मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (13:40 IST)

बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास: 25 दिन बाद भी डबल डिजिट में ‘धुरंधर’, Pushpa 2 भी पीछे

dhurandhar box office record 25 days double digit collection
फिल्म धुरंधर ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जो इससे पहले किसी भी फिल्म के नाम नहीं था। यह फिल्म लगातार 25 दिनों तक डबल डिजिट कलेक्शन करने में कामयाब रही है। खास बात यह है कि चौथे हफ्ते में भी फिल्म की कमाई दो अंकों में बनी हुई है, जो इसे बाकी सभी फिल्मों से अलग खड़ा करता है।
 
बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक, अब तक कोई भी फिल्म, यहां तक कि हिंदी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म Pushpa 2 (Hindi) भी,  इतने लंबे समय तक डबल डिजिट कलेक्शन बनाए रखने में सफल नहीं हो सकी थी। इस मामले में धुरंधर ने सभी पिछली फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।
 
चौथे हफ्ते में भी मजबूत पकड़
अगर चौथे हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो फिल्म की पकड़ साफ नजर आती है। शुक्रवार को फिल्म ने 16.70 करोड़ रुपये, शनिवार को 20.90 करोड़ रुपये और रविवार को 24.30 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की। वहीं, सोमवार को भी फिल्म ने 11.20 करोड़ रुपये जोड़ लिए। इन आंकड़ों के साथ धुरंधर का भारत में कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 741.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

 
दर्शकों की पसंद बनी धुरंधर
फिल्म की लगातार मजबूत कमाई यह साफ संकेत देती है कि दर्शकों का क्रेज अब भी बरकरार है। चौथे हफ्ते में आमतौर पर फिल्मों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लेकिन धुरंधर ने इस धारणा को भी तोड़ दिया है और बॉक्स ऑफिस पर नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।
बच्चन फैमिली के इस मेंबर को रेखा ने दिया फ्लाइंग किस, Ikkis स्क्रीनिंग में दिखा भावुक पल

बच्चन फैमिली के इस मेंबर को रेखा ने दिया फ्लाइंग किस, Ikkis स्क्रीनिंग में दिखा भावुक पलफिल्म Ikkis की स्क्रीनिंग के दौरान Rekha ने अमिताभ बच्चन के नाती Agastya Nanda के पोस्टर को फ्लाइंग किस देकर आशीर्वाद दिया। इस भावुक पल ने सभी का ध्यान खींचा। अमिताभ बच्चन ने भी ब्लॉग में Agastya की तारीफ करते हुए दिल छू लेने वाली बात कही। इक्कीस का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है और यह एक वॉर बायोपिक है। फिल्म भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है।

धुरंधर 2 में दिखेंगे अक्षय खन्ना? मौत के बाद भी सीक्वल में एंट्री की तैयारी?

धुरंधर 2 में दिखेंगे अक्षय खन्ना? मौत के बाद भी सीक्वल में एंट्री की तैयारी?फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना के किरदार को जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। सोशल मीडिया पर उनका डांस वीडियो वायरल हो चुका है। अब सवाल यह है कि किरदार की मौत के बावजूद क्या वे धुरंधर 2 में नजर आएंगे। इंडस्ट्री में इस पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स फैंस की मांग और किरदार की लोकप्रियता को तरजीह देते हैं या फिर अपनी तय कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं।

एपी ढिल्लों संग किसिंग वीडियो पर तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी, वीर पहाड़िया ने भी बताया रिएक्शन का सच

एपी ढिल्लों संग किसिंग वीडियो पर तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी, वीर पहाड़िया ने भी बताया रिएक्शन का सचबॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में तारा सुतारिया सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में अपने बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया संग पहुंची थीं। इस कॉन्सर्ट से तारा का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें स्टेज पर एपी ढिल्लों उन्हें किस करते दिख रहे हैं।

110 मिलियन फैंस के प्यार पर सलमान खान ने जताया आभार, पोस्ट शेयर कर कहा धन्यवाद

110 मिलियन फैंस के प्यार पर सलमान खान ने जताया आभार, पोस्ट शेयर कर कहा धन्यवादसलमान खान ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह देश के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले और असरदार सितारों में क्यों गिने जाते हैं। अपने जन्मदिन के बाद सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की और फैंस व चाहने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है।

अरशद वारसी के ससुरालवाले नहीं चाहते थे मुस्लिम बेरोजगार लड़के से शादी करें बेटी

अरशद वारसी के ससुरालवाले नहीं चाहते थे मुस्लिम बेरोजगार लड़के से शादी करें बेटीबॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। अरशद ने मारिया गोरेटी संग इंटरफेथ वेडिंग की थी। शुरुआत में मारिया के कैथोलिक पैरेंट्स उनकी शादी से बेहद परेशान थे। वह नहीं चाहते थे एक मुस्लिम लड़के से उनकी धार्मिक बेटी शादी करें।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
