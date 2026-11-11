  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. prabhas completes 24 years in indian cinema 5 special qualities that make him the biggest pan india superstar
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (16:12 IST)

प्रभास के फिल्मी करियर के 24 साल पूरे, 'बाहुबली' से 'कल्कि' तक, इन 5 वजहों से पूरे देश के हैं चहेते

Prabhas 24 Years in Cinema
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (16:15 IST)
google-news
प्रभास ने तेलुगु सिनेमा में फिल्म 'ईश्वर' से अपने करियर की शुरुआत की थी। आज उनके फिल्मी सफर को 24 शानदार साल पूरे हो चुके हैं। एक नए कलाकार से लेकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में अपनी पहचान बनाने तक का उनका सफर बेहद शानदार रहा है। रिकॉर्डतोड़ फिल्मों, जबरदस्त फैन फॉलोइंग और दमदार अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ प्रभास का स्टारडम लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
 
प्रभास ने न सिर्फ भाषाओं और फिल्म इंडस्ट्री की सीमाओं को पार किया है, बल्कि देश-दुनिया में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। ऐसे में उनके फिल्मी करियर के 24 साल पूरे होने के खास मौके पर आइए जानते हैं उन 5 बड़ी वजहों के बारे में, जो उन्हें आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे चहेता सुपरस्टार बनाती हैं।
 
1. 'बाहुबली': जिसने बदल दी भारतीय सिनेमा की तस्वीर
प्रभास के करियर में फिल्म 'बाहुबली' एक ऐसा पड़ाव साबित हुई, जिसने उनकी जिंदगी और भारतीय सिनेमा दोनों की दिशा बदल दी। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि भारतीय फिल्मों को देशभर और दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने का नया रास्ता भी खोला। 
 
'बाहुबली 2' दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। इस फिल्म के बाद प्रभास सिर्फ तेलुगु सिनेमा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे देश में एक बड़े सुपरस्टार के रूप में उभरे। उन्होंने साबित किया कि दमदार कहानी, शानदार अभिनय और भव्य सिनेमाई अनुभव के जरिए भाषाओं की सीमाओं को भी पार किया जा सकता है।
 
2. हर फिल्म को बड़ा सिनेमाई इवेंट बनाने का दम
प्रभास की लोकप्रियता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी हर नई फिल्म दर्शकों के लिए किसी बड़े इवेंट से कम नहीं होती। 'साहो' और 'सलार: पार्ट 1 – सीजफायर' से लेकर 'कल्कि 2898 एडी' तक, उन्होंने लगातार अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम करते हुए बड़े पर्दे पर भव्यता और मनोरंजन का नया अनुभव दिया है। 
'कल्कि 2898 एडी' ने एक बार फिर प्रभास की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस ताकत को साबित किया। उनके नाम 'बाहुबली 2', 'साहो', 'आदिपुरुष', 'सलार' और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी पांच फिल्मों के साथ 100 करोड़ रुपये की ओपनिंग का रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी फिल्मों की रिलीज पर देशभर में होने वाले जश्न और दर्शकों के जबरदस्त उत्साह ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और चर्चित सितारों में शामिल कर दिया है।
 
3. पैन इंडिया लोकप्रियता और दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग
प्रभास की लोकप्रियता किसी एक भाषा, राज्य या फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। उनकी फिल्मों को देश के अलग-अलग हिस्सों में समान उत्साह के साथ देखा और पसंद किया जाता है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। 
 
उनकी फिल्मों की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों के बाहर होने वाला जश्न, सोशल मीडिया पर फैंस का उत्साह और उनकी हर नई फिल्म के ऐलान का बेसब्री से इंतजार करना उनके स्टारडम की झलक दिखाता है। यही खासियत प्रभास को बाकी सितारों से अलग बनाती है। वह अलग-अलग भाषाओं, पीढ़ियों और देशों के दर्शकों के साथ एक खास जुड़ाव रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पैन इंडिया सुपरस्टार कहा जाता है।
 
