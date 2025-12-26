शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आलेख
  4. Artists who will give a new identity to horror and black magic cinema in Hindi films of 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (16:24 IST)

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान

Year Ender 2025
2025 में हिंदी सिनेमा के हॉरर और ब्लैक मैजिक जॉनर ने एक नई दिशा पकड़ी। डर अब सिर्फ डराने और चौंकाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोककथाओं, मनोवैज्ञानिक तनाव और भावनात्मक गहराई के ज़रिये दर्शकों के मन में उतरता दिखा। हालांकि आस्था, अंधविश्वास और अनदेखी शक्तियों पर आधारित इन कहानियों को खास बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन कलाकारों का रहा, जिनकी दमदार परफॉर्मेंस ने इन कथाओं को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाया। 
 
आइए नजर डालते हैं वर्ष 2025 में हॉरर जॉनर में शानदार अभिनय करने वाले कलाकारों और उनकी फिल्मों पर-
 
जानकी बोडीवाला – वश लेवल 2
गुजराती फिल्म वश लेवल 2 के साथ जानकी बोडीवाला, हॉरर स्पेस की सबसे सशक्त परफॉर्मर्स में उभरकर सामने आईं। 'वश 1' की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने 'वश 2' में बेहद संयमित लेकिन गहराई से डर पैदा करने वाला अभिनय किया। डर, साहस और भावनात्मक नाज़ुकता के बीच संतुलन बनाकर जानकी ने ब्लैक मैजिक पर आधारित इस कहानी को न सिर्फ रोचक बल्कि पूरी तरह विश्वसनीय भी बनाया।
 
नुसरत भरूचा – छोरी 2
'छोरी 2' में नुसरत भरूचा ने एक बार फिर साबित किया कि हॉरर जॉनर पर उनकी पकड़ काफी मजबूत हो चुकी है। सामाजिक अंधविश्वास और काली शक्तियों से जूझती एक मां के किरदार में उनका अभिनय बेहद सच्चा और भावनात्मक रहा। ऊंची आवाज़ या ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामे की बजाय, नुसरत ने भीतर से उपजने वाले डर को स्क्रीन पर उतारा। 'छोरी' फ्रेंचाइज़ी के ज़रिये उन्होंने न सिर्फ काले जादू की दुनिया को टटोला, बल्कि कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी गहरी सामाजिक बुराइयों को भी प्रभावी ढंग से उजागर किया।
 
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना – थामा
'थामा' ने हॉरर को कई परतों वाली कहानी के साथ पेश किया, और इसके लीड कलाकारों ने इस चुनौती को बखूबी निभाया। आयुष्मान खुराना ने जहां तर्क-वितर्क से परे शक्तियों से जूझते किरदार में गहराई और संवेदनशीलता जोड़ी, वहीं रश्मिका मंदाना ने भावनात्मक मजबूती और नाज़ुकता के साथ कहानी को संतुललित किया। इस तरह दोनों की केमिस्ट्री से फिल्म के सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और भी असरदार बन गए।
 
काजोल – मां
मां में काजोल का अभिनय 2025 के सबसे चर्चित हॉरर परफॉर्मेंस में शामिल रहा। एक मां के रूप में, जो रहस्यमयी और तांत्रिक शक्तियों से अपने बच्चे की रक्षा करती है। उनकी सशक्त स्क्रीन प्रेज़ेंस, भावनात्मक मजबूती और डर को संयम के साथ दर्शाने की शैली ने यह साबित कर दिया कि हॉरर बिना ज़रूरत से ज़्यादा शोर के भी बेहद प्रभावशाली हो सकता है।
 
अनिता कुलकर्णी और अमृता सुभाष – जारण
'जारण' पूरी तरह प्रभावशाली अभिनय पर आधारित हॉरर फिल्म रही, जिसमें अनिता कुलकर्णी और अमृता सुभाष ने यादगार अभिनय किया। अंधविश्वास, तांत्रिक रस्मों और मनोवैज्ञानिक भय में उलझी महिलाओं के किरदारों को दोनों ने बारीकी से गढ़ा। अमृता की शांत, लेकिन डर पैदा करने वाली मौजूदगी और अनिता की भावनात्मक सच्चाई ने मिलकर फिल्म को एक ऐसा डरावना अनुभव बना दिया, जो क्रेडिट रोल होने के बाद भी मन में बना रहता है।
 
