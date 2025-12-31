बुधवार, 31 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (11:19 IST)

TVF रिवाइंड 2025: इमोशंस और दिल छू लेने वाली कहानियों से भरा साल

TVF Rewind 2025
साल 2025 में टीवीएफ ने कई शानदार शोज पेश किए, जैसे पंचायत सीजन 4, ग्राम चिकित्सालय, हाफ CA सीजन 2, सेना: गार्डियंस ऑफ द नेशन, सिक्सर सीजन 2, कोर्ट कचहरी, वेरी पारिवारिक सीजन 2, गुरी धैर्य की लव स्टोरी, मेडिकल ड्रीम्स, सिस्टर्स सीजन 2, लाइफ इन 20s, मित्रोनपोलिटन, अरेंज्ड कपल, पटना हॉस्टल इन पुणे और भी कई हिट शोज़।
 
2025 का अंत होते-होते, यह समय सही है यह याद करने का कि TVF ने इस साल कितना इमोशन और मजे से भरा कंटेंट दिया है। उनके रिलेटेबल और दिल को छू लेने वाले कंटेंट ने फिर साबित कर दिया कि वे लोगों की इमोशंस को समझने और उन्हें छीने में माहिर हैं। 
 
TVF ने अपने पॉपुलर शोज के साथ डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में फिर से कब्ज़ा जमाया है। ऐसे में, साल 2025 की यादों को संजोते हुए, TVF ने एक खूबसूरत वीडियो बनाया, जिसमें उनके शोज़ के साथ जुड़े पल और नॉस्टैल्जिया फिर से जी उठे हैं।
 
VF बिना किसी शक भारत के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स में से एक है और उन्होंने कुछ बेहद पसंद किए जाने वाले शोज़ पेश किए हैं। साल की शुरुआत उन्होंने मेट्रोपोलिटन से की, जो मेट्रो शहरों में युवाओं की जिंदगी के सफर पर आधारित साप्ताहिक सीरीज है। इस शो ने हर हफ्ते हँसी, संघर्ष और दिल को छू लेने वाले इमोशन्स का एक खूबसूरत मेल दिया। 
 
इस शो के साथ TVF ने फिर साबित कर दिया कि वे ही वो प्रोडक्शन हाउस हैं जो सच में भारतीय युवा की भावनाओं को समझते हैं।
 
इसके बाद उन्होंने हॉफ CA सीजन 2, हुज योर गायनेक? सीजन 2, और सिक्सर सीजन 2 की घोषणा की, जिससे अमेजन MX प्लेयर की शामें पूरी तरह TVF के नाम रही। इसके साथ ही उनके गर्लयापा चैनल पर नया शो मेडिकल ड्रीम्स शुरू हुआ, जो तीन NEET अभ्यर्थियों श्रीय, ध्वानी और समर्थ की अलग-अलग पृष्ठभूमियों वाली जिंदगी पर केंद्रित है। यह शो भी युवाओं की जिंदगियों के संघर्ष और उम्मीदों को बड़े ही आकर्षक तरीके से दिखाता है।
 
इस साल TVF का असर क्षेत्रीय सीमाओं से भी आगे बढ़ता दिखा। पंचायत सीरीज़ का तेलुगु रूपांतरण शिवरापल्ली इस बात का उदाहरण बना कि कैसे TVF अपनी कहानियों की आत्मा को बनाए रखते हुए उन्हें स्थानीय संस्कृति में ढाल सकता है। इसी के साथ TVF ऐसा इकलौता प्रोडक्शन हाउस बन गया, जिसने हिंदी वेब सीरीज़ को सफलतापूर्वक साउथ इंडियन दर्शकों तक पहुंचाया। 
 
