शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ravi dubey laxman role ramayana movie connection
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (15:33 IST)

रामायण में रवि दुबे को कैसे मिला लक्ष्मण का रोल? सामने आई चौंकाने वाली संयोग भरी कहानी

Ravi Dubey Laxman Ramayana
रवि दुबे लंबे समय से भारतीय मनोरंजन उद्योग के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी कलाकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने न केवल एक अभिनेता के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है, बल्कि अपने बैनर ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट के जरिए एक सफल निर्माता के तौर पर भी खास मुकाम हासिल किया है। 
 
रवि दुबे कई प्रशंसित प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और रचनात्मक दृष्टि को दर्शाया है। अब वह भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य और महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक रामायण के लिए तैयार हैं, जिसका निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। 
 
इस पौराणिक गाथा में रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभाते नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस किरदार को पाने से पहले उनके जीवन में एक खास संयोग हुआ था, जिसे उन्होंने हाल ही में साझा किया। रवि ने बताया कि फिल्म में कास्ट होने से ठीक एक साल पहले वह लखनऊ में एक शूटिंग के दौरान लक्ष्मण मंदिर गए थे। 
 
उन्होंने कहा, फिल्म के लिए लॉक होने से करीब एक साल पहले मैं लखनऊ में शूट कर रहा था। हम एक तरह का गुरिल्ला शूट कर रहे थे। मैं बाइक चला रहा था और मेरी हीरोइन पीछे बैठी थी। हम सड़कों पर चक्कर लगा रहे थे। उसी दौरान मैं अपने डायरेक्टर से फोन पर बात कर रहा था। डायरेक्टर ने ‘कट’ कहा, तो हमने बाइक वहीं पार्क कर दी और अगले निर्देश का इंतजार करने लगे। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक मंदिर था — वह लक्ष्मण जी का मंदिर था।
 
उन्होंने आगे बताया, मुझे पहले कभी नहीं पता था कि वहां ऐसा मंदिर है। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि लखनऊ दरअसल ‘लक्ष्मणपुरी’ था। कथा के अनुसार, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो यह स्थान स्वयं श्रीराम ने लक्ष्मण जी को दिया था। उस समय मुझे मंदिर के अंदर जाने की प्रबल इच्छा हुई। मैं अंदर गया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वहां राम, सीता और लक्ष्मण की पारंपरिक त्रिमूर्ति की छवि थी। मैं कुछ देर बैठा, प्रार्थना की और बाहर आ गया। मैंने उस छवि की एक तस्वीर भी क्लिक की।
 
रवि ने यह भी साझा किया कि उस समय जिस शो की वह शूटिंग कर रहे थे, उसमें उनके किरदार का नाम ‘लखन’ था। शो का नाम ‘लखन लीला भार्गव’ था। उन्होंने कहा, ये सभी अद्भुत संयोग थे। और जब मैं फिल्म के लिए लॉक हुआ, तो वही तस्वीर मेरे सामने आ गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घटना को पूरी तरह भूल चुका था। ठीक लगभग एक साल बाद, उसी मंदिर के दर्शन के बाद मुझे फिल्म में लक्ष्मण की भूमिका मिल गई।
 
दर्शक अब रवि दुबे को बड़े पर्दे पर लक्ष्मण जैसे वीर, निष्ठावान और शक्तिशाली किरदार में देखने के लिए उत्सुक हैं। इस भव्य फिल्म में रणबीर कपूर राम की भूमिका में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण की भूमिका में और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे।
 
यह दो-भागों में बनने वाली महाकाव्य फिल्म, जिसका निर्माण नमीत मल्होत्रा के प्राईम फोकस स्टुडिओ द्वारा, 8 बार ऑस्कर विजेता DNEG और मॉनस्टर माईंड क्रियेशन के सहयोग से किया जा रहा है। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होगा। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ऋषभ शेट्टी का जादू: 'कांतारा' के बाद अब 'जय हनुमान' के जरिए दिखाएंगे भारतीय संस्कृति की असली ताकत

ऋषभ शेट्टी का जादू: 'कांतारा' के बाद अब 'जय हनुमान' के जरिए दिखाएंगे भारतीय संस्कृति की असली ताकतजहां अक्सर फिल्मों की भव्यता और दिखावे पर जोर दिया जाता है, वहां ऋषभ शेट्टी ने यकीन, लोककथाओं और भगवान की शक्ति को सिनेमा के बीचों-बीच रखकर एक अलग ही रास्ता बनाया। 'कांतारा' और इसके प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ, शेट्टी ने सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपनी जड़ों से जुड़ी लोकल परंपराओं को पूरी दुनिया के लिए एक यादगार फिल्मी अनुभव में बदल दिया।

अल्फा मेल ट्रेंड के बीच रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 की शानदार सफलता, 50 करोड़ क्लब में हुई शामिल

अल्फा मेल ट्रेंड के बीच रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 की शानदार सफलता, 50 करोड़ क्लब में हुई शामिलयश राज फिल्म्स की 'मर्दानी 3' ने बेहद सराही जा चुकी मर्दानी फ्रेंचाइज़ी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दर्ज की है। मर्दानी 3 अब तक की मर्दानी फ्रेंचाइज़ी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने एक और अहम मुकाम हासिल करते हुए भारत में 50 करोड़ रुपए और विश्व स्तर पर 75 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है।

कंगना शर्मा ने पार की बोल्डनेस की हदें, इंटरनेट पर वायरल हुआ एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाज

कंगना शर्मा ने पार की बोल्डनेस की हदें, इंटरनेट पर वायरल हुआ एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाजएक्ट्रेस कंगना शर्मा अपने बोल्ड फैशन सेंश के लिए जानती जाती हैं। वह अपनी हॉट अदाओं से अक्सर इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं। कंगना ने एक बार फिर बोल्डनेस की हदें पार कर दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिन्हें देखकर फैंस के दिल की धड़कने बढ़ गई है।

अली अब्बास जफर को मिला नया रोमांटिक हीरो, यशराज की अगली फिल्म में अहान पांडे की एंट्री

अली अब्बास जफर को मिला नया रोमांटिक हीरो, यशराज की अगली फिल्म में अहान पांडे की एंट्रीसुल्तान और टाइगर ज़िंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक अली अब्बास जफर अब ‘सैयारा’ के स्टार अहान पांडे को अपनी अगली अनटाइटल्ड फिल्म में निर्देशित कर रहे हैं, जिसे यश राज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है। अली का मानना है कि अहान में आज की पीढ़ी के किसी भी अभिनेता में न मिलने वाला एक ओल्ड-स्कूल रोमांटिक हीरो का आकर्षण है।

सामाजिक सिनेमा की सबसे मजबूत आवाज है प्रकाश झा, महज 300 रुपए लेकर आए थे मुंबई

सामाजिक सिनेमा की सबसे मजबूत आवाज है प्रकाश झा, महज 300 रुपए लेकर आए थे मुंबईहिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा 27 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बड़े पर्दे पर मजबूती से पेश करने वाले प्रकाश झा ने अपहरण, गंगाजल और राजनीति जैसी दमदार फिल्मों के जरिए बॉलीवुड को एक अलग पहचान दी है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com