मंगलवार, 30 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (12:05 IST)

धुरंधर 2 में दिखेंगे अक्षय खन्ना? मौत के बाद भी सीक्वल में एंट्री की तैयारी?

Akshaye Khanna in Dhurandhar
फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने भले ही सीमित स्क्रीन टाइम में एंट्री ली हो, लेकिन उनके किरदार ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है। खास तौर पर फिल्म का उनका डांस सीक्वेंस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद से फैंस लगातार उनके किरदार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कई दर्शकों का मानना है कि अक्षय खन्ना ने फिल्म में सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है।
 
किरदार की मौत के बाद भी उठने लगे सीक्वल के सवाल
धुरंधर की कहानी के मुताबिक अक्षय खन्ना के किरदार की पहले पार्ट में मौत हो जाती है। ऐसे में सामान्य तौर पर उनका धुरंधर 2 में नजर आना संभव नहीं लगता। हालांकि, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अब इंडस्ट्री के गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
 
क्या बदलेगी धुरंधर 2 की स्क्रिप्ट?
फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मेकर्स अक्षय खन्ना के किरदार की जबरदस्त लोकप्रियता को भुनाने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए स्क्रिप्ट में बदलाव की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे पार्ट में उनके किरदार की बैक स्टोरी को दिखाया जा सकता है, जिससे कहानी में नया एंगल जुड़ जाएगा और दर्शकों को भी एक सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा।

Akshaye Khanna in Dhurandhar
 
दूसरी तरफ क्या कहते हैं जानकार?
हालांकि इस दावे से सभी सहमत नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धुरंधर 2 की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है और मेकर्स अपनी मूल कहानी से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। ऐसे में अक्षय खन्ना की दूसरे पार्ट में मौजूदगी की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।
 
फैंस को किस बात का इंतजार?
अब देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स फैंस की मांग और किरदार की लोकप्रियता को तरजीह देते हैं या फिर अपनी तय कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना की एंट्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जिसने फिल्म को रिलीज से पहले ही चर्चा में ला दिया है।
एपी ढिल्लों संग किसिंग वीडियो पर तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी, वीर पहाड़िया ने भी बताया रिएक्शन का सच

एपी ढिल्लों संग किसिंग वीडियो पर तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी, वीर पहाड़िया ने भी बताया रिएक्शन का सचबॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में तारा सुतारिया सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में अपने बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया संग पहुंची थीं। इस कॉन्सर्ट से तारा का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें स्टेज पर एपी ढिल्लों उन्हें किस करते दिख रहे हैं।

110 मिलियन फैंस के प्यार पर सलमान खान ने जताया आभार, पोस्ट शेयर कर कहा धन्यवाद

110 मिलियन फैंस के प्यार पर सलमान खान ने जताया आभार, पोस्ट शेयर कर कहा धन्यवादसलमान खान ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह देश के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले और असरदार सितारों में क्यों गिने जाते हैं। अपने जन्मदिन के बाद सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की और फैंस व चाहने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है।

अरशद वारसी के ससुरालवाले नहीं चाहते थे मुस्लिम बेरोजगार लड़के से शादी करें बेटी

अरशद वारसी के ससुरालवाले नहीं चाहते थे मुस्लिम बेरोजगार लड़के से शादी करें बेटीबॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। अरशद ने मारिया गोरेटी संग इंटरफेथ वेडिंग की थी। शुरुआत में मारिया के कैथोलिक पैरेंट्स उनकी शादी से बेहद परेशान थे। वह नहीं चाहते थे एक मुस्लिम लड़के से उनकी धार्मिक बेटी शादी करें।

गूगल इंडिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस बनीं तमन्ना भाटिया

गूगल इंडिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस बनीं तमन्ना भाटिया2025 खत्म होने जा रहा है। ऐसे में गूगल इंडिया ने 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट जारी कर दी है। वायरल गानों, हिट फिल्मों और जबरदस्त लोकप्रियता के दम पर इन अभिनेत्रियों ने न सिर्फ़ सिनेमा में बल्कि गूगल खोज में भी राज किया।

कृति खरबंदा के नाम पर व्हाट्सऐप पर हो रही धोखाधड़ी, एक्ट्रेस ने अपने फैंस को दी चेतावनी

कृति खरबंदा के नाम पर व्हाट्सऐप पर हो रही धोखाधड़ी, एक्ट्रेस ने अपने फैंस को दी चेतावनीबॉलीवुड अभिनेत्री कृति खरबंदा ने हाल ही में एक गंभीर साइबर धोखाधड़ी मामले को लेकर अपने फैंस और फॉलोअर्स को सतर्क किया है। अभिनेत्री ने खुलासा किया है कि कोई अज्ञात व्यक्ति व्हाट्सऐप पर उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से संपर्क कर रहा है। इस पहचान की चोरी (Identity Theft) की जानकारी कृति ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए साझा की।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