4. शानदार अभिनय, सादगी और फैंस के साथ खास जुड़ाव
बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड और बड़े पर्दे पर निभाए जाने वाले दमदार किरदारों के अलावा प्रभास की लोकप्रियता की एक और बड़ी वजह उनकी सादगी और विनम्र स्वभाव है। चाहे पौराणिक दुनिया हो, भविष्य की काल्पनिक दुनिया, एक्शन से भरपूर कहानी या भावनाओं से जुड़ी कोई फिल्म, प्रभास हर बार अपने किरदार में कुछ नया लेकर आते हैं। उनकी अलग-अलग भूमिकाएं उनकी अभिनय क्षमता और विविधता को दर्शाती हैं। 
 
इतनी बड़ी सफलता और शोहरत हासिल करने के बावजूद प्रभास का सरल, शांत और जमीन से जुड़ा स्वभाव आज भी उनके फैंस का दिल जीतता है। दर्शक उन्हें सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और व्यवहार के लिए भी पसंद करते हैं। यही जुड़ाव उनके स्टारडम को और खास बनाता है।
 
5. आने वाली फिल्मों की शानदार लाइनअप, जो बढ़ाएगी उत्साह
प्रभास के फिल्मी करियर के 24 साल पूरे होने के साथ ही उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है। उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट बेहद शानदार है, जिसमें 'सलार: पार्ट 2 – शौर्यांग पर्वम', 'कल्कि 2898 एडी पार्ट 2', 'स्पिरिट' और 'फौजी' शामिल हैं। 
 
इन चारों फिल्मों में प्रभास बिल्कुल अलग-अलग अंदाज और सिनेमाई दुनिया में नजर आने वाले हैं। प्रशांत नील के निर्देशन में बनने वाली 'सलार 2' एक बार फिर दर्शकों को एक्शन और रोमांच से भरी दुनिया में लेकर जाएगी। वहीं नाग अश्विन के निर्देशन में बनने वाली 'कल्कि 2898 एडी पार्ट 2' अपनी भव्य और भविष्य की दुनिया की कहानी को आगे बढ़ाएगी।
 
दूसरी ओर, संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही 'स्पिरिट' को लेकर भी जबरदस्त चर्चा है। वहीं हनु राघवपुडी की 'फौजी' में प्रभास एक अलग पीरियड एक्शन अवतार में नजर आएंगे। चार बड़ी फिल्में और चार बिल्कुल अलग सिनेमाई अनुभव! प्रभास के करियर का आने वाला दौर निश्चित रूप से बेहद रोमांचक होने वाला है।
 
24 साल का शानदार सफर, लेकिन कहानी अभी बाकी है!
फिल्म इंडस्ट्री में 24 साल पूरे करना प्रभास के लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि उनके स्टारडम के एक नए अध्याय की शुरुआत है। 'बाहुबली' से इतिहास रचने से लेकर नई और चुनौतीपूर्ण फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने तक, प्रभास लगातार नए मुकाम हासिल कर रहे हैं।उनकी लोकप्रियता, बॉक्स ऑफिस पर पकड़ और आने वाली फिल्मों को लेकर दर्शकों का उत्साह यह साबित करता है कि उनका सफर अभी थमा नहीं है।
 
अगर पिछले 24 साल इतने शानदार रहे हैं, तो आने वाले सालों से उम्मीदें और भी बड़ी हैं। क्योंकि प्रभास सिर्फ फिल्मों में काम नहीं करते, बल्कि हर बार बड़े पर्दे पर एक नया सिनेमाई अनुभव लेकर आते हैं। यही वजह है कि उनका स्टारडम आज भी बरकरार है और आने वाले समय में और भी बड़ा होने की उम्मीद है!
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
राम बनकर घर-घर में पूजे गए अरुण गोविल को क्यों निभाना पड़ा लक्ष्मण का किरदार? अब 'रामायण' में बने राजा दशरथ

