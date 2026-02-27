शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kangana sharma yellow bikini bold photos viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (13:36 IST)

कंगना शर्मा ने पार की बोल्डनेस की हदें, इंटरनेट पर वायरल हुआ एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाज

Kangana Sharma hot photos
एक्ट्रेस कंगना शर्मा अपने बोल्ड फैशन सेंश के लिए जानती जाती हैं। वह अपनी हॉट अदाओं से अक्सर इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं। कंगना ने एक बार फिर बोल्डनेस की हदें पार कर दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिन्हें देखकर फैंस के दिल की धड़कने बढ़ गई है।
 
तस्वीरों में कंगना शर्मा येलो कलर की बेहद रिवीलिंग ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। कंगना की बिकिनी टॉप डोरियों से टिकी दिख रही हैं। वहीं इसके साथ उन्होंने थाई हाई स्लिट कट स्कर्ट पहने हुई है। 
 
अपने ग्लैमरस लुक को कंप्लीट करने के लिए कंगना ने इसके साथ ब्लैक शिमरी जैकेट स्टाइल की है, जो उनके आउटफिट में परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट और एलिगेंस जोड़ रही है। उन्होंने अपने आउटफिट्स को इस तरह कैरी किया है जो उनके टोन्ड फिगर को बखूबी फ्लॉन्ट कर रहा है। 
 
ड्यूई बेस के साथ सटल आईशैडो और परफेक्ट लिप शेड ने कंगना के चेहरे की चमक बढ़ा दी है। इसके साथ ही बालों का स्टाइलिश बन बनाकर उन्होंने अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
तस्वीरों में कंगना एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर और टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट कर रही हैं।  
 
कंगना शर्मा का यह लेटेस्ट फोटोशूट एक बार फिर साबित करता है कि वह बोल्ड फैशन को पूरे आत्मविश्वास के साथ कैरी करना जानती हैं और हर बार अपने स्टाइल से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं।
 
कंगना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। उन्हें सबसे बड़ी पहचान साल 2016 में आई फिल्म 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' से मिली। इसके अलावा उन्होंने 'राम रतन' जैसी फिल्मों और कई हिट म्यूजिक वीडियो में काम किया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
अल्फा मेल ट्रेंड के बीच रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 की शानदार सफलता, 50 करोड़ क्लब में हुई शामिल

कंगना शर्मा ने पार की बोल्डनेस की हदें, इंटरनेट पर वायरल हुआ एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाज

कंगना शर्मा ने पार की बोल्डनेस की हदें, इंटरनेट पर वायरल हुआ एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाजएक्ट्रेस कंगना शर्मा अपने बोल्ड फैशन सेंश के लिए जानती जाती हैं। वह अपनी हॉट अदाओं से अक्सर इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं। कंगना ने एक बार फिर बोल्डनेस की हदें पार कर दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिन्हें देखकर फैंस के दिल की धड़कने बढ़ गई है।

अली अब्बास जफर को मिला नया रोमांटिक हीरो, यशराज की अगली फिल्म में अहान पांडे की एंट्री

अली अब्बास जफर को मिला नया रोमांटिक हीरो, यशराज की अगली फिल्म में अहान पांडे की एंट्रीसुल्तान और टाइगर ज़िंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक अली अब्बास जफर अब ‘सैयारा’ के स्टार अहान पांडे को अपनी अगली अनटाइटल्ड फिल्म में निर्देशित कर रहे हैं, जिसे यश राज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है। अली का मानना है कि अहान में आज की पीढ़ी के किसी भी अभिनेता में न मिलने वाला एक ओल्ड-स्कूल रोमांटिक हीरो का आकर्षण है।

सामाजिक सिनेमा की सबसे मजबूत आवाज है प्रकाश झा, महज 300 रुपए लेकर आए थे मुंबई

सामाजिक सिनेमा की सबसे मजबूत आवाज है प्रकाश झा, महज 300 रुपए लेकर आए थे मुंबईहिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा 27 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बड़े पर्दे पर मजबूती से पेश करने वाले प्रकाश झा ने अपहरण, गंगाजल और राजनीति जैसी दमदार फिल्मों के जरिए बॉलीवुड को एक अलग पहचान दी है।

'अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पत्नी बना लिया', वेडिंग तस्वीरें शेयर कर विजय देवरकोंडा ने लुटाया रश्‍मिका मंदाना पर प्यार

'अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पत्नी बना लिया', वेडिंग तस्वीरें शेयर कर विजय देवरकोंडा ने लुटाया रश्‍मिका मंदाना पर प्यारसाउथ इंडस्ट्री के पावर कपल विजय देवरकोंडा और रश्‍मिका मंदाना की शादी की तस्वीरों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार कपल ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरें शेयर कर दी। दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर के आलीशान 'आईटीसी मेमेंटोस' में सात फेरे लिए।

एक-दूजे के हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें इंटरनेट पर छाई

एक-दूजे के हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें इंटरनेट पर छाईसिनेमाई पर्दे से शुरू हुई 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' की प्रेम कहानी अब असल जिंदगी में मुकम्मल हो चुकी है। मोस्ट पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार 26 फरवरी को एक-दूजे के हो गए। कपल ने झीलों की नगरी उदयपुर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com