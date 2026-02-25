बुधवार, 25 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. divya bharti birth anniversary life career death mystery
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : बुधवार, 25 फ़रवरी 2026 (17:52 IST)

‘सात समंदर पार’ से रातों-रात स्टार बनीं दिव्या भारती, 19 साल की उम्र में दुनिया को कह दिया अलविदा

Divya Bharti Birth Anniversary
90 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड के आसमान पर एक ऐसा सितारा चमका, जिसने बेहद कम समय में करोड़ों दिलों पर राज कर लिया। मासूम मुस्कान, चुलबुली आंखें और रूमानी अदाओं से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली दिव्या भारती आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।
 
25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी दिव्या भारती का फिल्मी सफर भले ही छोटा रहा, लेकिन उनकी लोकप्रियता और प्रभाव आज भी उतना ही गहरा है। दिव्या भारती ने महज 16 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। साल 1990 में रिलीज तेलुगु फिल्म बोबली राजा से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 
 
पहली ही फिल्म में उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों और मेकर्स का ध्यान खींच लिया। साउथ सिनेमा में मिली इस शुरुआती सफलता ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। साल 1992 में दिव्या भारती ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और आते ही छा गईं। राजीव राय निर्देशित फिल्म विश्वात्मा में उनका ग्लैमरस और बोल्ड अवतार दर्शकों को खूब भाया।
 
इस फिल्म का गाना “सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई” आज भी आइकॉनिक माना जाता है और दिव्या भारती की पहचान बन चुका है। साल 1992 दिव्या भारती के करियर का गोल्डन पीरियड साबित हुआ। इसी साल उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर, दीवाना, बलवान और दिल आशना है जैसी हिट और यादगार फिल्में शामिल हैं।
 
फिल्म दीवाना में उनके अभिनय को जबरदस्त सराहना मिली और इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड से नवाजा गया। महज एक साल के भीतर 14 बॉलीवुड फिल्मों में काम करना आज भी एक रिकॉर्ड माना जाता है।
 
साल 1992 में दिव्या भारती ने मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली। उनकी शादी ने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 को महज 19 साल की उम्र में दिव्या भारती की बिल्डिंग से गिरने के कारण मौत हो गई। उनकी अचानक और रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।
 
दिव्या भारती के निधन के बाद उनकी फिल्में रंग और शतरंज रिलीज हुईं। खासतौर पर फिल्म रंग बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और यह साबित कर दिया कि दिव्या भारती दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

‘सात समंदर पार’ से रातों-रात स्टार बनीं दिव्या भारती, 19 साल की उम्र में दुनिया को कह दिया अलविदा

‘सात समंदर पार’ से रातों-रात स्टार बनीं दिव्या भारती, 19 साल की उम्र में दुनिया को कह दिया अलविदा90 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड के आसमान पर एक ऐसा सितारा चमका, जिसने बेहद कम समय में करोड़ों दिलों पर राज कर लिया। मासूम मुस्कान, चुलबुली आंखें और रूमानी अदाओं से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली दिव्या भारती आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।

45 साल के हुए शाहिद कपूर, संघर्ष से सुपरस्टार बनने तक का सफर

45 साल के हुए शाहिद कपूर, संघर्ष से सुपरस्टार बनने तक का सफरबॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड और वर्सटाइल अभिनेताओं में शुमार शाहिद कपूर 25 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। रोमांटिक हीरो की इमेज से निकलकर इंटेंस और रियल किरदारों तक का उनका सफर आसान नहीं रहा। आज शाहिद कपूर सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस के दम पर पहचान बनाने वाले अभिनेता हैं।

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

जानिए क्यों अस्पताल गए थे संजय लीला भंसाली? परिवार ने बयान जारी कर खोला राज

जानिए क्यों अस्पताल गए थे संजय लीला भंसाली? परिवार ने बयान जारी कर खोला राजबॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक संजय लीला भंसाली हाल ही में अपनी सेहत को लेकर चर्चा में आ गए। सोशल मीडिया पर उनके अस्पताल में भर्ती होने और हार्ट अटैक की खबरों ने फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी थी। दावा किया जा रहा था कि अपनी बर्थडे पार्टी के दौरान भंसाली की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के गाने 'रामजी आके भला करेंगे' का टीजर रिलीज, दिखा पीक कॉमेडी का अंदाज

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के गाने 'रामजी आके भला करेंगे' का टीजर रिलीज, दिखा पीक कॉमेडी का अंदाज'भूत बंगला' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जो 14 साल बाद बॉलीवुड के दो दिग्गजों अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी को वापस साथ ला रही है। बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म ने उन दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, जो इस जोड़ी की कल्ट कॉमेडी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com