सोमवार, 22 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (12:50 IST)

धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बीच रणवीर-दीपिका हाथों में हाथ डाले दिखे, एयरपोर्ट वीडियो वायरल

रणवीर सिंह इन दिनों सफलता के शिखर पर हैं। उनकी हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने रिलीज के महज 17 दिनों में 579 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और अब यह 600 करोड़ रुपये के क्लब की ओर तेजी से बढ़ रही है। कलेक्शन से यह साफ हो गया कि दर्शकों के बीच धुरंधर का क्रेज अभी कम होने वाला नहीं है।
 
मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखे रणवीर-दीपिका
फिल्म की जबरदस्त सफलता के बीच रणवीर सिंह को उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। रविवार शाम दोनों हाथों में हाथ डाले एयरपोर्ट में एंट्री करते नजर आए। इस दौरान रणवीर और दीपिका दोनों ही ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते दिखे, जिसने फैंस का दिल जीत लिया।

 
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
एयरपोर्ट से सामने आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो गया। फैंस ने कमेंट सेक्शन में दोनों की जोड़ी की जमकर तारीफ की और धुरंधर की सफलता पर रणवीर सिंह को बधाइयां दीं। कई यूजर्स ने इसे बॉलीवुड की सबसे पावरफुल कपल एंट्री भी बताया।
 
5 दिसंबर को रिलीज हुई थी धुरंधर
आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आए हैं। उनके साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं।
 
दूसरा पार्ट 19 मार्च को 
धुरंधर का अगला पार्ट 19 मार्च को रिलीज किया जाएगा। ऐसे में दर्शकों को रणवीर सिंह को एक बार फिर इसी दमदार अवतार में देखने का मौका मिलेगा।
धुरंधर के गाने ‘शरारत’ में तमन्ना भाटिया को आदित्य धर ने क्यों किया रिजेक्ट? कोरियोग्राफर ने खोला राज

धुरंधर के गाने ‘शरारत’ में तमन्ना भाटिया को आदित्य धर ने क्यों किया रिजेक्ट? कोरियोग्राफर ने खोला राजआदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड बना रही है। इसी बीच गाने ‘शरारत’ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि इस गाने के लिए Tamannaah Bhatia का नाम सुझाया गया था, लेकिन निर्देशक ने कहानी के कारण इसे ठुकरा दिया। विजय के मुताबिक, उनके दिमाग में यह गाना तमन्ना को ध्यान में रखकर ही बना था और उन्होंने निर्देशक आदित्य धर को यह सुझाव भी दिया था।

दिल्ली की सड़कों पर राम चरण, पेड्डी की शूटिंग की तस्वीरें हुई लीक

दिल्ली की सड़कों पर राम चरण, पेड्डी की शूटिंग की तस्वीरें हुई लीकजब से पेड्डी का अनाउंसमेंट वीडियो आया है, तब से लेकर इसके फर्स्ट-लुक पोस्टर और टीज़र झलकियों तक, राम चरण की इस आने वाली फ़िल्म का हर कंटेंट सोशल मीडिया पर चर्चा और ट्रेंड का टॉपिक बना रहा है। अब फ़िल्म के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, जिनमें राम चरण दिल्ली में शूटिंग करते नज़र आ रहे हैं।

2025 में इन बॉलीवुड अभिनताओं ने सिल्वर स्क्रीन पर बिखेरा जलवा

2025 में इन बॉलीवुड अभिनताओं ने सिल्वर स्क्रीन पर बिखेरा जलवासाल 2025 में बॉलीवुड के कई सितारों ने सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा बिखेरा। ऐतिहासिक गाथाओं से लेकर प्रेरणादायक बायोपिक्स, दिल छू लेने वाली रोमांस कहानियों और शानदार डेब्यू तक, इस साल सब कुछ रहा। इन फिल्मों में प्रमुख अभिनेताओं ने अपनी गहराई, दृढ़ता और स्टार-पावर से सबका दिल जीत लिया। फिलहाल आइए देखते हैं, किस हीरो ने वर्ष 2025 में सबका दिल जीत लिया।

बॉक्स ऑफिस पर हम्जा का कहर जारी, 1000 करोड़ क्लब की ओर तेजी से बढ़ रही 'धुरंधर'

बॉक्स ऑफिस पर हम्जा का कहर जारी, 1000 करोड़ क्लब की ओर तेजी से बढ़ रही 'धुरंधर'रणवीर सिंह ने भारतीय सिनेमा में बहुत कम कलाकारों द्वारा हासिल की गई कामयाबी पाई है। ‘धुरंधर’ के साथ उन्होंने सिर्फ़ एक ब्लॉकबस्टर नहीं दी, बल्कि एक ऐसी फिल्म पेश की है जो हर दिन और ज़्यादा ज़ोर से गूंज रही है। फिल्म 1000 करोड़ क्लब की ओर तेज़ी से बढ़ रही है।

'टॉक्सिक' से कियारा आडवाणी का धमाकेदार फर्स्ट लुक आया सामने, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

'टॉक्सिक' से कियारा आडवाणी का धमाकेदार फर्स्ट लुक आया सामने, इस दिन रिलीज होगी फिल्मरॉकिंग स्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' अपनी घोषणा के बाद से ही सुर्खियों में हैं। फैंस इस ‍‍फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यश की इस फिल्म में कियारा आडवाणी भी नजर आने वाली हैं। फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का धमाकेदार फर्स्ट लुक सामने आ गया है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
