शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. prakash jha birthday success and struggle story
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (12:28 IST)

सामाजिक सिनेमा की सबसे मजबूत आवाज है प्रकाश झा, महज 300 रुपए लेकर आए थे मुंबई

Prakash Jha Birthday
हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा 27 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बड़े पर्दे पर मजबूती से पेश करने वाले प्रकाश झा ने अपहरण, गंगाजल और राजनीति जैसी दमदार फिल्मों के जरिए बॉलीवुड को एक अलग पहचान दी है।
 
बिहार के चंपारण में जन्मे प्रकाश झा का फिल्मी सफर कभी आसान नहीं रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वह शुरुआत में पेंटर बनना चाहते थे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर की पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया।
 
एक इंटरव्यू में प्रकाश झा ने बताया था कि वह घर से महज़ 300 रुपए लेकर मुंबई आए थे। यह वह दौर था जब उन्हें कई-कई दिन भूखे रहना पड़ा, फुटपाथ पर रातें गुजारनी पड़ीं और संघर्ष की हर परीक्षा से गुजरना पड़ा। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई के दौरान साल 1973 में उन्हें फिल्म ‘धर्मा’ की शूटिंग देखने का मौका मिला। यहीं से उनका रुझान सिनेमा की तरफ और गहरा होता चला गया।
इसके बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने प्री-प्रोडक्शन, पोस्ट-प्रोडक्शन और एडिटिंग की बारीकियां सीखीं। हालांकि कुछ कारणों से संस्थान बंद हो गया और पढ़ाई अधूरी रह गई, जिसके बाद उन्हें फिर से मुंबई लौटना पड़ा।
 
साल 1984 में प्रकाश झा ने बतौर निर्देशक फिल्म ‘हिप हिप हुर्रे’ से बॉलीवुड में कदम रखा। खास बात यह रही कि पहली ही फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा को एक के बाद एक कई यादगार फिल्में दीं।
 
प्रकाश झा ने साल 1985 में मशहूर अभिनेत्री दीप्ति नवल से शादी की थी। शादी के बाद दोनों ने एक बेटी को गोद लिया, जिसका नाम दिशा रखा। हालांकि शादी के 17 साल बाद दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया और तलाक ले लिया। तलाक के बाद भी प्रकाश झा और दीप्ति नवल के रिश्तों में कड़वाहट नहीं आई और आज भी दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं।
 
प्रकाश झा सिर्फ एक निर्देशक नहीं, बल्कि सामाजिक सिनेमा की एक मजबूत आवाज़ हैं। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती हैं और यही वजह है कि उनका नाम हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्ममेकर्स में शुमार किया जाता है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पत्नी बना लिया', वेडिंग तस्वीरें शेयर कर विजय देवरकोंडा ने लुटाया रश्‍मिका मंदाना पर प्यार

'अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पत्नी बना लिया', वेडिंग तस्वीरें शेयर कर विजय देवरकोंडा ने लुटाया रश्‍मिका मंदाना पर प्यारसाउथ इंडस्ट्री के पावर कपल विजय देवरकोंडा और रश्‍मिका मंदाना की शादी की तस्वीरों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार कपल ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरें शेयर कर दी। दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर के आलीशान 'आईटीसी मेमेंटोस' में सात फेरे लिए।

एक-दूजे के हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें इंटरनेट पर छाई

एक-दूजे के हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें इंटरनेट पर छाईसिनेमाई पर्दे से शुरू हुई 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' की प्रेम कहानी अब असल जिंदगी में मुकम्मल हो चुकी है। मोस्ट पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार 26 फरवरी को एक-दूजे के हो गए। कपल ने झीलों की नगरी उदयपुर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।

सलीम खान: हीरो नहीं बने तो हीरो बना दिए और बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया

सलीम खान: हीरो नहीं बने तो हीरो बना दिए और बॉलीवुड का इतिहास बदल दियासलीम खान केवल एक पटकथा लेखक नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के उस दौर के निर्माता हैं जिसने ‘एंग्री यंग मैन’ की छवि गढ़ी और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को नई पहचान दी। सलीम–जावेद की जोड़ी ने 1970 के दशक में शोले, दीवार और ज़ंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए बॉलीवुड की कहानी कहने का तरीका बदल दिया। यह लेख उनके संघर्ष, सफलता, परिवार और विरासत की विस्तृत मैगज़ीन शैली में कहानी कहता है।

प्रतिभा रांटा को पीछे छोड़ सिनी शेट्टी ने मारी बाजी, करण जौहर की 'दोस्ताना 2' में दिखेगा नया तड़का!

प्रतिभा रांटा को पीछे छोड़ सिनी शेट्टी ने मारी बाजी, करण जौहर की 'दोस्ताना 2' में दिखेगा नया तड़का!धर्मा प्रोडक्शंस की बहुचर्चित और लंबे समय से अटकी हुई फिल्म 'दोस्ताना 2' एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। सालों तक अनिश्चितता के बाद, फिल्म अब एक नए अवतार और फ्रेश स्टारकास्ट के साथ पर्दे पर आने को तैयार है। फिल्म में विक्रांत मैसी और लक्ष्य नजर आने वाले हैं।

कैसे शूट हुए 'वाराणसी' के अहम सीन? एसएस राजामौली ने खोला राज

कैसे शूट हुए 'वाराणसी' के अहम सीन? एसएस राजामौली ने खोला राजएसएस राजामौली को काफी समय से भारतीय सिनेमा के सबसे शानदार और इमैजिनेटिव डायरेक्टर्स में से एक माना जाता है, जो अपनी कहानियों और भव्यता के साथ सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। ये मशहूर फिल्म मेकर अब अपनी अगली मेगा एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल सिनेमाघरों में आने वाली है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com