’ और बदलता कास्टिंग समीकरण

‘डॉन 3’ फरहान अख्तर की मशहूर ‘डॉन’ फ्रेंचाइज़ी का अगला चैप्टर है, जिसे पहले शाहरुख खान के साथ 2006 और 2011 में नई पहचान मिली थी। बीते कुछ महीनों में फिल्म को लेकर कास्टिंग से जुड़ी कई अटकलें सामने आई हैं। अब फिल्म के लिए नए लीड एक्टर की तलाश जारी बताई जा रही है, जिससे प्रोजेक्ट को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

‘धुरंधर’ की सफलता से ऊंचे शिखर पर रणवीर

वहीं दूसरी ओर ‘धुरंधर’ की शानदार बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ने रणवीर सिंह को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। फिल्म की मजबूत कमाई ने उनके स्टारडम को और पुख्ता किया है और यही वजह है कि उनके अगले करियर मूव्स को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में रणवीर बेहद सोच-समझकर अपनी अगली फिल्मों का चुनाव करेंगे।