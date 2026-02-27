शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. rashmika mandanna vijay deverakonda wedding photos
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (11:14 IST)

एक-दूजे के हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें इंटरनेट पर छाई

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding
सिनेमाई पर्दे से शुरू हुई 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' की प्रेम कहानी अब असल जिंदगी में मुकम्मल हो चुकी है। मोस्ट पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार 26 फरवरी को एक-दूजे के हो गए। कपल ने झीलों की नगरी उदयपुर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।
 
फैंस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की वेडिंग तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आखिरकार कपल ने अपनी वेडिंग की तस्वीरें फैंस संग शेयर कर दी है। इसके साथ ही दोनों ने खास नोट भी लिखा है। 
 
इस शादी की सबसे खास बात दो अलग-अलग परंपराओं का सुंदर मेल रही। सुबह विजय के परिवार के अनुसार पारंपरिक तेलुगु रस्मों से विवाह संपन्न हुआ। वहीं, शाम को रश्मिका की जड़ों का सम्मान करते हुए कोडवा रीति-रिवाजों के साथ फेरे हुए।
 
दुल्हन बनीं रश्मिका मंदाना ने अपने खास दिन के लिए जंग-नारंगी और लाल रंग की सिल्क साड़ी चुनी, जिस पर सोने की धागों से बारीक कढ़ाई की गई थी।
 
रश्‍मिका ने पारंपरिक टेंपल ज्वेलरी पहनी थी, जिसमें भारी हार, माथा पट्टी, झुमके और हाथों में सोने की चूड़ियों का सेट शामिल था।
 
दूल्हे राजा विजय देवरकोंडा ने पारंपरिक धोती और अंगवस्त्रम के साथ लेयर्ड गोल्ड ज्वेलरी कैरी की, जिसमें वे बेहद डैपर नजर आए।
 
तस्वीरों में वरमाला की रस्म सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली है। शादी के बाद कपल एक खूबसूरत विंटेज कार में बैठा नजर आया, जिसके पीछे 'VIROSH वेडिंग' का हार्ट शेप स्टिकर लगा था। 
 
एक तस्वीर में रश्मिका और विजय एक-दूसरे को गले लगाते और खुशी साझा करते दिख रहे हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए रश्मिका ने लिखा, हाय मेरे प्यारों, अब आपसे मिलवाते हैं “मेरे पति”! मिस्टर विजय देवरकोंडा! वो आदमी जिसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार कैसा होता है, वो आदमी जिसने मुझे दिखाया कि शांति में रहना कैसा होता है! 
 
उन्होंने लिखा, वो आदमी जिसने मुझे हर दिन कहा कि बड़े सपने देखना बिल्कुल ठीक है और लगातार मुझसे कहा कि मैं उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर सकती हूं जितना मैं सोच भी नहीं सकती! वो आदमी जिसने मुझे कभी ऐसे नाचने से नहीं रोका जैसे कोई देख नहीं रहा हो.. वो आदमी जिसने मुझे दिखाया कि दोस्तों के साथ घूमना सबसे अच्छी चीज़ है, और यकीन मानिए मैं इस आदमी पर एक किताब लिख सकती हूँ! 
 
रश्‍मिका ने लिखा, मैं वो औरत बन गई हूं जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, क्योंकि तुमने उसे वो बनाया जो वो आज है! मैं सच में खुशकिस्मत हूं! विज्जू, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स बताने के लिए मेरे पास हमेशा शब्द नहीं होते!! मैंने हमेशा तुमसे यही कहा है!!
 
लेकिन तुम्हें पता है अचानक मेरी सारी अचीवमेंट्स, स्ट्रगल्स, खुशी, दुख, आनंद, ज़िंदगी - सब कुछ अब बहुत ज़्यादा समझ में आने लगा है - ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास तुम हो - यह सब देख रहे हो.. इस सब का सबसे बड़ा हिस्सा हो! मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए बहुत बहुत बहुत एक्साइटेड हूं! तुम्हारी पत्नी बनने के लिए! तुम्हारी पत्नी कहलाने के लिए!! अब पूरी पार्टी का टाइम है! चलो साथ में सबसे अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं!
 
