शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आलेख
  4. fastest 1000 crore films indian cinema dhurandhar pushpa2
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (16:31 IST)

धुरंधर 1000 करोड़ रुपये पार: पुष्पा 2 से दंगल तक: किन भारतीय फिल्मों ने सबसे तेज हजार करोड़ क्लब में एंट्री ली?

fastest 1000 crore films indian cinema dhurandhar pushpa2
आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई-एक्शन थ्रिलर धुरंधर अब भारतीय सिनेमा की सबसे खास फिल्मों की सूची में शामिल हो चुकी है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने दुनियाभर में महज 21 दिनों में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। दमदार एक्शन सीक्वेंस, मजबूत कहानी और रणवीर सिंह की प्रभावशाली परफॉर्मेंस ने फिल्म को भारत ही नहीं, बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी जबरदस्त समर्थन दिलाया।
 
फिल्म ने भारत से 21 दिनों में 796.19 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन और विदेश से 206.91 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया और इस तरह से 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया। धुरंधर की सफलता यह साबित करती है कि अगर एक्शन के साथ कहानी में गहराई हो, तो फिल्म सिर्फ ओपनिंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर टिकती है।
fastest 1000 crore films indian cinema dhurandhar pushpa2
पुष्पा 2: सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म
पुष्पा: द रूल: पार्ट 2 इस मामले में सबसे आगे है। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 7 दिनों में 1000 करोड़ रुपये क्लब में एंट्री कर ली थी। यह अब तक की सबसे तेज भारतीय फिल्म है जिसने यह रिकॉर्ड बनाया। फिल्म ने अपने पूरे रन में करीब 1742.1 करोड़ रुपये की कमाई की। पहले पार्ट की लोकप्रियता, दमदार डायलॉग्स और अल्लू अर्जुन के आइकॉनिक किरदार ने इसे ऐतिहासिक सफलता दिलाई।
fastest 1000 crore films indian cinema dhurandhar pushpa2
बाहुबली 2: जिसने इतिहास की शुरुआत की
एसएस राजामौली की बाहुबली 2: द कन्क्लूजन वह फिल्म है जिसने सबसे पहले 1000 करोड़ रुपये क्लब का दरवाजा खोला। इस महाकाव्य फिल्म ने 10 दिनों में यह आंकड़ा पार किया और दुनियाभर में कुल 1788.06 करोड़ रुपये की कमाई की। बाहुबली 2 भारतीय सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई।
RRR: ग्लोबल लेवल पर भारतीय सिनेमा की पहचान
राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर RRR ने 16 दिनों में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ। फिल्म की कुल कमाई 1230 करोड़ रुपये रही। जबरदस्त एक्शन, देशभक्ति का भाव और ‘नाटू नाटू’ गाने की वैश्विक लोकप्रियता ने RRR को भारत से बाहर भी खास पहचान दिलाई।
fastest 1000 crore films indian cinema dhurandhar pushpa2
KGF चैप्टर 2: कन्नड़ सिनेमा का स्वर्णिम पल
यश स्टारर KGF चैप्टर 2 ने 18 दिनों में 1000 करोड़ रुपये क्लब में एंट्री की। फिल्म ने कुल 1215 करोड़ रुपये की कमाई की। यह कन्नड़ सिनेमा के लिए ऐतिहासिक पल था। इससे पहले फिल्म सिर्फ 3 दिनों में 250 करोड़ रुपये पार करने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी बनी थी।
fastest 1000 crore films indian cinema dhurandhar pushpa2
जवान: शाहरुख खान की दमदार वापसी
एटली के निर्देशन में बनी जवान ने भी 18 दिनों में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया। फिल्म ने दुनियाभर में 1160 करोड़ रुपये की कमाई की। शाहरुख खान की स्क्रीन प्रेजेंस, सामाजिक संदेश और मास एंटरटेनमेंट के मेल ने जवान को 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल किया।
fastest 1000 crore films indian cinema dhurandhar pushpa2
धुरंधर: आधुनिक दौर की बड़ी एक्शन हिट
धुरंधर ने 21 दिनों में 1000 करोड़ रुपये क्लब में पहुंचकर यह दिखाया कि कंटेंट और प्रजेंटेशन का सही संतुलन कितना जरूरी है। फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक, स्टाइलिश एक्शन और रणवीर सिंह की इंटेंस एक्टिंग इसकी बड़ी ताकत बनी।
fastest 1000 crore films indian cinema dhurandhar pushpa2
कल्कि 2898 एडी: भविष्य और पौराणिकता का मेल
प्रभास स्टारर कल्कि 2898 एडी ने 25 दिनों में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया। फिल्म की कुल कमाई 1042 करोड़ रुपये रही। साइंस फिक्शन और पौराणिक तत्वों के अनोखे मेल ने दर्शकों का ध्यान खींचा। फिल्म में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पटानी जैसे बड़े सितारे नजर आए।
fastest 1000 crore films indian cinema dhurandhar pushpa2
पठान: पोस्ट-पैंडेमिक बॉक्स ऑफिस की जान
पठान ने 27 दिनों में 1000 करोड़ रुपये क्लब में एंट्री ली और कुल 1055 करोड़ रुपये की कमाई की। यह शाहरुख खान की पहली 1000 करोड़ रुपये क्लब वाली फिल्म बनी। लंबे ब्रेक के बाद आई इस फिल्म ने थिएटर कारोबार को फिर से रफ्तार दी।
fastest 1000 crore films indian cinema dhurandhar pushpa2
दंगल: सबसे अलग लेकिन सबसे बड़ी सफलता
आमिर खान की दंगल का सफर सबसे अलग रहा। इस फिल्म ने 154 दिनों में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया, लेकिन अंत में यह 2070.3 करोड़ रुपये की कमाई के साथ सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बनी। चीन में जबरदस्त सफलता ने दंगल को ऐतिहासिक बना दिया और यह साबित किया कि मजबूत कहानी लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर राज कर सकती है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान2025 में हिंदी सिनेमा के हॉरर और ब्लैक मैजिक जॉनर ने एक नई दिशा पकड़ी। डर अब सिर्फ डराने और चौंकाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोककथाओं, मनोवैज्ञानिक तनाव और भावनात्मक गहराई के ज़रिये दर्शकों के मन में उतरता दिखा। हालांकि आस्था, अंधविश्वास और अनदेखी शक्तियों पर आधारित इन कहानियों को खास बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन कलाकारों का रहा, जिनकी दमदार परफॉर्मेंस ने इन कथाओं को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाया।

