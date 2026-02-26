शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फोकस
  4. salim khan biography films career family angry man history
Written By WD Entertainment Desk

सलीम खान: हीरो नहीं बने तो हीरो बना दिए और बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया

Salim Khan biography in Hindi
24 नवंबर 1935। इंदौर का एक समृद्ध परिवार। पिता- अब्दुल रशीद खान, ब्रिटिश भारत में DIG पद तक पहुंचे अधिकारी। मां- सिद्दीका बानो, जिनका साया सलीम खान के सिर से तब उठ गया जब वे सिर्फ नौ साल के थे।
 
किशोरावस्था तक आते-आते दोनों माता-पिता नहीं रहे। एक समृद्ध घर का सबसे छोटा बेटा अचानक जीवन की कठोर सच्चाइयों के सामने खड़ा था। लेकिन शायद यही संघर्ष आगे चलकर उनकी कहानियों में उभरे गुस्से, विद्रोह और आत्मसम्मान की जड़ों में बैठ गया।
 
इंदौर में पढ़ाई के दौरान वे खेलों में अव्वल थे, क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी। एक प्रशिक्षित पायलट भी। आकर्षक व्यक्तित्व ऐसा कि दोस्तों ने कहा- “तुम्हें फिल्मों में होना चाहिए।”
 
और फिर, वह शहर जिसे हर सपने देखने वाला जानता है- मुंबई।
 
‘प्रिंस सलीम’: जब हीरो बनने का सपना टूट गया
1960 का दशक। फिल्म बारात से शुरुआत। साइनिंग अमाउंट सिर्फ 1000 रुपये। मासिक वेतन सिर्फ 400 रुपये। नाम रखा गया 'प्रिंस सलीम'।
 
लेकिन बॉलीवुड का सच निर्मम होता है। छोटे रोल, साइड किरदार, बी-ग्रेड फिल्में। कभी नाम क्रेडिट में नहीं, कभी चेहरा भीड़ में खो जाता।
 
तीसरी मंज़िल में एक दोस्त की भूमिका ने थोड़ी पहचान दी, पर वह चमक नहीं आई जिसकी उम्मीद थी।
 
सलीम खान ने बाद में खुद कहा- “मैं अभिनेता बनने के लिए बना ही नहीं था। मुझमें प्रोजेक्शन की कला नहीं थी।”
 
यह स्वीकार करना आसान नहीं होता। लेकिन यहीं से कहानी पलटी।
 
एक मुलाकात जिसने इतिहास लिख दिया
 
फिल्म सरहदी लुटेरा के सेट पर उनकी मुलाकात हुई एक और संघर्षरत नौजवान से, जिसका नाम था जावेद अख्तर।
 
एक क्लैपर बॉय, जो बाद में संवाद लिखने लगा। एक असफल अभिनेता, जो कहानी सोचने लगा। दोनों के पास शब्द थे, भूख थी और एक बेचैनी थी, कुछ बड़ा करने की।
 
और यहीं जन्म हुआ हिंदी सिनेमा की सबसे विस्फोटक जोड़ी सलीम-जावेद का। 
 
सलीम कहानी गढ़ते, किरदार रचते। जावेद उन किरदारों को आवाज देते।
 
1970 का भारत और ‘एंग्री यंग मैन’ का जन्म
यह वह दौर था जब देश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असंतोष से जूझ रहा था। दर्शक स्क्रीन पर अपने गुस्से का प्रतिनिधि चाहते थे।
 
तभी आई फिल्म 'ज़ंजीर'।
 
इस फिल्म की पटकथा लगभग पूरी तरह सलीम ने लिखी थी। और इसी फिल्म से एक नया नायक जन्मा- अमिताभ बच्चन।
 
उस समय बच्चन संघर्षरत थे। कई फ्लॉप फिल्मों के बाद उनका करियर लगभग खत्म माना जा रहा था। लेकिन सलीम–जावेद ने उनमें वह चिंगारी देखी जो किसी और ने नहीं देखी।
 
‘एंग्री यंग मैन’ सिर्फ एक किरदार नहीं था, वह समय की आवाज था।
 
शोले: जब कहानी ने इतिहास रच दिया
शोले।
 
अगर हिंदी सिनेमा एक किताब है, तो यह उसका सबसे चमकदार अध्याय में से एक है।
 
गब्बर सिंह, जय-वीरू, ठाकुर, बसंती, ये सिर्फ पात्र नहीं, भारतीय पॉप कल्चर के स्थायी प्रतीक हैं।
 
शोले अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। आज भी इसे भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में गिना जाता है।
 
दीवार, डॉन और संवादों की अमर विरासत
दीवार में लिखा गया संवाद- “आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है…”
आज भी उतना ही प्रभावी है।
 
डॉन ने एंटी-हीरो को ग्लैमर दिया।
त्रिशूल और क्रांति ने उनकी पकड़ और मजबूत की।
 
24 फिल्मों में साथ काम किया। 20 सुपरहिट। यह सिर्फ सफलता नहीं, यह वर्चस्व था।
 
लेखकों को मिला स्टारडम
1970 से पहले लेखक का नाम पोस्टर पर नहीं होता था। सलीम–जावेद ने नियम बदले।
 
उन्होंने ऊंची फीस मांगी।
क्रेडिट में नाम सुनिश्चित कराया।
स्क्रीनप्ले, कहानी और संवाद, तीनों पर अधिकार लिया।
 