विजय और रश्‍मिका की शादी शादी बेहद निजी रखी गई थी, जिसमें केवल 100 करीबी मेहमान शामिल हुए। मेहमानों की लिस्ट में टॉलीवुड के चर्चित निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा और अन्य करीबी दोस्त शामिल थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी अरियाना भी इस रॉयल वेडिंग में शामिल हुईं। 
 
उदयपुर के इस भव्य समारोह के बाद अब यह कपल हैदराबाद के ताज कृष्णा में 4 मार्च को एक शानदार रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेगा, जहां पूरी फिल्म इंडस्ट्री के जुटने की उम्मीद है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पत्नी बना लिया', वेडिंग तस्वीरें शेयर कर विजय देवरकोंडा ने लुटाया रश्‍मिका मंदाना पर प्यार

'अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पत्नी बना लिया', वेडिंग तस्वीरें शेयर कर विजय देवरकोंडा ने लुटाया रश्‍मिका मंदाना पर प्यार

'अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पत्नी बना लिया', वेडिंग तस्वीरें शेयर कर विजय देवरकोंडा ने लुटाया रश्‍मिका मंदाना पर प्यारसाउथ इंडस्ट्री के पावर कपल विजय देवरकोंडा और रश्‍मिका मंदाना की शादी की तस्वीरों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार कपल ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरें शेयर कर दी। दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर के आलीशान 'आईटीसी मेमेंटोस' में सात फेरे लिए।

एक-दूजे के हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें इंटरनेट पर छाई

एक-दूजे के हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें इंटरनेट पर छाईसिनेमाई पर्दे से शुरू हुई 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' की प्रेम कहानी अब असल जिंदगी में मुकम्मल हो चुकी है। मोस्ट पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार 26 फरवरी को एक-दूजे के हो गए। कपल ने झीलों की नगरी उदयपुर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।

सलीम खान: हीरो नहीं बने तो हीरो बना दिए और बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया

सलीम खान: हीरो नहीं बने तो हीरो बना दिए और बॉलीवुड का इतिहास बदल दियासलीम खान केवल एक पटकथा लेखक नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के उस दौर के निर्माता हैं जिसने ‘एंग्री यंग मैन’ की छवि गढ़ी और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को नई पहचान दी। सलीम–जावेद की जोड़ी ने 1970 के दशक में शोले, दीवार और ज़ंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए बॉलीवुड की कहानी कहने का तरीका बदल दिया। यह लेख उनके संघर्ष, सफलता, परिवार और विरासत की विस्तृत मैगज़ीन शैली में कहानी कहता है।

प्रतिभा रांटा को पीछे छोड़ सिनी शेट्टी ने मारी बाजी, करण जौहर की 'दोस्ताना 2' में दिखेगा नया तड़का!

प्रतिभा रांटा को पीछे छोड़ सिनी शेट्टी ने मारी बाजी, करण जौहर की 'दोस्ताना 2' में दिखेगा नया तड़का!धर्मा प्रोडक्शंस की बहुचर्चित और लंबे समय से अटकी हुई फिल्म 'दोस्ताना 2' एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। सालों तक अनिश्चितता के बाद, फिल्म अब एक नए अवतार और फ्रेश स्टारकास्ट के साथ पर्दे पर आने को तैयार है। फिल्म में विक्रांत मैसी और लक्ष्य नजर आने वाले हैं।

कैसे शूट हुए 'वाराणसी' के अहम सीन? एसएस राजामौली ने खोला राज

कैसे शूट हुए 'वाराणसी' के अहम सीन? एसएस राजामौली ने खोला राजएसएस राजामौली को काफी समय से भारतीय सिनेमा के सबसे शानदार और इमैजिनेटिव डायरेक्टर्स में से एक माना जाता है, जो अपनी कहानियों और भव्यता के साथ सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। ये मशहूर फिल्म मेकर अब अपनी अगली मेगा एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल सिनेमाघरों में आने वाली है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com