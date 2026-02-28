शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. deepika padukone bad advice beauty standards
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (11:27 IST)

दीपिका पादुकोण को 18 साल की उम्र में मिली थी यह खराब सलाह

Deepika Padukone
बॉलीवुड की 'मस्तानी' यानी दीपिका पादुकोण आज सफलता के उस शिखर पर हैं जहाँ पहुंचना हर अभिनेत्री का सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री की इस सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस को अपने करियर के शुरुआती दौर में एक ऐसी सलाह मिली थी, जिसे सुनकर आज भी वह हैरान रह जाती हैं?
 
एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका ने अपने जीवन की सबसे 'खराब' सलाह का खुलासा किया था। दीपिका ने बताया था कि जब वह महज 18 साल की थीं, तब उन्हें किसी ने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने की सलाह दी थी। दीपिका ने कहा था, मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि उस छोटी सी उम्र में मुझमें इतनी समझदारी कहां से आई कि मैंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। 
 
दीपिका की यह बेबाकी आज उन लड़कियों के लिए मिसाल है जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के दबाव में अपनी नैचुरल सुंदरता खो देती हैं। जहां एक तरफ दीपिका को भद्दी सलाहें थीं, वहीं दूसरी तरफ उनके मेंटर शाहरुख खान ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया था। 
शाहरुख ने दीपिका से कहा था— हमेशा उन लोगों के साथ काम करो जिनके साथ तुम्हें समय बिताना अच्छा लगे। फिल्म सिर्फ काम नहीं, बल्कि यादें और अनुभव बनाने का जरिया है। यही वजह है कि आज दीपिका न केवल एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बल्कि सेट पर अपनी सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी जानी जाती हैं।
 
दीपिका पादुकोण बीते कुछ समय से अपने प्रोजेक्ट्स कैंसिल करने को लेकर भी चर्चा में हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटों को लेकर आवाज उठाई है। मां बनने के बाद 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की वजह से उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स से बाहर होना पड़ा।
 
हाल ही में खबर आई कि दीपिका ने मशहूर हॉलीवुड सीरीज 'द व्हाइट लोटस' के चौथे सीजन को ठुकरा दिया क्योंकि वह इसके लिए ऑडिशन नहीं देना चाहती थीं। हालांकि वह जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा उनके बास अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म AA22 भी है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
BAFTA अवॉर्ड जीतने के बाद री-रिलीज होगी 'बूंग', इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

BAFTA अवॉर्ड जीतने के बाद री-रिलीज होगी 'बूंग', इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

BAFTA अवॉर्ड जीतने के बाद री-रिलीज होगी 'बूंग', इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तकमणिपुरी फिल्म 'बूंग' नें हाल ही इतिहास रचनते हुए 79वें बाफ्टा अवॉर्ड्स में 'बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म' का अवॉर्ड अपने नाम किया। फिल्म ने हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों जैसे जूटोपिया 2 और लिलो एंड स्टिच को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। बाफ्टा में जीत के बाद, मेकर्स ने फिल्म 'बूंग' को भारतीय दर्शकों के लिए दोबारा रिलीज करने का फैसला किया है।

दीपिका पादुकोण को 18 साल की उम्र में मिली थी यह खराब सलाह

दीपिका पादुकोण को 18 साल की उम्र में मिली थी यह खराब सलाहबॉलीवुड की 'मस्तानी' यानी दीपिका पादुकोण आज सफलता के उस शिखर पर हैं जहाँ पहुंचना हर अभिनेत्री का सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री की इस सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस को अपने करियर के शुरुआती दौर में एक ऐसी सलाह मिली थी, जिसे सुनकर आज भी वह हैरान रह जाती हैं?

‘मैं हूं’ गाने में दिखा सफेद घोड़ा निकला सलमान खान का अपना, शूटिंग का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल

‘मैं हूं’ गाने में दिखा सफेद घोड़ा निकला सलमान खान का अपना, शूटिंग का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरलबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में हैं। वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुआ इस फिल्म का रोमांटिक गाना 'मैं हूं' चार्टबस्टर्स में टॉप कर रहा है। यह साल के सबसे रोमांटिक गानों में से एक बन गया है। गाने में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की रोमांटिक केमेस्ट्री देखने को मिली।

प्रिया राजवंश और चेतन आनंद की अधूरी मगर अमर प्रेमकथा: बिना शादी का सात जन्मों का साथ

प्रिया राजवंश और चेतन आनंद की अधूरी मगर अमर प्रेमकथा: बिना शादी का सात जन्मों का साथप्रिया राजवंश सिर्फ चेतन आनंद की फिल्मों की नायिका नहीं थीं, बल्कि उनकी जिंदगी की स्थायी उपस्थिति थीं। शिमला से लंदन और फिर मुंबई तक का उनका सफर खूबसूरती, प्रतिभा और समर्पण की कहानी है। बिना शादी के दोनों ने जीवन साथ जिया। लेकिन चेतन आनंद के निधन के बाद संपत्ति विवाद ने इस प्रेमकथा को एक दर्दनाक मोड़ दे दिया। यह कहानी बॉलीवुड की चमक के पीछे छिपे सन्नाटे को उजागर करती है।

27 साल बाद टूटने जा रही थलपति विजय की शादी, पत्नी संगीता ने दायर की तलाक की याचिका

27 साल बाद टूटने जा रही थलपति विजय की शादी, पत्नी संगीता ने दायर की तलाक की याचिकासाउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय फिल्मों से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं। वह तमिलागा वेट्री कजम पार्टी बनाकर राजनीति में कदम रख चुके हैं। इसी बीच थलपति विजय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। विजय की पत्नी संगीता ने उनसे तलाक लेने का फैसला लिया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com