कंगना शर्मा ने पार की बोल्डनेस की हदें, इंटरनेट पर वायरल हुआ एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाज

एक्ट्रेस कंगना शर्मा अपने बोल्ड फैशन सेंश के लिए जानती जाती हैं। वह अपनी हॉट अदाओं से अक्सर इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं। कंगना ने एक बार फिर बोल्डनेस की हदें पार कर दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिन्हें देखकर फैंस के दिल की धड़कने बढ़ गई है।

तस्वीरों में कंगना शर्मा येलो कलर की बेहद रिवीलिंग ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। कंगना की बिकिनी टॉप डोरियों से टिकी दिख रही हैं। वहीं इसके साथ उन्होंने थाई हाई स्लिट कट स्कर्ट पहने हुई है।

अपने ग्लैमरस लुक को कंप्लीट करने के लिए कंगना ने इसके साथ ब्लैक शिमरी जैकेट स्टाइल की है, जो उनके आउटफिट में परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट और एलिगेंस जोड़ रही है। उन्होंने अपने आउटफिट्स को इस तरह कैरी किया है जो उनके टोन्ड फिगर को बखूबी फ्लॉन्ट कर रहा है।

ड्यूई बेस के साथ सटल आईशैडो और परफेक्ट लिप शेड ने कंगना के चेहरे की चमक बढ़ा दी है। इसके साथ ही बालों का स्टाइलिश बन बनाकर उन्होंने अपना लुक कम्प्लीट किया है।

तस्वीरों में कंगना एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर और टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट कर रही हैं।

कंगना शर्मा का यह लेटेस्ट फोटोशूट एक बार फिर साबित करता है कि वह बोल्ड फैशन को पूरे आत्मविश्वास के साथ कैरी करना जानती हैं और हर बार अपने स्टाइल से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं।

कंगना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। उन्हें सबसे बड़ी पहचान साल 2016 में आई फिल्म 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' से मिली। इसके अलावा उन्होंने 'राम रतन' जैसी फिल्मों और कई हिट म्यूजिक वीडियो में काम किया है।