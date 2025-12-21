17 साल की उम्र में करिश्मा तन्ना ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, पिता नहीं चाहते थे पैदा हो बेटी

टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना 21 दिसंबर को अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। करिश्मा ने 17 साल की उम्र में एकता कपूर के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था।

17 साल की उम्र में टेलीविजन से अपना करियर शुरू करने वाली करिश्मा तन्ना का करियर कई उतार-चढ़ाव से भरा है। टेलीविजन के अलावा करिश्मा ने वेब सीरीज और फिल्मों के साथ साउथ की फिल्मों में भी काम किया है। हालांकि, करिश्मा तन्ना का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा।

एक इंटरव्यू के दौरान करिश्मा तन्ना ने बताया था कि उनकी लंबी ऊंचाई और टेलीविजन पर उनके अत्यधिक एक्सपोजर के कारण उन्हें फिल्मी भूमिकाओं से खारिज कर दिया गया था। कास्टिंग से जुड़े लोगों ने उनसे कहा था कि जब दर्शक उन्हें टीवी पर मुफ्त में देख सकते हैं तो वे उनकी फिल्मों पर पैसे क्यों खर्च करेंगे?

करिश्मा ने अपनी दमदार अदाकारी से दुनियाभर में पहचान बनाई हैं। लेकिन एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उनकेपिता उनके जन्म से खुश नहीं थे। एक्ट्रेस ने कहा था, मेरे पिता को बेटे की चाहत थी और मैं बेटी थी। उन्होंने बताया कि कैसे उनके और उनकी बहन के प्रति उनके दादा-दादी के अलग-अलग व्यवहार ने उन्हें मजबूत बनाया और उन्होंने घर पर इस 'सेक्सिज्म' से लड़ने का फैसला किया।

करिश्‍मा तन्ना ने बताया था कि उनके माता-पिता ने उनके जन्म के बाद उनका चेहरा नहीं देखा। बाद में, जब उनकी मां ने इस बारे में बताया तो दिल टूट गया। उन्होंने कहा था, जब मैं पैदा हुई थी, मेरी मम्मी ने एक हफ्ते तक मेरा चेहरा नहीं देखा था। मेरे पापा एक महीने तक मुझे देखने नहीं आए क्योंकि दूसरी भी लड़की ही हुई।

करिश्‍मा ने बताया, जब मेरी मां ने मुझे बताया तो मेरा दिल टूट गया। ऐसा नहीं है कि मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी दूसरी संतान भी एक लड़की थी और परिवार का दबाव था, इसलिए वह मुझसे मिलने नहीं आए, लेकिन इस बात ने मुझे अंदर से भी तोड़ दिया।'