प्रभास के फिल्मी करियर के 24 साल पूरे, 'बाहुबली' से 'कल्कि' तक, इन 5 वजहों से पूरे देश के हैं चहेते

प्रभास ने तेलुगु सिनेमा में फिल्म 'ईश्वर' से अपने करियर की शुरुआत की थी। आज उनके फिल्मी सफर को 24 शानदार साल पूरे हो चुके हैं। एक नए कलाकार से लेकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में अपनी पहचान बनाने तक का उनका सफर बेहद शानदार रहा है। रिकॉर्डतोड़ फिल्मों, जबरदस्त फैन फॉलोइंग और दमदार अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ प्रभास का स्टारडम लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

प्रभास ने न सिर्फ भाषाओं और फिल्म इंडस्ट्री की सीमाओं को पार किया है, बल्कि देश-दुनिया में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। ऐसे में उनके फिल्मी करियर के 24 साल पूरे होने के खास मौके पर आइए जानते हैं उन 5 बड़ी वजहों के बारे में, जो उन्हें आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे चहेता सुपरस्टार बनाती हैं।

1. 'बाहुबली': जिसने बदल दी भारतीय सिनेमा की तस्वीर

प्रभास के करियर में फिल्म 'बाहुबली' एक ऐसा पड़ाव साबित हुई, जिसने उनकी जिंदगी और भारतीय सिनेमा दोनों की दिशा बदल दी। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि भारतीय फिल्मों को देशभर और दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने का नया रास्ता भी खोला।

'बाहुबली 2' दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। इस फिल्म के बाद प्रभास सिर्फ तेलुगु सिनेमा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे देश में एक बड़े सुपरस्टार के रूप में उभरे। उन्होंने साबित किया कि दमदार कहानी, शानदार अभिनय और भव्य सिनेमाई अनुभव के जरिए भाषाओं की सीमाओं को भी पार किया जा सकता है।

2. हर फिल्म को बड़ा सिनेमाई इवेंट बनाने का दम

प्रभास की लोकप्रियता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी हर नई फिल्म दर्शकों के लिए किसी बड़े इवेंट से कम नहीं होती। 'साहो' और 'सलार: पार्ट 1 – सीजफायर' से लेकर 'कल्कि 2898 एडी' तक, उन्होंने लगातार अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम करते हुए बड़े पर्दे पर भव्यता और मनोरंजन का नया अनुभव दिया है।

'कल्कि 2898 एडी' ने एक बार फिर प्रभास की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस ताकत को साबित किया। उनके नाम 'बाहुबली 2', 'साहो', 'आदिपुरुष', 'सलार' और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी पांच फिल्मों के साथ 100 करोड़ रुपये की ओपनिंग का रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी फिल्मों की रिलीज पर देशभर में होने वाले जश्न और दर्शकों के जबरदस्त उत्साह ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और चर्चित सितारों में शामिल कर दिया है।

3. पैन इंडिया लोकप्रियता और दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग

प्रभास की लोकप्रियता किसी एक भाषा, राज्य या फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। उनकी फिल्मों को देश के अलग-अलग हिस्सों में समान उत्साह के साथ देखा और पसंद किया जाता है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है।

उनकी फिल्मों की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों के बाहर होने वाला जश्न, सोशल मीडिया पर फैंस का उत्साह और उनकी हर नई फिल्म के ऐलान का बेसब्री से इंतजार करना उनके स्टारडम की झलक दिखाता है। यही खासियत प्रभास को बाकी सितारों से अलग बनाती है। वह अलग-अलग भाषाओं, पीढ़ियों और देशों के दर्शकों के साथ एक खास जुड़ाव रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पैन इंडिया सुपरस्टार कहा जाता है।

4. शानदार अभिनय, सादगी और फैंस के साथ खास जुड़ाव

बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड और बड़े पर्दे पर निभाए जाने वाले दमदार किरदारों के अलावा प्रभास की लोकप्रियता की एक और बड़ी वजह उनकी सादगी और विनम्र स्वभाव है। चाहे पौराणिक दुनिया हो, भविष्य की काल्पनिक दुनिया, एक्शन से भरपूर कहानी या भावनाओं से जुड़ी कोई फिल्म, प्रभास हर बार अपने किरदार में कुछ नया लेकर आते हैं। उनकी अलग-अलग भूमिकाएं उनकी अभिनय क्षमता और विविधता को दर्शाती हैं।

इतनी बड़ी सफलता और शोहरत हासिल करने के बावजूद प्रभास का सरल, शांत और जमीन से जुड़ा स्वभाव आज भी उनके फैंस का दिल जीतता है। दर्शक उन्हें सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और व्यवहार के लिए भी पसंद करते हैं। यही जुड़ाव उनके स्टारडम को और खास बनाता है।

5. आने वाली फिल्मों की शानदार लाइनअप, जो बढ़ाएगी उत्साह

प्रभास के फिल्मी करियर के 24 साल पूरे होने के साथ ही उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है। उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट बेहद शानदार है, जिसमें 'सलार: पार्ट 2 – शौर्यांग पर्वम', 'कल्कि 2898 एडी पार्ट 2', 'स्पिरिट' और 'फौजी' शामिल हैं।

इन चारों फिल्मों में प्रभास बिल्कुल अलग-अलग अंदाज और सिनेमाई दुनिया में नजर आने वाले हैं। प्रशांत नील के निर्देशन में बनने वाली 'सलार 2' एक बार फिर दर्शकों को एक्शन और रोमांच से भरी दुनिया में लेकर जाएगी। वहीं नाग अश्विन के निर्देशन में बनने वाली 'कल्कि 2898 एडी पार्ट 2' अपनी भव्य और भविष्य की दुनिया की कहानी को आगे बढ़ाएगी।

दूसरी ओर, संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही 'स्पिरिट' को लेकर भी जबरदस्त चर्चा है। वहीं हनु राघवपुडी की 'फौजी' में प्रभास एक अलग पीरियड एक्शन अवतार में नजर आएंगे। चार बड़ी फिल्में और चार बिल्कुल अलग सिनेमाई अनुभव! प्रभास के करियर का आने वाला दौर निश्चित रूप से बेहद रोमांचक होने वाला है।

24 साल का शानदार सफर, लेकिन कहानी अभी बाकी है!

फिल्म इंडस्ट्री में 24 साल पूरे करना प्रभास के लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि उनके स्टारडम के एक नए अध्याय की शुरुआत है। 'बाहुबली' से इतिहास रचने से लेकर नई और चुनौतीपूर्ण फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने तक, प्रभास लगातार नए मुकाम हासिल कर रहे हैं।उनकी लोकप्रियता, बॉक्स ऑफिस पर पकड़ और आने वाली फिल्मों को लेकर दर्शकों का उत्साह यह साबित करता है कि उनका सफर अभी थमा नहीं है।

अगर पिछले 24 साल इतने शानदार रहे हैं, तो आने वाले सालों से उम्मीदें और भी बड़ी हैं। क्योंकि प्रभास सिर्फ फिल्मों में काम नहीं करते, बल्कि हर बार बड़े पर्दे पर एक नया सिनेमाई अनुभव लेकर आते हैं। यही वजह है कि उनका स्टारडम आज भी बरकरार है और आने वाले समय में और भी बड़ा होने की उम्मीद है!