शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. arijit singh raina song after playback retirement
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (16:28 IST)

प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास के बाद अरिजीत सिंह का बड़ा सरप्राइज, रिलीज हुआ पहला इंडिपेंडेंट सिंगल 'रैना'

Arijit Singh new song
बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने बीते दिनों प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा करके फैंस को भावुक कर दिया था। अब अरिजीत ने फैंस को एक शानदार सरप्राइज दिया है। अरिजीत ने हाल ही में अपना पहला इंडिपेंडेंट सिंगल सॉन्ग 'रैना' रिलीज किया है। 
 
इस गाने में उन्होंने मशहूर संगीतकार शेखर रवजियानी और गीतकार प्रिया सरैया के साथ हाथ मिलाया है। 'गरुड़ म्यूजिक' के बैनर तले रिलीज हुआ यह गाना अरिजीत के एक नए पक्ष को दर्शाता है—एक ऐसा कलाकार जो अब फिल्मी बंदिशों से परे अपनी धुन खुद बुन रहा है।
 
गाने को शेयर करते हुए अरिजीत सिंह ने लिखा, रैना अब आपका हुआ। इसे महसूस कीजिए और इस रात को खुद पर छा जाने दीजिए। इस गाने को प्रिया सरैया ने लिखा है और यह ऐसा लव सॉन्ग है जो सीधे आपके दिलों को छू जाएगा। अगर आप भी अरिजीत की रूहानी आवाज को मिस कर रहे थे, तो यह गाना आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।
सोशल मीडिया पर इस गाने को 'सोलफुल' और 'जादुई' बताया जा रहा है। फैंस का कहना है कि अरिजीत की आवाज में वही पुरानी कशिश है, लेकिन इस बार इसमें एक अलग तरह की आजादी महसूस हो रही है।
 
अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी, 2026 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि वह अब नए प्लेबैक असाइनमेंट नहीं लेंगे। उन्होंने लिखा था, "मैं नए असाइनमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं इसे यहीं रोक रहा हूं। यह एक शानदार सफर रहा।"
 
हालांकि, सिंगर ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि भले ही उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स साइन करना बंद कर दिया है, लेकिन उनके पास अनरिलीज्ड गानों की एक लंबी लिस्ट है। सिंगर ने बताया कि उनके पेंडिंग गाने इस पूरे साल और शायद अगले साल तक रिलीज होते रहेंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'वाराणसी' की शूटिंग में लगे 14 महीने, प्रियंका चोपड़ा ने बताया कब पूरी होगी एसएस राजामौली की मेगा फिल्म

प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास के बाद अरिजीत सिंह का बड़ा सरप्राइज, रिलीज हुआ पहला इंडिपेंडेंट सिंगल 'रैना'

प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास के बाद अरिजीत सिंह का बड़ा सरप्राइज, रिलीज हुआ पहला इंडिपेंडेंट सिंगल 'रैना'बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने बीते दिनों प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा करके फैंस को भावुक कर दिया था। अब अरिजीत ने फैंस को एक शानदार सरप्राइज दिया है। अरिजीत ने हाल ही में अपना पहला इंडिपेंडेंट सिंगल सॉन्ग 'रैना' रिलीज किया है।

क्या भूत सच में होते हैं? बिना सिर वाले भूत संग मस्ती करते दिखे अक्षय कुमार

क्या भूत सच में होते हैं? बिना सिर वाले भूत संग मस्ती करते दिखे अक्षय कुमारबॉलीवुड की मशहूर जोड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन आखिरकार 14 साल बाद 'भूत बंगला' के लिए साथ आ रहे हैं, और एक्साइटमेंट सच में बहुत ज्यादा है। हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में देने के लिए मशहूर, जिन्हें आज भी बहुत पसंद किया जाता है, एक्टर-डायरेक्टर की यह जोड़ी अब इस मच-अटेटेड फिल्म के साथ एक बार फिर हॉरर-कॉमेडी में कदम रख रही है।

मिलान फैशन वीक में टॉड्स के फॉल–विंटर 26/27 शो में डायना पेंटी ने बिखेरा जलवा

मिलान फैशन वीक में टॉड्स के फॉल–विंटर 26/27 शो में डायना पेंटी ने बिखेरा जलवाबॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी ने टॉड्स के वुमेन्स फॉल–विंटर 26/27 शो में अपनी खास मौजूदगी से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने ब्रांड की पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक अंदाज़ का खूबसूरत मेल पेश किया। यह शो इटली की समृद्ध कारीगरी को समर्पित एक खास माहौल में आयोजित किया गया था।

Gorillaz का नया एल्बम 'द माउंटेन' रिलीज, 6 ट्रैक्स में छाया अनुष्का शंकर का सितार

Gorillaz का नया एल्बम 'द माउंटेन' रिलीज, 6 ट्रैक्स में छाया अनुष्का शंकर का सितारब्रिटिश बैंड Gorillaz का नया एल्बम ‘द माउंटेन’ रिलीज़ हो गया है। इस एल्बम में भारत और विदेश के कई बड़े कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं। एल्बम में कुल 15 गाने हैं। इनमें भारत की मशहूर गायिका आशा भोसले, सितार वादक अनुष्का शंकर, आशा पुथली, अमान अली बंगश और अयान अली बंगश जैसे कलाकार शामिल हैं। इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय कलाकारों ने भी इसमें काम किया है।

विजय देवरकोंडा–रश्मिका मंदाना की शादी पर खास तोहफा, 'राणाबाली' से रिलीज हुआ 'ओ मेरे साजन' गाना

विजय देवरकोंडा–रश्मिका मंदाना की शादी पर खास तोहफा, 'राणाबाली' से रिलीज हुआ 'ओ मेरे साजन' गानामाइथ्री मूवी मेकर्स ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को शादी की बधाई देते हुए 'राणाबाली' से एक खास 'ओ मेरे साजन' वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना नजर आ रहे हैं। यह फिल्म सात साल बाद उनकी वापसी का गवाह बनेगी और 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com