मंगलवार, 30 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (14:29 IST)

रश्मिका–विजय की रॉयल वेडिंग की तैयारी, उदयपुर के पैलेस में 26 फरवरी को सात फेरे लेने की चर्चा

Rashmika and Vijay
साउथ सिनेमा के सबसे चर्चित और पसंदीदा स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर एक बार फिर शादी की खबरें सुर्खियों में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जोड़ी 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में शादी करने जा रही है। बताया जा रहा है कि यह शादी बेहद निजी होगी, जिसमें सिर्फ परिवार के करीबी लोग और चुनिंदा दोस्त ही शामिल होंगे।
 
सूत्रों के अनुसार, शादी उदयपुर के एक भव्य पैलेस में होगी, जहां शाही अंदाज में सभी रस्में निभाई जाएंगी। रश्मिका और विजय पहले ही अक्टूबर 2025 में हैदराबाद में सगाई कर चुके हैं, हालांकि दोनों ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
 
हैदराबाद में होगा फिल्म इंडस्ट्री के लिए रिसेप्शन
शादी के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा हैदराबाद में एक बड़ा रिसेप्शन आयोजित करेंगे। इस रिसेप्शन में साउथ और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े सितारों के शामिल होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह रिसेप्शन ग्रैंड लेवल पर होगा, जहां इंडस्ट्री के दोस्त और सहयोगी इस नए सफर की शुरुआत का जश्न मनाएंगे।
 
सगाई और शादी पर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं
हालांकि शादी और सगाई की खबरें काफी समय से चर्चा में हैं, लेकिन दोनों कलाकारों ने अब तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना ने शादी की अफवाहों पर बेहद संकोच भरा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि वह फिलहाल न तो किसी बात की पुष्टि करना चाहेंगी और न ही इनकार। सही समय आने पर ही वह इस बारे में बात करेंगी।
 
लंबे समय से साथ दिखता रहा है कपल
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने कभी खुले तौर पर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है। सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की फिल्मों को सपोर्ट करना हो या पब्लिक इवेंट्स में साथ मौजूद रहना, दोनों की बॉन्डिंग हमेशा चर्चा का विषय रही है। अगस्त में न्यूयॉर्क में हुए 43वें इंडिया डे परेड के दौरान भी दोनों ग्रैंड मार्शल के तौर पर नजर आए थे, जहां उनकी केमिस्ट्री ने सभी का ध्यान खींचा था।

 
फिल्मों में भी दिखी है शानदार केमिस्ट्री
रश्मिका और विजय ने तेलुगु सिनेमा की सुपरहिट फिल्मों गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में साथ काम किया है। इन फिल्मों में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों जल्द ही निर्देशक राहुल सांकृत्यायन की आने वाली फिल्म में भी एक बार फिर साथ नजर आ सकते हैं।
बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास: 25 दिन बाद भी डबल डिजिट में ‘धुरंधर’, Pushpa 2 भी पीछे

बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास: 25 दिन बाद भी डबल डिजिट में ‘धुरंधर’, Pushpa 2 भी पीछेफिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है। यह लगातार 25 दिनों तक डबल डिजिट कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है। चौथे हफ्ते में भी इसकी रफ्तार थमी नहीं और अब तक भारत में कुल कमाई 741.90 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है।

बच्चन फैमिली के इस मेंबर को रेखा ने दिया फ्लाइंग किस, Ikkis स्क्रीनिंग में दिखा भावुक पल

बच्चन फैमिली के इस मेंबर को रेखा ने दिया फ्लाइंग किस, Ikkis स्क्रीनिंग में दिखा भावुक पलफिल्म Ikkis की स्क्रीनिंग के दौरान Rekha ने अमिताभ बच्चन के नाती Agastya Nanda के पोस्टर को फ्लाइंग किस देकर आशीर्वाद दिया। इस भावुक पल ने सभी का ध्यान खींचा। अमिताभ बच्चन ने भी ब्लॉग में Agastya की तारीफ करते हुए दिल छू लेने वाली बात कही। इक्कीस का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है और यह एक वॉर बायोपिक है। फिल्म भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है।

धुरंधर 2 में दिखेंगे अक्षय खन्ना? मौत के बाद भी सीक्वल में एंट्री की तैयारी?

धुरंधर 2 में दिखेंगे अक्षय खन्ना? मौत के बाद भी सीक्वल में एंट्री की तैयारी?फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना के किरदार को जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। सोशल मीडिया पर उनका डांस वीडियो वायरल हो चुका है। अब सवाल यह है कि किरदार की मौत के बावजूद क्या वे धुरंधर 2 में नजर आएंगे। इंडस्ट्री में इस पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स फैंस की मांग और किरदार की लोकप्रियता को तरजीह देते हैं या फिर अपनी तय कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं।

एपी ढिल्लों संग किसिंग वीडियो पर तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी, वीर पहाड़िया ने भी बताया रिएक्शन का सच

एपी ढिल्लों संग किसिंग वीडियो पर तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी, वीर पहाड़िया ने भी बताया रिएक्शन का सचबॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में तारा सुतारिया सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में अपने बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया संग पहुंची थीं। इस कॉन्सर्ट से तारा का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें स्टेज पर एपी ढिल्लों उन्हें किस करते दिख रहे हैं।

110 मिलियन फैंस के प्यार पर सलमान खान ने जताया आभार, पोस्ट शेयर कर कहा धन्यवाद

110 मिलियन फैंस के प्यार पर सलमान खान ने जताया आभार, पोस्ट शेयर कर कहा धन्यवादसलमान खान ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह देश के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले और असरदार सितारों में क्यों गिने जाते हैं। अपने जन्मदिन के बाद सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की और फैंस व चाहने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
