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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (15:47 IST)

राम बनकर घर-घर में पूजे गए अरुण गोविल को क्यों निभाना पड़ा लक्ष्मण का किरदार? अब 'रामायण' में बने राजा दशरथ

Arun Govil
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (15:49 IST)
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रामानंद सागर के 1987 के पौराणिक धारावाहिक रामायण में 'भगवान राम' का किरदार निभाकर घर-घर में पूजे जाने वाले दिग्गज अभिनेता अरुण गोविल ने हाल ही में अपने करियर से जुड़ा एक दिलचस्प और हैरान करने वाला खुलासा किया है। जब देश की जनता उन्हें साक्षात राम का दर्जा दे चुकी थी, तब वर्ष 1997 में आई फिल्म 'लव कुश' में उन्हें राम के छोटे भाई 'लक्ष्मण' की भूमिका निभाने का प्रस्ताव मिला।   
 
हाल ही में वैराइटी इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में अरुण गोविल ने उस दौर के दबाव और दर्शकों की मानसिकता को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह निर्माताओं की जिद के आगे झुककर उन्हें लक्ष्मण की भूमिका स्वीकार करनी पड़ी थी, जबकि वे पहले से ही इसके परिणाम को लेकर आशंकित थे।   
 
निर्माताओं को चेताया था, पर वे नहीं माने
फिल्म लव कुश (1997) में बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता जीतेंद्र ने भगवान राम का रोल निभाया था, जबकि अरुण गोविल को लक्ष्मण बनाया गया। अरुण गोविल ने बताया, "मैंने निर्माताओं से साफ कह दिया था कि मुझे लक्ष्मण का किरदार मत दीजिए, यह सही फैसला नहीं होगा। लेकिन वे नहीं माने, वे हर हाल में मुझे फिल्म में लेना चाहते थे। अंततः मैंने कहा कि ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? फिल्म एक दिन भी सिनेमाघरों में नहीं टिक सकी। आज उस फिल्म के बारे में शायद ही कोई जानता हो।
 
वी. मधुसूदन राव के निर्देशन और दिलीप कनिकरिया के निर्माण में बनी इस फिल्म में जया प्रदा (माता सीता), दारा सिंह (हनुमान) और प्राण (महर्षि वाल्मीकि) जैसे बड़े सितारे शामिल थे। भारी-भरकम बजट के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। 
 
राजा दशरथ बनने में भी लगे थे 3 महीने
लव कुश के उस कड़वे अनुभव का असर इतना गहरा था कि लगभग तीन दशक बाद जब निर्देशक नितेश तिवारी ने अपनी महात्वाकांक्षी फिल्म रामायण में अरुण गोविल को 'राजा दशरथ' की भूमिका ऑफर की, तो उन्होंने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया था।
 
अरुण गोविल के अनुसार, वे दोबारा इस पौराणिक दुनिया में किसी अलग रूप में नहीं आना चाहते थे। हालांकि, नितेश तिवारी की जिद और लगातार 3 महीने की बातचीत के बाद आखिरकार उन्होंने इस रोल के लिए अपनी सहमति दी।   
 
दीपिका चिखलिया को भी महसूस हुआ था विरोधाभास
धारावाहिक रामायण में सीता मैया का ऐतिहासिक किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने भी इस कास्टिंग पर अपनी राय जाहिर की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अरुण गोविल को 'राम' के रूप में देखने के बाद उन्हें 'राजा दशरथ' के किरदार में देखना थोड़ा असहज और संदर्भ से बाहर लगता है। दीपिका ने यह भी स्पष्ट किया कि वे स्वयं सीता के अलावा रामायण से जुड़ा कोई अन्य किरदार कभी स्वीकार नहीं करेंगी।
 
'रामायण' का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन
1997 की लव कुश जहां बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई थी, वहीं 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई नितेश तिवारी की रामायण: पार्ट 1 इतिहास रच रही है। रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (सीता), यश (रावण) और रवि दुबे (लक्ष्मण) के अभिनय से सजी इस फिल्म में अरुण गोविल ने राजा दशरथ के रूप में गहरा प्रभाव छोड़ा है।   
 
रिलीज के महज एक हफ्ते के भीतर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने दुनिया भर में 800 करोड़ से अधिक का कारोबार कर बॉक्स ऑफिस के तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दर्शक जहां नई पीढ़ी के कलाकारों की सराहना कर रहे हैं, वहीं पर्दे पर अरुण गोविल की उपस्थिति को भी भावनात्मक सम्मान मिल रहा है।
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