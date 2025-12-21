रविवार, 21 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. 18 years of Taare Zameen Par Aamir Khan spent time with therapists for his character
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 21 दिसंबर 2025 (13:36 IST)

'तारे जमीन पर' की रिलीज को 18 साल पूरे, आमिर खान ने अपने किरदार के लिए किया था यह खास काम

Film Taare Zameen Par
2007 में आमिर खान ने 'तारे जमीन पर- के साथ एक बेहतरीन फिल्म दी, जो यादगार और अनोखी थी। इस फिल्म ने शिक्षा प्रणाली को एक नए नजरिए से दिखाया और पुराने स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दी। साथ ही, इसने एक जरूरी संदेश दिया कि हर बच्चा खास होता है। 
 
यह फिल्म लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। दर्शील सफारी ने इशान के रूप में शानदार अभिनय किया, और आमिर खान का राम शंकर निकुंभ का किरदार वाकई कमाल का था।
 
आमिर खान, जो हर रोल को परफेक्ट बनाने के लिए जाने जाते हैं, ने तारे ज़मीन पर में अपने किरदार के पीछे एक दिलचस्प कहानी दी। उन्होंने राम शंकर निकुंभ का रोल निभाया, जो एक डिस्लेक्सिया थैरेपिस्ट हैं और इशान की ज़िंदगी बदल देते हैं। 
 
इस रोल की तैयारी के लिए आमिर ने स्पेशल एजुकेटर्स और थैरेपिस्ट्स के साथ समय बिताया, ताकि उनके काम को गहराई से समझ सकें। उन्होंने डिस्लेक्सिक बच्चों के एक स्कूल में वॉलंटियर भी किया, ताकि उनकी चुनौतियों और ज़रूरतों को करीब से जान सकें। उनकी यह मेहनत फिर से साबित करती है कि आमिर खान को क्यों मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है।
 
'तारे जमीन पर' एक खास और अनोखी फिल्म है। यह न सिर्फ कमर्शियल हिट रही, बल्कि 55वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में तीन नेशनल अवॉर्ड्स भी जीते: बेस्ट फैमिली वेलफेयर फिल्म, बेस्ट लिरिक्स ('मां' के लिए प्रसून जोशी) और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर ('मां' के लिए शंकर महादेवन)। 
 
फिल्म को इसकी कहानी, स्क्रीनप्ले, निर्देशन, डायलॉग्स, म्यूजिक और परफॉर्मेंस के लिए खूब सराहा गया। साथ ही, इस फिल्म ने डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाई।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

17 साल की उम्र में करिश्मा तन्ना ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, पिता नहीं चाहते थे पैदा हो बेटी

17 साल की उम्र में करिश्मा तन्ना ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, पिता नहीं चाहते थे पैदा हो बेटीटीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना 21 दिसंबर को अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। करिश्मा ने 17 साल की उम्र में एकता कपूर के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था।

कॉमेडी के साथ पर्दे पर निगेटिव रोल भी निभा चुके हैं गोविंदा, मिला था फिल्म फेयर पुरस्कार

कॉमेडी के साथ पर्दे पर निगेटिव रोल भी निभा चुके हैं गोविंदा, मिला था फिल्म फेयर पुरस्कारबॉलीवुड में अपनी डांसिग स्टाइल और कॉमेडी अभिनय से दर्शको के दिलों मे खास पहचान बनाने वाले गोविंदा 62 वर्ष के हो गए हैं। 21 दिसंबर 1963 में जन्में गोविंदा फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता अरूण आहूजा और मां निर्मला देवी अभिनेता-अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में काम करते थे।

46 साल की विद्या बालन ने डेनिम लुक से मचाया तहलका, देखिए एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतार

46 साल की विद्या बालन ने डेनिम लुक से मचाया तहलका, देखिए एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतारफैशन की दुनिया में अक्सर डेनिम को कैजुअल और यूथ-सेंट्रिक माना जाता है, लेकिन विद्या बालन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सही एटिट्यूड और आत्मविश्वास के साथ डेनिम भी उतना ही पावरफुल और क्लासी हो सकता है। विद्या हमेशा से ऐसे लुक्स के लिए जानी जाती रही हैं, जो कम्फर्ट के साथ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं।

राहु केतु प्रमोशन के दौरान पुलकित सम्राट ने कही दिल की बात, बोले- मुझे ज्योतिष का ज्ञान नहीं, अपनी मां पर पूरा विश्वास

राहु केतु प्रमोशन के दौरान पुलकित सम्राट ने कही दिल की बात, बोले- मुझे ज्योतिष का ज्ञान नहीं, अपनी मां पर पूरा विश्वासअपने करिश्माई स्क्रीन प्रेज़ेंस और जमीन से जुड़े ऑफ-स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता पुलकित सम्राट इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'राहु केतु' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। प्रमोशनल इंटरैक्शन्स के बीच हाल ही में उन्होंने एक बातचीत के दौरान न सिर्फ फिल्म के बारे में बात की, बल्कि आस्था, विश्वास और उन मूल्यों पर भी खुलकर चर्चा की, जो उन्हें एक इंसान के रूप में गढ़ते हैं।

'होमबाउंड' के लिए जाह्नवी कपूर को मिला 'एक्टर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड

'होमबाउंड' के लिए जाह्नवी कपूर को मिला 'एक्टर ऑफ द ईयर' अवॉर्डफिल्म 'होमबाउंड' को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की टॉप 15 शॉर्टलिस्ट फिल्मों में जगह मिली है। इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। जाह्नवी कपूर को हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में उनकी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 'होमबाउंड' के लिए एक्टर ऑफ द ईयर (फीमेल) के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com