रविवार, 21 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Do you know the full name of Govinda Interesting Facts About Actor
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 21 दिसंबर 2025 (13:43 IST)

क्या आप जानते हैं गोविंदा का पूरा नाम, जानिए चीची के बारे में कुछ रोचक जानकारियां

Govinda Birthday
1. 21 दिसंबर 1963 को जन्मे गोविंदा के पिता अभिनेता अरूण कुमार आहुजा ने एक फिल्म का निर्माण किया था जिसमें उन्हें घाटा हुआ। 
 
2. गोविंदा की माता निर्मला आहुजा अभिनेत्री और गायिका भी थीं। 
 
3. फिल्म में नुकसान होने के बाद, गोविंदा के पिता बीमार रहने लगे और कार्टर रोड के बंगले से उनके परिवार को विरार जाकर रहना पड़ा जहां गोविंदा का जन्म हुआ। 
 
4.  गोविंदा छह भाई बहनों में सबसे छोटे है और उन्हें प्यार से ची ची बुलाया जाता था। 
 
5. गोविंदा वसाई के कॉलेज से कॉमर्स स्नातक हैं। उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में करियर बनाने की सलाह दी थी। 
 
6. फिल्मों में करियर बनाने की सोच रहे गोविंदा ने फिल्म डिस्को डांसर देखने के बाद घंटों डांस मूव्स की प्रेक्टिस कर अपना एक वीडियो कैसेट तैयार किया। 
 
7. गोविंदा का पहला जॉब एक खाद का विज्ञापन था। फिल्मों में उनका पहला मुख्य रोल उनके अंकल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म में था। 
 
8. गोविंदा ने अपनी दूसरी फिल्म लव 86 की शुटिंग जून 1985 में की और जुलाई मध्य तक पूरी 40 और फिल्में साइन कर लीं। 
 
9. गोविंदा अब तक बारह बार फिल्मफेयर के लिए नामांकित हो चुके हैं। वह एक स्पेशल फिल्मफेयर, बेस्ट कॉमेडियन केटेगरी में एक फिल्मफेयर और चार ज़ी सिने अवार्ड जीत चुके हैं। 
 
10. गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरूआत 1986 में इल्जाम के साथ की थी। तब से लेकर अब तक वह 165 से भी अधिक फिल्मों में नजर आ चुके हैं। 
 
11. गोविंदा के प्रिय अभिनेता धर्मेन्द्र हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब गोविंदा ने पत्नी को धर्मेन्द्र की फोटो पास में रखने को दिया था ताकि गोविंदा की आने वाली संतान धर्मेन्द्र की तरह खूबसूरत हो। 
 
12. अपने करियर में गोविंदा ने डबल रोल के अलावा, फिल्म हद कर दी आपने में छह रोल निभाए। 
 
13. गोविंदा की कई फिल्मों के टाइटल में नंबर वन होने के कारण उनका निकनेम नंबर वन पड़ गया।  
 
14. अभिनेता, कॉमेडियन और पूर्व राजनीतिज्ञ गोविंदा का पूरा नाम गोविंदा अरूण आहुजा है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं।
 
15. गोविंदा अक्सर सेट पर लेट आते थे और इसके कारण कई निर्माता-निर्देशक उनसे परेशान रहे हैं।  
 
16. अपने राजनीति में करियर के दौरान गोविंदा ने कहा कि उनका चुनाव प्रवास, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर है।
 
17. अपने सांसद के तौर पर दस महिनों के दौरान गोविंदा ने सांसद राशि का विकास कार्यो के लिए बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। मीडिया में इस बात के उछल जाने के बाद उन्होंने इस राशि का इस्तेमाल प्रारंभ किया 
 
18. निर्देशक डेविड धवन के साथ गोविंदा ने कई सफल फिल्में दी हैं। डेविड-गोविंदा की जोड़ी एक तरह से फिल्म की सफलता की गारंटी थी। 
 
19. गोविंदा ने कई कलाकारों के साथ बार बार काम किया है। शक्ति कपूर के साथ उन्होंने 42 फिल्में की हैं। 
 
20. कादर खान के साथ गोविंदा 41 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। शक्ति कपूर, गोविंदा और कादर खान एक साथ 22 फिल्में कर चुके हैं। 
 
21. नीलम, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के साथ गोविंदा ने दस दस फिल्में की हैं।  
 
