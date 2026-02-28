शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. salman khan personal horse battle of galwan song main hoon bts video viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (10:53 IST)

‘मैं हूं’ गाने में दिखा सफेद घोड़ा निकला सलमान खान का अपना, शूटिंग का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल

Salman Khan horse
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में हैं। वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुआ इस फिल्म का रोमांटिक गाना 'मैं हूं' चार्टबस्टर्स में टॉप कर रहा है। यह साल के सबसे रोमांटिक गानों में से एक बन गया है। गाने में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की रोमांटिक केमेस्ट्री देखने को मिली। 
 
अब इस गाने की शूटिंग के पीछे का एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है। 'मैं हूं' गाने में दिखा सफेद घोड़ा सलमान खान का अपना है। स्क्रीन पर सुपरस्टार के साथ दौड़ता हुआ वह दमदार घोड़ा उन्हीं का अपना है। 
 
सामने आए 'मैं हूँ' गाने के एक स्पेशल BTS वीडियो में दर्शकों को यह निजी रिश्ता देखने को मिला है। शूटिंग के बीच सलमान खान का अपने घोड़े को खाना खिलाना, दुलारना और उससे बात करना कैमरे में कैद हुआ एक दिल को छू लेने वाला पल है, जो दृश्यों को और रियल बनाता है और उनकी परफॉर्मेंस के असर को बढ़ा देता है।
 
फाइनल कट से पहले का यह बिहाइंड द सीन्स फुटेज इस पहले से ही शानदार गाने में एक इमोशनल परत जोड़ता है। लेकिन ये निजी पल जानवरों के साथ सलमान के सहज और नेचुरल अंदाज़ पर रोशनी डालते हैं, जिसे उनके फैंस पहले से ही जानते हैं।
 
ऐसी इंडस्ट्री में जहां ज़्यादातर बड़े सीन्स के लिए ट्रेंड जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, सलमान का अपना घोड़ा इस्तेमाल करना इस फिल्म के नज़ारे को एक पर्सनल अंदाज़ देता है। यह सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि भरोसा, प्यार और दोस्ती दिखाने वाला एक एलिमेंट है।
 
'बैटल ऑफ गलवान' को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान प्रोड्यूस कर रही हैं, और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं। फिल्म बहादुरी, बलिदान और लचीलेपन का एक साहसी चित्रण करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रिया राजवंश और चेतन आनंद की अधूरी मगर अमर प्रेमकथा: बिना शादी का सात जन्मों का साथ

प्रिया राजवंश और चेतन आनंद की अधूरी मगर अमर प्रेमकथा: बिना शादी का सात जन्मों का साथप्रिया राजवंश सिर्फ चेतन आनंद की फिल्मों की नायिका नहीं थीं, बल्कि उनकी जिंदगी की स्थायी उपस्थिति थीं। शिमला से लंदन और फिर मुंबई तक का उनका सफर खूबसूरती, प्रतिभा और समर्पण की कहानी है। बिना शादी के दोनों ने जीवन साथ जिया। लेकिन चेतन आनंद के निधन के बाद संपत्ति विवाद ने इस प्रेमकथा को एक दर्दनाक मोड़ दे दिया। यह कहानी बॉलीवुड की चमक के पीछे छिपे सन्नाटे को उजागर करती है।

27 साल बाद टूटने जा रही थलपति विजय की शादी, पत्नी संगीता ने दायर की तलाक की याचिका

27 साल बाद टूटने जा रही थलपति विजय की शादी, पत्नी संगीता ने दायर की तलाक की याचिकासाउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय फिल्मों से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं। वह तमिलागा वेट्री कजम पार्टी बनाकर राजनीति में कदम रख चुके हैं। इसी बीच थलपति विजय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। विजय की पत्नी संगीता ने उनसे तलाक लेने का फैसला लिया है।

दीपिका पादुकोण ने ठुकराया हॉलीवुड का बड़ा मौका, 'द व्हाइट लोटस 4' से इस वजह से बनाई दूरी!

दीपिका पादुकोण ने ठुकराया हॉलीवुड का बड़ा मौका, 'द व्हाइट लोटस 4' से इस वजह से बनाई दूरी!बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादकोण इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फिल्मों के चुनाव को लेकर सुर्खियों में हैं। दीपिका बॉलीवुड की ए-लिस्ट और हाइएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से वह कुछ बड़े प्रोजेक्ट को ठुकरा चुकी हैं। हाल ही में खबर आई थी कि दीपिका हॉलीवुड में एक नए प्रोजेक्ट से वापसी करने जा रही हैं।

गायक शान का अनोखा अंदाज, सूफी गायकों संग 'दमादम मस्त कलंदर' को दिया नया रंग

गायक शान का अनोखा अंदाज, सूफी गायकों संग 'दमादम मस्त कलंदर' को दिया नया रंग​तेजी से बदलते संगीत के इस दौर में, अपनी जड़ों से जुड़ी ध्वनियों को एक नई पहचान मिल रही है। मशहूर गायक शान ने सुप्रसिद्ध सूफी आवाजों—रईस अनीस साबरी और मुज्तबा अजीज नाज़ा के साथ मिलकर 'दमादम मस्त कलंदर' को एक आधुनिक और नए स्वरूप में पेश किया है।

रामायण में रवि दुबे को कैसे मिला लक्ष्मण का रोल? सामने आई चौंकाने वाली संयोग भरी कहानी

रामायण में रवि दुबे को कैसे मिला लक्ष्मण का रोल? सामने आई चौंकाने वाली संयोग भरी कहानीरवि दुबे लंबे समय से भारतीय मनोरंजन उद्योग के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी कलाकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने न केवल एक अभिनेता के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है, बल्कि अपने बैनर ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट के जरिए एक सफल निर्माता के तौर पर भी खास मुकाम हासिल किया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com