शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sharvari super bold look in white brallete mini skirt photos goes viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (17:07 IST)

ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

Sharvari latest photos
बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। 28 साल की शरवरी अपनी हॉट एंड सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार शरवरी ने ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। 
 
शरवरी व्हाइट कलर की शॉर्ट स्कर्ट और ब्रालेट टॉप पहने दिख रही हैं। तस्वीरों में शरवरी एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देकर अपनी लीन बॉडी फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
एक्ट्रेस ने मिनिमल मेकअप, खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही शरवरी ने हाथों में बेहद यूनिक पानी से भरा फिश बाउल बैग ले रखा है। 
 
इस आउट‍फिट में शरवरी का फिगर काफी बोल्ड लग रहा है। हर तस्वीर में वह काफी कातिलाना अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। 
 
तस्वीरों में शरवरी अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। फैंस एक्ट्रेस का ऐसा लुक देख उनके दीवाने हो गए हैं।
फैंस शरवरी की इन तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक्ट्रेस का कमेंट सेक्शन रेड हार्ट और फायर इमोजी से भर गया है। 
 
शरवरी वाघ जल्द ही फिल्म 'अल्फा' में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट भी लीड रोल में होंगी। इसके अलावा उनके पास अली अब्बास जफर की अनटाइटल्ड फिल्म भी है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान2025 में हिंदी सिनेमा के हॉरर और ब्लैक मैजिक जॉनर ने एक नई दिशा पकड़ी। डर अब सिर्फ डराने और चौंकाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोककथाओं, मनोवैज्ञानिक तनाव और भावनात्मक गहराई के ज़रिये दर्शकों के मन में उतरता दिखा। हालांकि आस्था, अंधविश्वास और अनदेखी शक्तियों पर आधारित इन कहानियों को खास बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन कलाकारों का रहा, जिनकी दमदार परफॉर्मेंस ने इन कथाओं को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाया।

Anaconda Review: रीमेक बनाते-बनाते सामने आ गया असली खतरा

Anaconda Review: रीमेक बनाते-बनाते सामने आ गया असली खतराAnaconda (2025) एक अनोखे कॉन्सेप्ट पर बनी हॉलीवुड हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें चार दोस्त क्लासिक Anaconda की रीमेक बनाने अमेज़न के जंगलों में जाते हैं। शूटिंग के दौरान असली एनाकोंडा सामने आने से हालात बिगड़ जाते हैं। जैक ब्लैक और पॉल रुड की दमदार मौजूदगी फिल्म को संभालती है, लेकिन कमजोर पटकथा और फीका क्लाइमैक्स इसे औसत बना देता है।

देशभर के थिएटर्स में रामायण 3D प्रोमो का जलवा, फैंस का रिएक्शन देख नमित मल्होत्रा हुए खुश

देशभर के थिएटर्स में रामायण 3D प्रोमो का जलवा, फैंस का रिएक्शन देख नमित मल्होत्रा हुए खुशरामायण, जो करीब 5,000 साल पहले की गाथा है और जिसे दुनियाभर में 2.5 अरब से ज्यादा लोग श्रद्धा के साथ मानते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक विरासत है। नमित मल्होत्रा की रामायण को अब तक बनी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है और इसे लेकर दुनियाभर के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है।

कैलाश खेर के लाइव शो में मचा हंगामा, भीड़ हुई बेकाबू, सिंगर बोले- जानवरगिरी ना करिए...

कैलाश खेर के लाइव शो में मचा हंगामा, भीड़ हुई बेकाबू, सिंगर बोले- जानवरगिरी ना करिए...फेमस सिंगर कैलाश खेर के ग्वालियर में आयोजिक लाइव शो में भीड़ बेकाबू होने के बाद हंगामा मच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कैलाश खेर को बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस रोकनी पड़ी और लोगों से संयम बरतने की अपील करनी पड़ी। कैलाश खेर ग्वालियर गौरव दिवस के मौके पर आयोजित बॉलीवुड नाइट में परफॉर्म करने पहुंचे थे।

पंचायत 4 से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, ये हैं 2025 की सबसे चर्चित ओटीटी सीरीज

पंचायत 4 से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, ये हैं 2025 की सबसे चर्चित ओटीटी सीरीज2025 भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज के लिए एक यादगार साल साबित हुआ। TVF की पंचायत सीजन 4 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली वापसी से लेकर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड और खौफ जैसे बोल्ड और चर्चित टाइटल्स तक, पूरे साल भारतीय स्ट्रीमिंग कंटेंट ने बातचीत पर राज किया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com