वे हिंदी सिनेमा के पहले ‘स्टार राइटर’ बने।
 
अलगाव: जब दो रास्ते जुदा हो गए
1982 में जोड़ी टूट गई। कारण रहे- अहम, असहमति, परिस्थितियां।
 
सलीम खान ने बाद में नाम, अंगार, पत्थर के फूल जैसी फिल्मों के लिए लिखा। लेकिन वह जादू जोड़ी में था, वह दोहराया नहीं जा सका।
 
फिर भी, उनकी विरासत कम नहीं हुई।
 
परिवार: सिनेमा की दूसरी पारी
सलीम खान सिर्फ लेखक नहीं, एक ‘फिल्मी खानदान’ के मुखिया भी हैं।
 
उनके बड़े बेटे सलमान खान, भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। 
अरबाज़ खान, सोहेल खान- अभिनेता और निर्माता।
बेटी अलवीरा- निर्माता।
गोद ली हुई बेटी अर्पिता- परिवार का भावनात्मक केंद्र।
 
उनकी दो शादियां, सलमा खान और अभिनेत्री हेलेन ने उनके निजी जीवन को भी चर्चा में रखा।
 
सम्मान और स्वाभिमान
छह फिल्मफेयर पुरस्कार।
2014 में पद्मश्री की पेशकश।
 
लेकिन सलीम खान ने इसे यह कहकर ठुकरा दिया कि वे इससे बड़े सम्मान के हकदार हैं।
 
यह बयान विवादास्पद था, पर यह उनके आत्मविश्वास का प्रमाण भी था।
 
सलीम खान ने सिर्फ फिल्में नहीं लिखीं, उन्होंने उस दौर का गुस्सा, उम्मीद और संघर्ष लिखा।
 
अगर अमिताभ बच्चन एक युग का चेहरा हैं, तो सलीम खान उस युग की कलम हैं।
 
जिसने हीरो बनने का सपना खोकर हीरो गढ़ने की कला पा ली।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सलीम खान: हीरो नहीं बने तो हीरो बना दिए और बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया

सलीम खान: हीरो नहीं बने तो हीरो बना दिए और बॉलीवुड का इतिहास बदल दियासलीम खान केवल एक पटकथा लेखक नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के उस दौर के निर्माता हैं जिसने ‘एंग्री यंग मैन’ की छवि गढ़ी और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को नई पहचान दी। सलीम–जावेद की जोड़ी ने 1970 के दशक में शोले, दीवार और ज़ंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए बॉलीवुड की कहानी कहने का तरीका बदल दिया। यह लेख उनके संघर्ष, सफलता, परिवार और विरासत की विस्तृत मैगज़ीन शैली में कहानी कहता है।

प्रतिभा रांटा को पीछे छोड़ सिनी शेट्टी ने मारी बाजी, करण जौहर की 'दोस्ताना 2' में दिखेगा नया तड़का!

प्रतिभा रांटा को पीछे छोड़ सिनी शेट्टी ने मारी बाजी, करण जौहर की 'दोस्ताना 2' में दिखेगा नया तड़का!धर्मा प्रोडक्शंस की बहुचर्चित और लंबे समय से अटकी हुई फिल्म 'दोस्ताना 2' एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। सालों तक अनिश्चितता के बाद, फिल्म अब एक नए अवतार और फ्रेश स्टारकास्ट के साथ पर्दे पर आने को तैयार है। फिल्म में विक्रांत मैसी और लक्ष्य नजर आने वाले हैं।

कैसे शूट हुए 'वाराणसी' के अहम सीन? एसएस राजामौली ने खोला राज

कैसे शूट हुए 'वाराणसी' के अहम सीन? एसएस राजामौली ने खोला राजएसएस राजामौली को काफी समय से भारतीय सिनेमा के सबसे शानदार और इमैजिनेटिव डायरेक्टर्स में से एक माना जाता है, जो अपनी कहानियों और भव्यता के साथ सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। ये मशहूर फिल्म मेकर अब अपनी अगली मेगा एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल सिनेमाघरों में आने वाली है।

मिलान फैशन वीक 2026 में श्रीलीला ने दर्ज कराई अपनी मौजूदगी, ग्लैमरस लुक से जीता फैंस का ‍दिल

मिलान फैशन वीक 2026 में श्रीलीला ने दर्ज कराई अपनी मौजूदगी, ग्लैमरस लुक से जीता फैंस का ‍दिलश्रीलीला का भारत में जो जबरदस्त राइज हुआ है, वो वाकई में कमाल का है और अब, वो इसी मोमेंटम को ग्लोबल लेवल पर ले जा रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने फलते-फूलते करियर में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जब उन्होंने मिलान फैशन वीक में हिस्सा लिया, जो इंटरनेशनल फैशन कैलेंडर के सबसे प्रतिष्ठित इवेंट्स में से एक है।

'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर कोर्ट ने लगाई रोक, CBFC को भी पड़ी फटकार

'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर कोर्ट ने लगाई रोक, CBFC को भी पड़ी फटकारविपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' रिलीज से पहले विवादों में घिरी हुई है। अब इस फिल्म की रिलीज पर केरल हाई कोर्ट ने 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस बेचु कुरियन थॉमस की बेंच ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जिसमें फिल्म के जरिए राज्य की छवि बिगाड़ने और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com