Anaconda Review: रीमेक बनाते-बनाते सामने आ गया असली खतरा

Anaconda Review: रीमेक बनाते-बनाते सामने आ गया असली खतराAnaconda (2025) एक अनोखे कॉन्सेप्ट पर बनी हॉलीवुड हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें चार दोस्त क्लासिक Anaconda की रीमेक बनाने अमेज़न के जंगलों में जाते हैं। शूटिंग के दौरान असली एनाकोंडा सामने आने से हालात बिगड़ जाते हैं। जैक ब्लैक और पॉल रुड की दमदार मौजूदगी फिल्म को संभालती है, लेकिन कमजोर पटकथा और फीका क्लाइमैक्स इसे औसत बना देता है।

देशभर के थिएटर्स में रामायण 3D प्रोमो का जलवा, फैंस का रिएक्शन देख नमित मल्होत्रा हुए खुश

देशभर के थिएटर्स में रामायण 3D प्रोमो का जलवा, फैंस का रिएक्शन देख नमित मल्होत्रा हुए खुशरामायण, जो करीब 5,000 साल पहले की गाथा है और जिसे दुनियाभर में 2.5 अरब से ज्यादा लोग श्रद्धा के साथ मानते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक विरासत है। नमित मल्होत्रा की रामायण को अब तक बनी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है और इसे लेकर दुनियाभर के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है।

कैलाश खेर के लाइव शो में मचा हंगामा, भीड़ हुई बेकाबू, सिंगर बोले- जानवरगिरी ना करिए...

कैलाश खेर के लाइव शो में मचा हंगामा, भीड़ हुई बेकाबू, सिंगर बोले- जानवरगिरी ना करिए...फेमस सिंगर कैलाश खेर के ग्वालियर में आयोजिक लाइव शो में भीड़ बेकाबू होने के बाद हंगामा मच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कैलाश खेर को बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस रोकनी पड़ी और लोगों से संयम बरतने की अपील करनी पड़ी। कैलाश खेर ग्वालियर गौरव दिवस के मौके पर आयोजित बॉलीवुड नाइट में परफॉर्म करने पहुंचे थे।

पंचायत 4 से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, ये हैं 2025 की सबसे चर्चित ओटीटी सीरीज

पंचायत 4 से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, ये हैं 2025 की सबसे चर्चित ओटीटी सीरीज2025 भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज के लिए एक यादगार साल साबित हुआ। TVF की पंचायत सीजन 4 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली वापसी से लेकर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड और खौफ जैसे बोल्ड और चर्चित टाइटल्स तक, पूरे साल भारतीय स्ट्रीमिंग कंटेंट ने बातचीत पर राज किया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com