22. सांसद के तौर पर गोविंदा को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। उन पर इल्जाम लगे कि वह अपने क्षेत्र लोगों से मिलते नहीं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। खासतौर पर जुलाई 2005 की बारिश के दौरान जिसमें 450 लोगों की जान चली गई थी।   
 
23. अपने सांसद के कार्यकाल के दौरान गोविंदा ने खुले तौर पर शक्ति कपूर का एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद समर्थन किया और डांस बार पर बैन लगाने का विरोध। 
 
24. फिल्म खुद्दार की शूटिंग के लिए जाते समय गोविंदा मरते मरते बचे। उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा गई। उनके सिर पर गहरी चोट लगने और खून बहने के बावजूद उन्होंने शूटिंग रद्द नहीं की। 
 
25. गोविंदा ने एक दर्शक संतोष राय को फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर चांटा मार दिया था। संतोष पर आरोप था कि वह फिल्म की क्रू में शामिल लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था और गोविंदा द्वारा प्रार्थना करने के बाद भी वहां से नहीं गया। संतोष राय ने चांटे को लेकर एक केस मुंबई हाई कोर्ट ने लगाया जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया। दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को माफी मांगने को कहा। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

17 साल की उम्र में करिश्मा तन्ना ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, पिता नहीं चाहते थे पैदा हो बेटी

17 साल की उम्र में करिश्मा तन्ना ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, पिता नहीं चाहते थे पैदा हो बेटीटीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना 21 दिसंबर को अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। करिश्मा ने 17 साल की उम्र में एकता कपूर के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था।

कॉमेडी के साथ पर्दे पर निगेटिव रोल भी निभा चुके हैं गोविंदा, मिला था फिल्म फेयर पुरस्कार

कॉमेडी के साथ पर्दे पर निगेटिव रोल भी निभा चुके हैं गोविंदा, मिला था फिल्म फेयर पुरस्कारबॉलीवुड में अपनी डांसिग स्टाइल और कॉमेडी अभिनय से दर्शको के दिलों मे खास पहचान बनाने वाले गोविंदा 62 वर्ष के हो गए हैं। 21 दिसंबर 1963 में जन्में गोविंदा फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता अरूण आहूजा और मां निर्मला देवी अभिनेता-अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में काम करते थे।

46 साल की विद्या बालन ने डेनिम लुक से मचाया तहलका, देखिए एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतार

46 साल की विद्या बालन ने डेनिम लुक से मचाया तहलका, देखिए एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतारफैशन की दुनिया में अक्सर डेनिम को कैजुअल और यूथ-सेंट्रिक माना जाता है, लेकिन विद्या बालन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सही एटिट्यूड और आत्मविश्वास के साथ डेनिम भी उतना ही पावरफुल और क्लासी हो सकता है। विद्या हमेशा से ऐसे लुक्स के लिए जानी जाती रही हैं, जो कम्फर्ट के साथ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं।

राहु केतु प्रमोशन के दौरान पुलकित सम्राट ने कही दिल की बात, बोले- मुझे ज्योतिष का ज्ञान नहीं, अपनी मां पर पूरा विश्वास

राहु केतु प्रमोशन के दौरान पुलकित सम्राट ने कही दिल की बात, बोले- मुझे ज्योतिष का ज्ञान नहीं, अपनी मां पर पूरा विश्वासअपने करिश्माई स्क्रीन प्रेज़ेंस और जमीन से जुड़े ऑफ-स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता पुलकित सम्राट इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'राहु केतु' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। प्रमोशनल इंटरैक्शन्स के बीच हाल ही में उन्होंने एक बातचीत के दौरान न सिर्फ फिल्म के बारे में बात की, बल्कि आस्था, विश्वास और उन मूल्यों पर भी खुलकर चर्चा की, जो उन्हें एक इंसान के रूप में गढ़ते हैं।

'होमबाउंड' के लिए जाह्नवी कपूर को मिला 'एक्टर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड

'होमबाउंड' के लिए जाह्नवी कपूर को मिला 'एक्टर ऑफ द ईयर' अवॉर्डफिल्म 'होमबाउंड' को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की टॉप 15 शॉर्टलिस्ट फिल्मों में जगह मिली है। इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। जाह्नवी कपूर को हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में उनकी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 'होमबाउंड' के लिए एक्टर ऑफ द ईयर (फीमेल) के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com