शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. yami gautam reaction dhurandhar 2 aditya dhar praise
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (13:10 IST)

'धुरंधर 2' देख यामी गौतम के उड़े होश! पति आदित्य धर की तारीफ में पढ़े कसीदे

Dhurandhar 2
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। वहीं अब फैंस इस फिल्म के सीक्वल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में एक बार फिर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन जैसे सितारे नजर आने वाले हैं। 
 
'धुरंधर 2' को लेकर बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच निर्देशक आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम ने एक ऐसी बात कह दी है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2026 में पहुंचीं यामी गौतम ने खुलासा किया कि उन्होंने 'धुरंधर 2' देख ली है। 
 
यामी ने कहा, मैंने 'धुरंधर 2' देख ली है और यह फिल्म सबकी उम्मीदों से कहीं आगे है। इसे देखने के बाद मैं इतनी भावुक हो गई थी कि आदित्य से बात तक नहीं कर पा रही थी। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे देश कभी नहीं भूलेगा।
 
लंबे समय से खबरें हैं कि यामी इस जासूसी थ्रिलर में एक धमाकेदार कैमियो में नजर आएंगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या 19 मार्च को उनकी कोई फिल्म रिलीज हो रही है, तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, धुरंधर से जुड़ी कोई भी मुख्य जानकारी आदित्य ही देंगे। लेकिन हां, आप सबकी तरह मेरी भी उस दिन सिनेमाघर में एक 'इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट' है, तो वहीं मिलते हैं।
 
यामी के इस रहस्यमयी जवाब ने उन चर्चाओं को और हवा दे दी है कि वह 'धुरंधर 2' में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दे सकती हैं। साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। फिल्म ने दुनिया भर में 1300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
विजय देवरकोंडा–रश्मिका मंदाना की शादी पर खास तोहफा, 'राणाबाली' से रिलीज हुआ 'ओ मेरे साजन' गाना

मिलान फैशन वीक में टॉड्स के फॉल–विंटर 26/27 शो में डायना पेंटी ने बिखेरा जलवा

मिलान फैशन वीक में टॉड्स के फॉल–विंटर 26/27 शो में डायना पेंटी ने बिखेरा जलवाबॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी ने टॉड्स के वुमेन्स फॉल–विंटर 26/27 शो में अपनी खास मौजूदगी से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने ब्रांड की पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक अंदाज़ का खूबसूरत मेल पेश किया। यह शो इटली की समृद्ध कारीगरी को समर्पित एक खास माहौल में आयोजित किया गया था।

Gorillaz का नया एल्बम 'द माउंटेन' रिलीज, 6 ट्रैक्स में छाया अनुष्का शंकर का सितार

Gorillaz का नया एल्बम 'द माउंटेन' रिलीज, 6 ट्रैक्स में छाया अनुष्का शंकर का सितारब्रिटिश बैंड Gorillaz का नया एल्बम ‘द माउंटेन’ रिलीज़ हो गया है। इस एल्बम में भारत और विदेश के कई बड़े कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं। एल्बम में कुल 15 गाने हैं। इनमें भारत की मशहूर गायिका आशा भोसले, सितार वादक अनुष्का शंकर, आशा पुथली, अमान अली बंगश और अयान अली बंगश जैसे कलाकार शामिल हैं। इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय कलाकारों ने भी इसमें काम किया है।

विजय देवरकोंडा–रश्मिका मंदाना की शादी पर खास तोहफा, 'राणाबाली' से रिलीज हुआ 'ओ मेरे साजन' गाना

विजय देवरकोंडा–रश्मिका मंदाना की शादी पर खास तोहफा, 'राणाबाली' से रिलीज हुआ 'ओ मेरे साजन' गानामाइथ्री मूवी मेकर्स ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को शादी की बधाई देते हुए 'राणाबाली' से एक खास 'ओ मेरे साजन' वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना नजर आ रहे हैं। यह फिल्म सात साल बाद उनकी वापसी का गवाह बनेगी और 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'धुरंधर 2' देख यामी गौतम के उड़े होश! पति आदित्य धर की तारीफ में पढ़े कसीदे

'धुरंधर 2' देख यामी गौतम के उड़े होश! पति आदित्य धर की तारीफ में पढ़े कसीदेआदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। वहीं अब फैंस इस फिल्म के सीक्वल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में एक बार फिर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन जैसे सितारे नजर आने वाले हैं।

रियलिटी शो में झगड़े के बाद क्या तलाक ले रहे मोनालिसा-विक्रांत सिंह राजपूत? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

रियलिटी शो में झगड़े के बाद क्या तलाक ले रहे मोनालिसा-विक्रांत सिंह राजपूत? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पीभोजपुरी स्टार और टीवी एक्ट्रेस मोनालिसा इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। मोनालिसा और उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत हाल ही में रियलिटी शो 'द 50' में नजर आए थे। शो में कपल के बीच खूब झगड़ा हुआ। दोनों के तलाक की अफवाहें खूब वायरल हो रही थी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com