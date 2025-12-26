ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। 28 साल की शरवरी अपनी हॉट एंड सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार शरवरी ने ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है।

शरवरी व्हाइट कलर की शॉर्ट स्कर्ट और ब्रालेट टॉप पहने दिख रही हैं। तस्वीरों में शरवरी एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देकर अपनी लीन बॉडी फ्लॉन्ट कर रही हैं।

एक्ट्रेस ने मिनिमल मेकअप, खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही शरवरी ने हाथों में बेहद यूनिक पानी से भरा फिश बाउल बैग ले रखा है।

इस आउट‍फिट में शरवरी का फिगर काफी बोल्ड लग रहा है। हर तस्वीर में वह काफी कातिलाना अंदाज में पोज देती दिख रही हैं।

तस्वीरों में शरवरी अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। फैंस एक्ट्रेस का ऐसा लुक देख उनके दीवाने हो गए हैं।

फैंस शरवरी की इन तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक्ट्रेस का कमेंट सेक्शन रेड हार्ट और फायर इमोजी से भर गया है।

शरवरी वाघ जल्द ही फिल्म 'अल्फा' में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट भी लीड रोल में होंगी। इसके अलावा उनके पास अली अब्बास जफर की अनटाइटल्ड फिल्म भी है।