शुक्रवार, 2 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (14:45 IST)

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचती हुई: चौथे हफ्ते में 100 करोड़ पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ की सफलता थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में भी ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक कोई भी हिंदी फिल्म नहीं कर पाई। ‘धुरंधर’ चौथे सप्ताह में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने इंडस्ट्री में नया इतिहास रच दिया है।
 
वीक 4 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी ‘धुरंधर’
अगर चौथे हफ्ते की कमाई की बात करें, तो ‘धुरंधर’ ने बाकी सभी फिल्मों को काफी पीछे छोड़ दिया है। जहां ‘पुष्पा 2’ का हिंदी वर्जन 57.95 करोड़ रुपये, ‘छावा’ 43.98 करोड़ रुपये और ‘स्त्री 2’ 37.75 करोड़ रुपये तक सीमित रही, वहीं ‘धुरंधर’ ने अकेले 115.70 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि फिल्म की पकड़ दर्शकों के बीच कितनी मजबूत बनी हुई है।
 
28 दिनों तक लगातार डबल डिजिट कलेक्शन का अनोखा रिकॉर्ड
‘धुरंधर’ ने सिर्फ चौथे हफ्ते में 100 करोड़ रुपये ही नहीं कमाए, बल्कि एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। यह अब तक की इकलौती हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने लगातार 28 दिनों तक हर दिन डबल डिजिट यानी 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। यह उपलब्धि फिल्म को एक अलग ही लीग में खड़ा कर देती है।
 
नई रिलीज और कम स्क्रीन के बावजूद कायम रही पकड़
खास बात यह है कि ‘धुरंधर’ की यह शानदार कमाई तब भी जारी रही, जब सिनेमाघरों में नई फिल्म ‘इक्कीस’ रिलीज हो चुकी है और ‘धुरंधर’ के स्क्रीन और शोज़ की संख्या में भी कटौती की गई है। इसके बावजूद दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों में बनी रही, जिससे साफ है कि फिल्म को लेकर जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ काम कर रहा है। माना जा रहा है कि वीकेंड 5 भी फिल्म के लिए काफी मजबूत साबित हो सकता है।
 
चौथे हफ्ते की दिनवार कमाई
चौथे सप्ताह में ‘धुरंधर’ ने शुक्रवार को 16.70 करोड़ रुपये, शनिवार को 20.90 करोड़ रुपये और रविवार को 24.30 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद सोमवार को 11.20 करोड़ रुपये, मंगलवार को 12.60 करोड़ रुपये, बुधवार को 12.40 करोड़ रुपये और गुरुवार को 17.60 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह चौथे हफ्ते का कुल कलेक्शन 115.70 करोड़ रुपये रहा।

 
अब तक का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अगर फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें, तो ‘धुरंधर’ अब तक 784.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर चुकी है। पहले हफ्ते में फिल्म ने 218 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते में 261.50 करोड़ रुपये, तीसरे हफ्ते में 189.30 करोड़ रुपये और चौथे हफ्ते में 115.70 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया है। ये आंकड़े इसे अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों में शामिल कर देते हैं।
