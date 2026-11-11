'भक्ति गायब, रावण का महिमामंडन': टीवी के 'लक्ष्मण' सुनील लहरी ने नितेश तिवारी की 'रामायण' को बताया निराशाजनक

निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है। जहां एक ओर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर रामानंद सागर के ऐतिहासिक टीवी धारावाहिक 'रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका निभाकर घर-घर में पूजनीय हुए अभिनेता सुनील लहरी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।

सुनील लहरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा करते हुए फिल्म को लेकर अपना मिला-जुला और निराशाजनक अनुभव व्यक्त किया है। उनके इस बयान के बाद सिनेमा प्रेमियों और पुरानी रामायण के प्रशंसकों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है।

'दिव्यता और भक्ति भाव नदारद'

1987 के क्लासिक धारावाहिक में लक्ष्मण के किरदार से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सुनील लहरी ने कहा कि नई 'रामायण' में वह आध्यात्मिक प्रभाव और भक्ति रस देखने को नहीं मिला, जिसकी ऐसे महाकाव्य पर आधारित फिल्म में उम्मीद की जाती है।

वीडियो में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, मैने नई रामायण देखी, यह एक मिला-जुला अनुभव रहा। फिल्म में दिव्यता और भक्ति का वो भाव नजर नहीं आया जो होना चाहिए था। कहानी से कई महत्वपूर्ण दृश्य गायब हैं और कई दृश्यों में संवादों की वह मर्यादा देखने को नहीं मिली, जो इस महाकाव्य के लिए अनिवार्य है। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने रावण के किरदार को जरूरत से ज्यादा महिमामंडित कर दिया है।

सुनील लहरी का मानना है कि आधुनिक तकनीक और VFX के चक्कर में फिल्म के मुख्य भावनात्मक पहलुओं और धार्मिक मर्यादा से कहीं न कहीं समझौता कर लिया गया है।

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का महा-तूफान

हालांकि, एक तरफ जहां पारंपरिक दर्शकों और टीवी के 'लक्ष्मण' को फिल्म की कहानी व संवादों में कमियां नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिवाली के पावन अवसर पर रिलीज हुई इस फिल्म ने वीकेंड और त्योहार की छुट्टियों का पूरा फायदा उठाया है।

फिल्म का हिंदी वर्जन छह दिनों में 435.28 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुका है। फिल्म को शुरुआती वीकेंड के साथ-साथ त्योहारों के दौरान भी दर्शकों का मजबूत समर्थन मिल रहा है। फिल्म के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए इसके विस्तारित पहले सप्ताह में लगभग 430 करोड़ रुपये की कमाई करने का अनुमान लगाया जा रहा है।

दिग्गज स्टार कास्ट का जमावड़ा

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित यह फिल्म दो भागों में बनने वाली 'रामायण' की पहली किस्त है। फिल्म की भव्यता का मुख्य कारण इसकी विशाल और प्रभावशाली स्टार कास्ट भी है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्री राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकापति रावण, रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में हैं।