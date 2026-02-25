बुधवार, 25 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 25 फ़रवरी 2026 (15:35 IST)

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के गाने 'रामजी आके भला करेंगे' का टीजर रिलीज, दिखा पीक कॉमेडी का अंदाज

Bhoot Bangla
'भूत बंगला' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जो 14 साल बाद बॉलीवुड के दो दिग्गजों अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी को वापस साथ ला रही है। बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म ने उन दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, जो इस जोड़ी की कल्ट कॉमेडी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं।
 
इस चर्चा को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने फिल्म के पहले गाने 'रामजी आके भला करेंगे' का टीज़र रिलीज कर दिया है, जो उस पागलपन और कॉमेडी की एक झलक देता है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था। टीज़र में अक्षय कुमार अपने पुराने और असली अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं, जो दर्शकों को याद दिलाता है कि आखिर क्यों वो बॉलीवुड के सबसे एंटरटेनिंग कलाकारों में से एक माने जाते हैं।
 
यह पेप्पी और हाई-एनर्जी गाना अपनी वाइब्रेंट विजुअल्स, कैची बीट्स और अक्षय की सिग्नेचर कॉमिक टाइमिंग से भरपूर है। प्रीतम द्वारा कंपोज किए गए और कुमार के लिखे इस गाने को देव अरिजीत ने गाया है, साथ ही मेलो डी का लिखा और परफॉर्म किया गया रैप सेगमेंट इस गाने को ऐसा बना देता है जिसे आप स्किप नहीं कर पाएंगे।
 
​यह टीज़र सिर्फ एक गाने की झलक भर नहीं है, बल्कि एक लेजेंड्री क्रिएटिव जोड़ी की वापसी का संकेत है। 'भूत बंगला' के साथ, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन अपनी वही जानी-पहचानी कॉमिक पागलपन वापस लाने का वादा कर रहे हैं, जो दर्शकों को पुरानी यादों, हंसी और उस बड़े पर्दे के मनोरंजन से सराबोर कर देगी जिसका उन्हें लंबे समय से इंतज़ार था।
 
बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स साथ मिलकर पेश कर रहे हैं 'भूत बंगला', जिसमें अक्षय कुमार, वामीका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव जैसे कलाकार नजर आएंगे। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