प्रभास के फिल्मी करियर के 24 साल पूरे, 'बाहुबली' से 'कल्कि' तक, इन 5 वजहों से पूरे देश के हैं चहेते

प्रभास के फिल्मी करियर के 24 साल पूरे, 'बाहुबली' से 'कल्कि' तक, इन 5 वजहों से पूरे देश के हैं चहेतेप्रभास ने तेलुगु सिनेमा में फिल्म 'ईश्वर' से अपने करियर की शुरुआत की थी। आज उनके फिल्मी सफर को 24 शानदार साल पूरे हो चुके हैं। एक नए कलाकार से लेकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में अपनी पहचान बनाने तक का उनका सफर बेहद शानदार रहा है। रिकॉर्डतोड़ फिल्मों, जबरदस्त फैन फॉलोइंग और दमदार अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ प्रभास का स्टारडम लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

राम बनकर घर-घर में पूजे गए अरुण गोविल को क्यों निभाना पड़ा लक्ष्मण का किरदार? अब 'रामायण' में बने राजा दशरथ

राम बनकर घर-घर में पूजे गए अरुण गोविल को क्यों निभाना पड़ा लक्ष्मण का किरदार? अब 'रामायण' में बने राजा दशरथरामानंद सागर के 1987 के पौराणिक धारावाहिक रामायण में 'भगवान राम' का किरदार निभाकर घर-घर में पूजे जाने वाले दिग्गज अभिनेता अरुण गोविल ने हाल ही में अपने करियर से जुड़ा एक दिलचस्प और हैरान करने वाला खुलासा किया है। जब देश की जनता उन्हें साक्षात राम का दर्जा दे चुकी थी, तब वर्ष 1997 में आई फिल्म 'लव कुश' में उन्हें राम के छोटे भाई 'लक्ष्मण' की भूमिका निभाने का प्रस्ताव मिला।

'भक्ति गायब, रावण का महिमामंडन': टीवी के 'लक्ष्मण' सुनील लहरी ने नितेश तिवारी की 'रामायण' को बताया निराशाजनक

'भक्ति गायब, रावण का महिमामंडन': टीवी के 'लक्ष्मण' सुनील लहरी ने नितेश तिवारी की 'रामायण' को बताया निराशाजनकनिर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है। जहां एक ओर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर रामानंद सागर के ऐतिहासिक टीवी धारावाहिक 'रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका निभाकर घर-घर में पूजनीय हुए अभिनेता सुनील लहरी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।

ऑस्कर की रेस में शामिल होगी रणबीर कपूर की 'रामायण'! 99वें अकेडमी अवॉर्ड्स के लिए मेकर्स ने उठाया बड़ा कदम

ऑस्कर की रेस में शामिल होगी रणबीर कपूर की 'रामायण'! 99वें अकेडमी अवॉर्ड्स के लिए मेकर्स ने उठाया बड़ा कदमबॉलीवुड निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' इन दिनों बॉक्स ऑफिस से लेकर अंतरराष्ट्रीय सिनेमा गलियारों तक जबरदस्त चर्चा में है। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के साथ ही ऐतिहासिक कमाई का रिकॉर्ड बनाने वाली इस फिल्म को लेकर अब एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है।

'रावण के बिना राम नहीं...' रामगोपाल वर्मा ने दूसरी बार देखी रामायण, यश के अभिनय पर हुए फिदा

'रावण के बिना राम नहीं...' रामगोपाल वर्मा ने दूसरी बार देखी रामायण, यश के अभिनय पर हुए फिदाप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने 'रामायण: पार्ट 1' दूसरी बार देखने के बाद इसकी जमकर तारीफ की है। खुद को नास्तिक बताने वाले वर्मा ने साफ किया कि उनका विश्लेषण किसी रामभक्त के नजरिए से नहीं, बल्कि एक फिल्म दर्शक के तौर पर है। उन्होंने फिल्म के भव्य पैमाने, तकनीक, निर्देशन और कलाकारों के अभिनय को भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।