रविवार, 21 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. karishma tanna started her acting career at the age of 17
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 21 दिसंबर 2025 (13:05 IST)

17 साल की उम्र में करिश्मा तन्ना ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, पिता नहीं चाहते थे पैदा हो बेटी

Karishma Tanna Birthday
टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना 21 दिसंबर को अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। करिश्मा ने 17 साल की उम्र में एकता कपूर के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। 
 
17 साल की उम्र में टेलीविजन से अपना करियर शुरू करने वाली करिश्मा तन्ना का करियर कई उतार-चढ़ाव से भरा है।  टेलीविजन के अलावा करिश्मा ने वेब सीरीज और फिल्मों के साथ साउथ की फिल्मों में भी काम किया है। हालांकि, करिश्मा तन्ना का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा।
 
एक इंटरव्यू के दौरान करिश्मा तन्ना ने बताया था कि उनकी लंबी ऊंचाई और टेलीविजन पर उनके अत्यधिक एक्सपोजर के कारण उन्हें फिल्मी भूमिकाओं से खारिज कर दिया गया था। कास्टिंग से जुड़े लोगों ने उनसे कहा था कि जब दर्शक उन्हें टीवी पर मुफ्त में देख सकते हैं तो वे उनकी फिल्मों पर पैसे क्यों खर्च करेंगे?
 
करिश्मा ने अपनी दमदार अदाकारी से दुनियाभर में पहचान बनाई हैं। लेकिन एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उनकेपिता उनके जन्म से खुश नहीं थे। एक्ट्रेस ने कहा था, मेरे पिता को बेटे की चाहत थी और मैं बेटी थी। उन्होंने बताया कि कैसे उनके और उनकी बहन के प्रति उनके दादा-दादी के अलग-अलग व्यवहार ने उन्हें मजबूत बनाया और उन्होंने घर पर इस 'सेक्सिज्म' से लड़ने का फैसला किया। 
 
करिश्‍मा तन्ना ने बताया था कि उनके माता-पिता ने उनके जन्म के बाद उनका चेहरा नहीं देखा। बाद में, जब उनकी मां ने इस बारे में बताया तो दिल टूट गया। उन्होंने कहा था, जब मैं पैदा हुई थी, मेरी मम्मी ने एक हफ्ते तक मेरा चेहरा नहीं देखा था। मेरे पापा एक महीने तक मुझे देखने नहीं आए क्योंकि दूसरी भी लड़की ही हुई।
 
करिश्‍मा ने बताया, जब मेरी मां ने मुझे बताया तो मेरा दिल टूट गया। ऐसा नहीं है कि मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी दूसरी संतान भी एक लड़की थी और परिवार का दबाव था, इसलिए वह मुझसे मिलने नहीं आए, लेकिन इस बात ने मुझे अंदर से भी तोड़ दिया।'
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

46 साल की विद्या बालन ने डेनिम लुक से मचाया तहलका, देखिए एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतार

46 साल की विद्या बालन ने डेनिम लुक से मचाया तहलका, देखिए एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतारफैशन की दुनिया में अक्सर डेनिम को कैजुअल और यूथ-सेंट्रिक माना जाता है, लेकिन विद्या बालन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सही एटिट्यूड और आत्मविश्वास के साथ डेनिम भी उतना ही पावरफुल और क्लासी हो सकता है। विद्या हमेशा से ऐसे लुक्स के लिए जानी जाती रही हैं, जो कम्फर्ट के साथ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं।

राहु केतु प्रमोशन के दौरान पुलकित सम्राट ने कही दिल की बात, बोले- मुझे ज्योतिष का ज्ञान नहीं, अपनी मां पर पूरा विश्वास

राहु केतु प्रमोशन के दौरान पुलकित सम्राट ने कही दिल की बात, बोले- मुझे ज्योतिष का ज्ञान नहीं, अपनी मां पर पूरा विश्वासअपने करिश्माई स्क्रीन प्रेज़ेंस और जमीन से जुड़े ऑफ-स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता पुलकित सम्राट इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'राहु केतु' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। प्रमोशनल इंटरैक्शन्स के बीच हाल ही में उन्होंने एक बातचीत के दौरान न सिर्फ फिल्म के बारे में बात की, बल्कि आस्था, विश्वास और उन मूल्यों पर भी खुलकर चर्चा की, जो उन्हें एक इंसान के रूप में गढ़ते हैं।

'होमबाउंड' के लिए जाह्नवी कपूर को मिला 'एक्टर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड

'होमबाउंड' के लिए जाह्नवी कपूर को मिला 'एक्टर ऑफ द ईयर' अवॉर्डफिल्म 'होमबाउंड' को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की टॉप 15 शॉर्टलिस्ट फिल्मों में जगह मिली है। इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। जाह्नवी कपूर को हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में उनकी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 'होमबाउंड' के लिए एक्टर ऑफ द ईयर (फीमेल) के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

नशे में धुत शख्स ने मारी नोरा फतेही की कार को जोरदार टक्कर, एक्ट्रेस बोलीं- मैं जिंदा हूं...

नशे में धुत शख्स ने मारी नोरा फतेही की कार को जोरदार टक्कर, एक्ट्रेस बोलीं- मैं जिंदा हूं...बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नोरा एक हादसे का शिकार हो गई हैं। एक्ट्रेस की कार को शराब के नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने टक्कर मार दी। राहत की बात यह है कि इस हादसे में नोरा को कोई गंभीर चोट नहीं आई है।

पॉपुलर रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के इंडियन वर्जन को होस्ट करेंगे अक्षय कुमार

पॉपुलर रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के इंडियन वर्जन को होस्ट करेंगे अक्षय कुमारबॉलीवुड के कई स्टार जैसे- अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और सलमान खान टीवी पर रियलिटी शोज को होस्ट कर चुके हैं। वहीं अब एक और एक्टर का नाम टीवी से जुड़ने वाले हैं। अक्षय कुमार भी अब एक रियलिटी शो को होस्ट करते नजर आएंगे।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com