शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Ahaan pandy is like the romantic heroes we grew up watching says Ali Abbas Zafar
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (13:00 IST)

अली अब्बास जफर को मिला नया रोमांटिक हीरो, यशराज की अगली फिल्म में अहान पांडे की एंट्री

Ali Abbas Zafar new film
सुल्तान और टाइगर ज़िंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक अली अब्बास जफर अब ‘सैयारा’ के स्टार अहान पांडे को अपनी अगली अनटाइटल्ड फिल्म में निर्देशित कर रहे हैं, जिसे यश राज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है। अली का मानना है कि अहान में आज की पीढ़ी के किसी भी अभिनेता में न मिलने वाला एक ओल्ड-स्कूल रोमांटिक हीरो का आकर्षण है। 
 
अली अब्बास जफर ने कहा, मुझे अहान में जो सबसे ज़्यादा पसंद है, वह है उसकी सच्चाई। आज के दौर में, जब बहुत कुछ बनावटी और परफॉर्मेटिव लग सकता है, अहान अपने अभिनय में एक पुरानी ईमानदारी लेकर आता है — बिल्कुल उन रोमांटिक हीरोज़ की तरह जिन्हें देखकर हम बड़े हुए हैं और जिन्हें प्यार किया है। कैमरा इसे महसूस करता है। आप स्क्रीन पर बनावटी संवेदनशीलता नहीं दिखा सकते, वह कभी असर नहीं करती। अहान संवेदनशील होने से डरता नहीं है और यही बात उसे खास बनाती है।”
अली आगे कहते हैं, दर्शकों ने अहान से इसलिए जुड़ाव महसूस किया है क्योंकि वह उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। वह बस उस पल में मौजूद रहता है। उसमें एक नरमी है, लेकिन साथ ही ताक़त भी। यही संतुलन दर्शकों को उसके साथ खड़ा करता है, खासकर लव स्टोरीज़ में। मुझे सच में लगता है कि उसमें उन दुर्लभ रोमांटिक हीरोज़ में शामिल होने की क्षमता है, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों को कुछ महसूस करवा जाते हैं।
 
अहान, अली अब्बास जफर की इस फिल्म की शूटिंग 30 मार्च से मुंबई में शुरू करेंगे और इसके बाद लगभग 60 दिनों की शूटिंग के लिए यूके रवाना होंगे। यह एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसमें उनके साथ दमदार युवा अभिनेत्री शरवरी भी नज़र आएंगी।
 
अहान कहते हैं, एक सच्चा रोमांटिक हीरो सिर्फ नरमी से परिभाषित नहीं होता — उसे भावनात्मक तीव्रता परिभाषित करती है, और यही एक्शन में बेहद खूबसूरती से बदलती है। रोमांस एक हीरो को गरिमा देता है। एक्शन उसे आग देता है। जब गरिमा और आग मिलती हैं, तो यह दर्शकों के लिए एक बेहद शक्तिशाली अनुभव बन जाता है, जिसमें वे अहान का एक बिल्कुल नया पक्ष देखते हैं, जो उन्होंने पहले नहीं देखा। अहान की आँखों में संवेदनशीलता है — और यही एक्शन-रोमांस को प्रभावशाली बनाती है।
 
वे आगे जोड़ते हैं, दर्शक सिर्फ स्क्रीन पर घूंसे चलते हुए नहीं देखना चाहते, वे हर वार के पीछे की भावना और मकसद महसूस करना चाहते हैं। अगर हीरो उस चीज़ के लिए लड़ रहा है, जिस पर वह विश्वास करता है, जिसे वह प्यार करता है और जिसे वह बचाना चाहता है, तो एक्शन के भावनात्मक दांव कई गुना बढ़ जाते हैं। लोग उससे गहरे स्तर पर जुड़ते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कंगना शर्मा ने पार की बोल्डनेस की हदें, इंटरनेट पर वायरल हुआ एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाज

अली अब्बास जफर को मिला नया रोमांटिक हीरो, यशराज की अगली फिल्म में अहान पांडे की एंट्री

अली अब्बास जफर को मिला नया रोमांटिक हीरो, यशराज की अगली फिल्म में अहान पांडे की एंट्रीसुल्तान और टाइगर ज़िंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक अली अब्बास जफर अब ‘सैयारा’ के स्टार अहान पांडे को अपनी अगली अनटाइटल्ड फिल्म में निर्देशित कर रहे हैं, जिसे यश राज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है। अली का मानना है कि अहान में आज की पीढ़ी के किसी भी अभिनेता में न मिलने वाला एक ओल्ड-स्कूल रोमांटिक हीरो का आकर्षण है।

सामाजिक सिनेमा की सबसे मजबूत आवाज है प्रकाश झा, महज 300 रुपए लेकर आए थे मुंबई

सामाजिक सिनेमा की सबसे मजबूत आवाज है प्रकाश झा, महज 300 रुपए लेकर आए थे मुंबईहिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा 27 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बड़े पर्दे पर मजबूती से पेश करने वाले प्रकाश झा ने अपहरण, गंगाजल और राजनीति जैसी दमदार फिल्मों के जरिए बॉलीवुड को एक अलग पहचान दी है।

'अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पत्नी बना लिया', वेडिंग तस्वीरें शेयर कर विजय देवरकोंडा ने लुटाया रश्‍मिका मंदाना पर प्यार

'अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पत्नी बना लिया', वेडिंग तस्वीरें शेयर कर विजय देवरकोंडा ने लुटाया रश्‍मिका मंदाना पर प्यारसाउथ इंडस्ट्री के पावर कपल विजय देवरकोंडा और रश्‍मिका मंदाना की शादी की तस्वीरों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार कपल ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरें शेयर कर दी। दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर के आलीशान 'आईटीसी मेमेंटोस' में सात फेरे लिए।

एक-दूजे के हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें इंटरनेट पर छाई

एक-दूजे के हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें इंटरनेट पर छाईसिनेमाई पर्दे से शुरू हुई 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' की प्रेम कहानी अब असल जिंदगी में मुकम्मल हो चुकी है। मोस्ट पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार 26 फरवरी को एक-दूजे के हो गए। कपल ने झीलों की नगरी उदयपुर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।

सलीम खान: हीरो नहीं बने तो हीरो बना दिए और बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया

सलीम खान: हीरो नहीं बने तो हीरो बना दिए और बॉलीवुड का इतिहास बदल दियासलीम खान केवल एक पटकथा लेखक नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के उस दौर के निर्माता हैं जिसने ‘एंग्री यंग मैन’ की छवि गढ़ी और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को नई पहचान दी। सलीम–जावेद की जोड़ी ने 1970 के दशक में शोले, दीवार और ज़ंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए बॉलीवुड की कहानी कहने का तरीका बदल दिया। यह लेख उनके संघर्ष, सफलता, परिवार और विरासत की विस्तृत मैगज़ीन शैली में कहानी कहता है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com