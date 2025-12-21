रविवार, 21 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 21 दिसंबर 2025 (15:54 IST)

बॉक्स ऑफिस पर हम्जा का कहर जारी, 1000 करोड़ क्लब की ओर तेजी से बढ़ रही 'धुरंधर'

Dhurandhar Box Office Collection
रणवीर सिंह ने भारतीय सिनेमा में बहुत कम कलाकारों द्वारा हासिल की गई कामयाबी पाई है। ‘धुरंधर’ के साथ उन्होंने सिर्फ़ एक ब्लॉकबस्टर नहीं दी, बल्कि एक ऐसी फिल्म पेश की है जो हर दिन और ज़्यादा ज़ोर से गूंज रही है। फिल्म 1000 करोड़ क्लब की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। 
 
यह साफ है कि यह पल स्टारडम, पैमाने और बॉक्स ऑफिस की ताक़त को नए सिरे से परिभाषित करता है। पहले ही दिन से ‘धुरंधर’ ने बता दिया था कि यह कोई साधारण फिल्म नहीं है। रणवीर सिंह की दमदार मौजूदगी, भावनात्मक गहराई और ज़बरदस्त ऊर्जा के दम पर फिल्म ने रिकॉर्ड समय में कई बड़े मुकाम हासिल किए। 
 
एक ऐतिहासिक उपलब्धि में ‘धुरंधर’ सबसे तेज़ 500 करोड़ रुपए कमाने वाली हिंदी फिल्म बनी, जो आने वाले वर्षों तक याद रखी जाएगी। आंकड़े सिर्फ़ बढ़े नहीं, बल्कि विस्फोट की तरह ऊपर गए—दर्शकों के ज़बरदस्त प्यार का सबूत है।
इस कामयाबी को और खास बनाता है इसका वैश्विक मुकाबला। ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ जैसी विशाल फिल्म के सामने भी ‘धुरंधर’ डटी रही। जहां ‘अवतार’ दुनियाभर में छाई हुई है, वहीं रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने झुकने से इनकार किया। उसने अपनी अलग राह बनाई, ज़ोर से दहाड़ी और भारी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाया। 
 
'अवतार की लहर' को रणवीर के नेतृत्व में 'धुरंधर की सुनामी' ने कड़ी टक्कर दी। ट्रेड एक्सपर्ट्स और दर्शक मानते हैं कि यह सिर्फ़ भव्यता या बड़े पैमाने की बात नहीं है—यह भरोसे और जुनून की जीत है। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस इस अभूतपूर्व सफ़र की आत्मा है। किरदार में उनकी सच्चाई, स्क्रीन पर पकड़ और भावनात्मक जुड़ाव ने ‘धुरंधर’ को सिर्फ़ हिट नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पल बना दिया है।
 
जैसे-जैसे ‘धुरंधर’ 1000 करोड़ रुपए के मुकाम की ओर बढ़ रही है, रणवीर सिंह इसके केंद्र में मज़बूती से खड़े हैं—अडिग, अजेय और बेमिसाल। यह सिर्फ़ रिकॉर्ड तोड़ कमाई नहीं, एक बयान है। भारतीय सिनेमा इतिहास बनते देख रहा है, और इस तूफ़ान के बीचों-बीच हैं रणवीर सिंह—जो एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि वे अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेता हैं।
प्रियंका चोपड़ा से लेकर दिशा पाटनी तक, ये बॉलीवुड दीवाज दे रहीं मेजर हेयर-बैंग गोल्स

प्रियंका चोपड़ा से लेकर दिशा पाटनी तक, ये बॉलीवुड दीवाज दे रहीं मेजर हेयर-बैंग गोल्सहेयर बैंग्स एक बार फिर ट्रेंड में हैं — और बॉलीवुड की शानदार अभिनेत्रियां यह साबित कर रही हैं कि यह टाइमलेस स्टाइल आज भी क्यों सबका फ़ेवरेट है। सॉफ्ट फ्रिंजेस से लेकर बोल्ड फ्रंट बैंग्स तक, इन दीवाज़ ने इस ट्रेंड को अपने आत्मविश्वास, आकर्षण और अनोखी पहचान के साथ अपनाया है।

क्या आप जानते हैं गोविंदा का पूरा नाम, जानिए चीची के बारे में कुछ रोचक जानकारियां

क्या आप जानते हैं गोविंदा का पूरा नाम, जानिए चीची के बारे में कुछ रोचक जानकारियां21 दिसंबर 1963 को जन्मे गोविंदा के पिता अभिनेता अरूण कुमार आहुजा ने एक फिल्म का निर्माण किया था जिसमें उन्हें घाटा हुआ। गोविंदा की माता निर्मला आहुजा अभिनेत्री और गायिका भी थीं। गोविंदा का पहला जॉब एक खाद का विज्ञापन था। फिल्मों में उनका पहला मुख्य रोल उनके अंकल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म में था।

'तारे जमीन पर' की रिलीज को 18 साल पूरे, आमिर खान ने अपने किरदार के लिए किया था यह खास काम

'तारे जमीन पर' की रिलीज को 18 साल पूरे, आमिर खान ने अपने किरदार के लिए किया था यह खास काम2007 में आमिर खान ने 'तारे जमीन पर- के साथ एक बेहतरीन फिल्म दी, जो यादगार और अनोखी थी। इस फिल्म ने शिक्षा प्रणाली को एक नए नजरिए से दिखाया और पुराने स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दी। साथ ही, इसने एक जरूरी संदेश दिया कि हर बच्चा खास होता है।

17 साल की उम्र में करिश्मा तन्ना ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, पिता नहीं चाहते थे पैदा हो बेटी

17 साल की उम्र में करिश्मा तन्ना ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, पिता नहीं चाहते थे पैदा हो बेटीटीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना 21 दिसंबर को अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। करिश्मा ने 17 साल की उम्र में एकता कपूर के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था।

कॉमेडी के साथ पर्दे पर निगेटिव रोल भी निभा चुके हैं गोविंदा, मिला था फिल्म फेयर पुरस्कार

कॉमेडी के साथ पर्दे पर निगेटिव रोल भी निभा चुके हैं गोविंदा, मिला था फिल्म फेयर पुरस्कारबॉलीवुड में अपनी डांसिग स्टाइल और कॉमेडी अभिनय से दर्शको के दिलों मे खास पहचान बनाने वाले गोविंदा 62 वर्ष के हो गए हैं। 21 दिसंबर 1963 में जन्में गोविंदा फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता अरूण आहूजा और मां निर्मला देवी अभिनेता-अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में काम करते थे।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