TVF ने इस साल गुरी धैर्य की लव स्टोरी जैसी एक और सधी हुई और जुड़ाव पैदा करने वाली कहानी भी पेश की, जिसमें अचानक हुई मुलाक़ात के बाद दो दोस्तों की नई शुरुआत दिखाई गई। वहीं, दिल को छू लेने वाली ड्रामा सीरीज़ ग्राम चिकित्सालय को देशभर के दर्शकों से भरपूर प्यार मिला। इसके साथ वेरी पारिवारिक सीज़न 2 ने भी अपनी सादगी और रोज़मर्रा के हास्य से दर्शकों को लगातार जोड़े रखा, जिससे यह साल TVF के लिए कंटेंट के लिहाज़ से बेहद मजबूत साबित हुआ।
 
TVF ने 2025 में अवॉर्ड्स में भी धमाल मचाया। उनकी सीरीज कोटा फैक्टरी को IFFA डिजिटल अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट स्टोरी - ओरिजिनल (सीरीज) का अवॉर्ड मिला, जबकि पंचायत को बेस्ट सीरीज का अवॉर्ड मिला। TVF ने IFFA में वेब सीरीज के ज्यादातर बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम किए, जैसे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट लीड रोल (पुरुष) और बेस्ट स्टोरी। 
 
पंचायत सीजन 3 को दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट वेब सीरीज (क्रिटिक्स चॉइस) का अवॉर्ड मिला। पंचायत, गुल्लक, कोटा फैक्टरी, परमानेंट रूममेट्स और दूसरे हिट शोज़ के चलते TVF को ब्रांड इक्विटी के कवर पर भी जगह मिली। फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 में TVF और अमेजन प्राइम वीडियो ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (पुरुष) – कॉमेडी में सभी छह नॉमिनेशन जीतकर तहलका मचा दिया। TVF ने दिखा दिया कि वे सिर्फ दर्शकों के दिल में ही नहीं, अवॉर्ड्स में भी सबसे आगे हैं।
 
इस बीच, TVF ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए मनोरंजक स्केचेस भी बनाए। इस साझेदारी के तहत TVF ने तीन खास स्केचेस तैयार किए, जिनमें मुख्य विषय थे: महिला सशक्तिकरण, अपने संसाधनों से आय और टेक्नोलॉजी आधारित विकास। साल 2025 में पंचायत का सांस्कृतिक प्रभाव भी साफ दिखा। फैंस और राइडर्स ने ‘राइड टू फूलैरा’ का आयोजन किया, जो TVF की पॉप कल्चर पर पकड़ को साबित करता है। 
 
एक और माइलस्टोन में, पंचायत को WAVES 2025 में ग्राम स्तर की कहानियां बनाने पर मास्टरक्लास में शामिल किया गया। TVF ने टेलेंटट्रैक अवॉर्ड्स में भी धूम मचाई और बेस्ट वेब सीरीज, बेस्ट डायरेक्टर जैसी प्रमुख श्रेणियों में अवॉर्ड जीते।इसके अलावा, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर TVF ने दो बड़े शो लॉन्च किए सेना: गार्डियन ऑफ द नेशन और कोर्ट कचहरी, जो दर्शकों के बीच खूब चर्चा में रहे।
 
आज TVF एक ऐसी प्रोडक्शन हाउस बन चुका है जो ब्लॉकबस्टर शोज़ देने के लिए जाना जाता है। हमेशा अपने दर्शकों के दिल को समझते हुए, उन्होंने साबित किया है कि जिस चीज़ को भी वे छूते हैं, वह सोने में बदल जाती है। उनकी कहानियां सही जगह पर बैठती हैं और टीवीएफ हमेशा एक कदम आगे रहता है इसे पहचानने में। 
 
चाहे वह एक लव स्टोरी हो, स्टार्टअप की कहानी हो, गांव की जिंदगी हो या कोचिंग हब की कहानी, टीवीएफ की कहानियां हर जॉनर में हैं और हर बार हिट होती हैं। हमेशा नए प्रयोग करने वाले TVF अब एक नए क्रिएटिव क्षेत्र में कदम रख रहा है VVAN फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जो एक्ट्रा कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स और अरुणाभ कुमार की द वायरल फीवर के साथ सहयोग में बनाया गया है।
