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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (13:16 IST)

ऑस्कर की रेस में शामिल होगी रणबीर कपूर की 'रामायण'! 99वें अकेडमी अवॉर्ड्स के लिए मेकर्स ने उठाया बड़ा कदम

Ramayana Part 1
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (13:18 IST)
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बॉलीवुड निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' इन दिनों बॉक्स ऑफिस से लेकर अंतरराष्ट्रीय सिनेमा गलियारों तक जबरदस्त चर्चा में है। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के साथ ही ऐतिहासिक कमाई का रिकॉर्ड बनाने वाली इस फिल्म को लेकर अब एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। 
 
खबरों के मुताबिक, फिल्म के निर्माताओं ने इसे 99वें अकेडमी अवॉर्ड्स में विचार-विमर्श के लिए स्वतंत्र रूप से सबमिट कर दिया है। यदि इन रिपोर्टों की पुष्टि होती है, तो यह फिल्म भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि न होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑस्कर की रेस में अपनी जगह बना सकती है।
ऑफिशल एंट्री न होने पर भी ऑस्कर कैसे जा सकती है फिल्म?
हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) ने मराठी फिल्म 'गोंधळ' को 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' कैटेगरी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना था। हालांकि, अकेडमी के नियम यह साफ करते हैं कि किसी देश की आधिकारिक प्रविष्टि न होने के बावजूद अन्य फिल्में जनरल कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।
 
अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) के नियमों के अनुसार, किसी भी अंतरराष्ट्रीय फिल्म को ऑस्कर की मुख्य श्रेणियों (जैसे बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स आदि) में योग्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:
 
अमेरिका में थिएट्रिकल रिलीज: फिल्म का संयुक्त राज्य अमेरिका के छह प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों (लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्क शहर, बे एरिया, शिकागो, डलास-फोर्ट वर्थ या अटलांटा) में से कम से कम एक स्थान पर व्यावसायिक रूप से रिलीज होना अनिवार्य है।
 
7 दिनों का लगातार रन: फिल्म को संबंधित सिनेमाघर में लगातार 7 दिनों तक प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
 
स्क्रीनिंग नियम: प्रतिदिन कम से कम तीन शो होने चाहिए, जिनमें से कम से कम एक शो शाम 6 बजे से रात 10 बजे के प्राइम टाइम स्लॉट में होना चाहिए।
 
यदि 'रामायण: पार्ट 1' इन मानकों पर खरी उतरती है, तो वह स्वतंत्र रूप से नामांकित होकर ठीक उसी तरह इतिहास दोहरा सकती है जैसे 'RRR' ने अपने प्रसिद्ध गीत 'नाटू नाटू' के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता था।
 
बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का सुनामी जैसा प्रदर्शन
एक तरफ जहां ऑस्कर सबमिशन की खबरें जोर पकड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज के महज छह दिनों के भीतर ही दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज कर लिया है। दर्शकों में फिल्म के वीएफएक्स, भव्य सेटिंग्स और कलाकारों के अभिनय को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।
 
फिल्म में रणबीर कपूर प्रभु श्री राम की मुख्य भूमिका में हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। कन्नड़ सुपरस्टार यश (रावण) और रवि दुबे (लक्ष्मण) के अभिनय की भी दर्शक और समीक्षक जमकर तारीफ कर रहे हैं। नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनी यह फिल्म भारतीय सिनेमा के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है।
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