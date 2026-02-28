शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (15:27 IST)

क्या भूत सच में होते हैं? बिना सिर वाले भूत संग मस्ती करते दिखे अक्षय कुमार

Movie Bhoot Bangla
बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन आखिरकार 14 साल बाद 'भूत बंगला' के लिए साथ आ रहे हैं, और एक्साइटमेंट सच में बहुत ज्यादा है। हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में देने के लिए मशहूर, जिन्हें आज भी बहुत पसंद किया जाता है, एक्टर-डायरेक्टर की यह जोड़ी अब इस मच-अटेटेड फिल्म के साथ एक बार फिर हॉरर-कॉमेडी में कदम रख रही है। 
 
बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा बनाई जा रही यह फिल्म उस दौर की कमाल की कॉमिक टाइमिंग और आसान हंसी को वापस लाने का वादा करती है। उत्साह पहले से ही चरम पर है, ऐसे में अक्षय ने हाल ही में एक अजीब, डरावना और मजेदार वीडियो जारी करके माहौल को और गरमा दिया है, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। 
 
वीडियो में अक्षय कुमार को एक बिना सिर वाले भूत के साथ चलते और कैजुअल बातें करते हुए देखा जा सकता है, और वह यह बड़ा सवाल पूछते हैं, 'क्या भूत वास्तव में होते हैं?' इसके बाद एक मजेदार बातचीत होती है जहाँं भूत कहता है कि उसे नहीं पता। 
 
भूत कहता हैं, उसके पिता ने उसकी माँ से कहा था कि वह एक भूत है, जबकि उसकी माँ ने दावा किया था कि उसके पिता भूत हैं। फिर वह इसे दरकिनार कर देता है, और उन्हें महज अफवाह बताता है जिन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो चतुराई से डरावने माहौल के साथ अक्षय की सिग्नेचर कॉमिक टाइमिंग को मिलाता है, जो फिल्म के लिए एकदम सही मूड सेट करता है।
 
मेकर्स ने हाल ही में पहला ट्रैक, “राम जी आके भला करेंगे” जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और सभी प्लेटफॉर्म्स पर 55 मिलियन व्यूज का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। लोगों का इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखाता है कि फैंस इस जोड़ी को वापस साथ देखने के लिए कितने बेताब हैं। 
 
बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के बालाजी मोशन पिक्चर्स ने केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर 'भूत बंगला' पेश किया है, जिसमें अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव हैं। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर द्वारा निर्मित यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
मिलान फैशन वीक में टॉड्स के फॉल–विंटर 26/27 शो में डायना पेंटी ने बिखेरा जलवाबॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी ने टॉड्स के वुमेन्स फॉल–विंटर 26/27 शो में अपनी खास मौजूदगी से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने ब्रांड की पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक अंदाज़ का खूबसूरत मेल पेश किया। यह शो इटली की समृद्ध कारीगरी को समर्पित एक खास माहौल में आयोजित किया गया था।

Gorillaz का नया एल्बम 'द माउंटेन' रिलीज, 6 ट्रैक्स में छाया अनुष्का शंकर का सितारब्रिटिश बैंड Gorillaz का नया एल्बम ‘द माउंटेन’ रिलीज़ हो गया है। इस एल्बम में भारत और विदेश के कई बड़े कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं। एल्बम में कुल 15 गाने हैं। इनमें भारत की मशहूर गायिका आशा भोसले, सितार वादक अनुष्का शंकर, आशा पुथली, अमान अली बंगश और अयान अली बंगश जैसे कलाकार शामिल हैं। इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय कलाकारों ने भी इसमें काम किया है।

विजय देवरकोंडा–रश्मिका मंदाना की शादी पर खास तोहफा, 'राणाबाली' से रिलीज हुआ 'ओ मेरे साजन' गानामाइथ्री मूवी मेकर्स ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को शादी की बधाई देते हुए 'राणाबाली' से एक खास 'ओ मेरे साजन' वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना नजर आ रहे हैं। यह फिल्म सात साल बाद उनकी वापसी का गवाह बनेगी और 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'धुरंधर 2' देख यामी गौतम के उड़े होश! पति आदित्य धर की तारीफ में पढ़े कसीदेआदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। वहीं अब फैंस इस फिल्म के सीक्वल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में एक बार फिर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन जैसे सितारे नजर आने वाले हैं।

रियलिटी शो में झगड़े के बाद क्या तलाक ले रहे मोनालिसा-विक्रांत सिंह राजपूत? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पीभोजपुरी स्टार और टीवी एक्ट्रेस मोनालिसा इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। मोनालिसा और उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत हाल ही में रियलिटी शो 'द 50' में नजर आए थे। शो में कपल के बीच खूब झगड़ा हुआ। दोनों के तलाक की अफवाहें खूब वायरल हो रही थी।

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