ऐसे में यह कहें तो कतई गलत नहीं होगा कि वर्ष 2025 में हिंदी हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा ने सतही डर से आगे बढ़कर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक गहराई को अपनाया। इन फिल्मों में डर को वास्तविक बनाने का काम शानदार अभिनय ने किया, ऐसा अभिनय, जो संवेदनशील होने के साथ-साथ लंबे समय तक लोगों की यादों में रहे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Anaconda Review: रीमेक बनाते-बनाते सामने आ गया असली खतरा

Anaconda Review: रीमेक बनाते-बनाते सामने आ गया असली खतराAnaconda (2025) एक अनोखे कॉन्सेप्ट पर बनी हॉलीवुड हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें चार दोस्त क्लासिक Anaconda की रीमेक बनाने अमेज़न के जंगलों में जाते हैं। शूटिंग के दौरान असली एनाकोंडा सामने आने से हालात बिगड़ जाते हैं। जैक ब्लैक और पॉल रुड की दमदार मौजूदगी फिल्म को संभालती है, लेकिन कमजोर पटकथा और फीका क्लाइमैक्स इसे औसत बना देता है।

देशभर के थिएटर्स में रामायण 3D प्रोमो का जलवा, फैंस का रिएक्शन देख नमित मल्होत्रा हुए खुश

देशभर के थिएटर्स में रामायण 3D प्रोमो का जलवा, फैंस का रिएक्शन देख नमित मल्होत्रा हुए खुशरामायण, जो करीब 5,000 साल पहले की गाथा है और जिसे दुनियाभर में 2.5 अरब से ज्यादा लोग श्रद्धा के साथ मानते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक विरासत है। नमित मल्होत्रा की रामायण को अब तक बनी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है और इसे लेकर दुनियाभर के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है।

कैलाश खेर के लाइव शो में मचा हंगामा, भीड़ हुई बेकाबू, सिंगर बोले- जानवरगिरी ना करिए...

कैलाश खेर के लाइव शो में मचा हंगामा, भीड़ हुई बेकाबू, सिंगर बोले- जानवरगिरी ना करिए...फेमस सिंगर कैलाश खेर के ग्वालियर में आयोजिक लाइव शो में भीड़ बेकाबू होने के बाद हंगामा मच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कैलाश खेर को बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस रोकनी पड़ी और लोगों से संयम बरतने की अपील करनी पड़ी। कैलाश खेर ग्वालियर गौरव दिवस के मौके पर आयोजित बॉलीवुड नाइट में परफॉर्म करने पहुंचे थे।

पंचायत 4 से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, ये हैं 2025 की सबसे चर्चित ओटीटी सीरीज

पंचायत 4 से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, ये हैं 2025 की सबसे चर्चित ओटीटी सीरीज2025 भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज के लिए एक यादगार साल साबित हुआ। TVF की पंचायत सीजन 4 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली वापसी से लेकर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड और खौफ जैसे बोल्ड और चर्चित टाइटल्स तक, पूरे साल भारतीय स्ट्रीमिंग कंटेंट ने बातचीत पर राज किया।

नुसरत भरूचा के शानदार एयरपोर्ट लुक्स, स्टाइल, कम्फर्ट और एफर्टलेस एलिगेंस का परफेक्ट मेल

नुसरत भरूचा के शानदार एयरपोर्ट लुक्स, स्टाइल, कम्फर्ट और एफर्टलेस एलिगेंस का परफेक्ट मेलनुसरत भरूचा का ट्रैवल फैशन हमेशा स्टेटमेंट बनाता है, फिर वह चाहे रिलैक्स्ड को-ऑर्ड सेट्स हो या चिक ओवरसाइज़्ड सिलुएट्स हो और हर बार नुशरत ये साबित करती हैं कि कम्फर्टेबल आउटफिट्स भी ट्रेंड अपील से समझौता किए बिना स्टाइलिश हो सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com