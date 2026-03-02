सोमवार, 2 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 2 मार्च 2026 (15:16 IST)

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में गुड टच–बैड टच जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अमर उपाध्याय बोले- चुप्पी नहीं, बच्चों की हिफाजत पहले

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi latest episode
स्टार प्लस को रोज़ाना के ड्रामा और मनोरंजन से हटकर कहानियाँ सुनाने के लिए जाना जाता है। इसके शोज ने अक्सर उन असली भावनाओं, संघर्षों और बातचीत को दिखाया है जो भारतीय घरों के अंदर होती हैं। इनमें से, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सबसे यादगार शोज़ में से एक रहा है। 
 
यह सिर्फ एक फैमिली शो से कहीं बढ़कर था, इसने उन किरदारों के जरिए जरूरी चर्चाओं के लिए जगह बनाई जो दर्शकों को अपने परिवार का हिस्सा लगते थे। हाल ही के ट्रैक में, शो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह आज भी क्यों इतना मायने रखता है। 
परी की बेटी गरिमा के किडनैपिंग के डरावने हादसे के बाद, एक बहुत ही भावुक पल दिखाया गया है जहां तुलसी, गरिमा के साथ बैठकर उससे उस बारे में बात करती है जिसे आज भी कई परिवार छेड़ने में हिचकिचाते हैं: 'गुड टच' और 'बैड टच' के बीच का फर्क। तुलसी, गरिमा को भरोसा दिलाती है कि आवाज उठाना हमेशा सही होता है और किसी भी बच्चे को अपनी बात कहने में डरना या शर्मिंदा नहीं होना चाहिए।
 
इस जरूरी ट्रैक के बारे में बात करते हुए अमर उपाध्याय ने कहा कि भले ही ऐसी बातें करने में झिझक महसूस हो, पर ये बेहद जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि इन चर्चाओं को सामान्य बनाने से जागरूकता आती है और बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनता है।
 
अमर उपाध्याय ने साझा किया, एक ऐसे शो से जुड़े होने के नाते जो लाखों घरों तक पहुँचता है, मुझे लगता है कि मनोरंजन से आगे बढ़ना हमारी ज़िम्मेदारी है। गुड टच और बैड टच के बारे में बात करना सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ज़रूरी चर्चा है। इस विषय को लेकर हिचकिचाहट असली है, लेकिन हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारी झिझक से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है।
 
​टेलीविजन पर ऐसे संवेदनशील मुद्दों को उठाने की अहमियत पर उन्होंने कहा, बच्चों को यह फर्क सिखाना उन्हें जागरूकता, आत्मविश्वास और अपनी बात कहने की हिम्मत देता है। उन्हें यह जानने की ज़रूरत है कि उनकी आवाज़ मायने रखती है और उन्हें सुना जाएगा। अगर इससे एक भी परिवार अपने घर में यह बातचीत शुरू करने के लिए प्रेरित होता है, तो हमने अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम उठाया है।
 
हर दिन लाखों लोग 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' देखते हैं, और ऐसे पल महज़ ड्रामे से कहीं बढ़कर होते हैं। यह शो घरों के अंदर असली बातचीत शुरू कर रहा है, जिससे माता-पिता और बच्चों को खुलकर बात करने की प्रेरणा मिल रही है। सहमति और सुरक्षा जैसे मुद्दों को संवेदनशीलता से दिखाकर, इसने साबित कर दिया है कि टेलीविजन लोगों की सोच बदल सकता है और सार्थक बदलाव ला सकता है।
'मैं हूं' गाने में सलमान खान ने चलाई अपनी खुद की विंटेज जीप, जानिए क्यों है खास?

'मैं हूं' गाने में सलमान खान ने चलाई अपनी खुद की विंटेज जीप, जानिए क्यों है खास?बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का रोमांटिक गाना 'मैं हूं' वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज़ हुआ था, और इसने दर्शकों के दिलों में पहले ही अपनी जगह बना ली है। गाने में दिख रही 1941 की फोर्ड विलीज़ मिलिट्री जीप सलमान खान के पर्सनल कलेक्शन की है।

दुबई में रह रहीं एरिका फर्नांडिस ने बताई आपबीती, बोलीं- मिसाइल की आवाजें डराती हैं

दुबई में रह रहीं एरिका फर्नांडिस ने बताई आपबीती, बोलीं- मिसाइल की आवाजें डराती हैंमिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इस तनाव का सीधा असर दुबई पर पड़ा है, जहां सुरक्षा कारणों से एयरस्पेस बंद कर दिया गया है।

जय हेमंत से कैसे बने टाइगर श्रॉफ? जानिए नाम बदलने की दिलचस्प कहानी

जय हेमंत से कैसे बने टाइगर श्रॉफ? जानिए नाम बदलने की दिलचस्प कहानीहिंदी सिनेमा में जब भी बेमिसाल एक्शन, बिजली जैसी फुर्ती और जबरदस्त डांस की बात होती है, तो एक ही नाम जेहन में आता है— टाइगर श्रॉफ। 2 मार्च 2026 को बॉलीवुड का यह बागी स्टार अपना जन्मदिन मना रहा है। बेहद कम समय में टाइगर ने हिंदी सिनेमा में एक अलग मुकाम हासिल किया है।

प्राइम वीडियो ने की 'एस्पिरेंट्स' सीजन 3 की रिलीज डेट की घोषणा, दो टाइमलाइन में दिखेगा अभिलाष का संघर्ष

प्राइम वीडियो ने की 'एस्पिरेंट्स' सीजन 3 की रिलीज डेट की घोषणा, दो टाइमलाइन में दिखेगा अभिलाष का संघर्षप्राइम वीडियो ने अपनी सुपरहिट हिंदी ड्रामा सीरीज 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट 13 मार्च घोषित कर दी है। द वायरल फीवर (TVF) ने इसे बनाया है और दीपेश सुमित्रा जगदीश ने डायरेक्ट किया है। इसमें नवीन कस्तुरिया, शिवांकित सिंह परिहार, अभिलाष थपलियाल, सन्नी हिंदुजा, नमिता दुबे और टेंगम सेलिन मुख्य रोल में हैं, और जतिन गोस्वामी नई एंट्री हैं।

12 हजार स्टूडेंट्स के सामने 'भूत बंगला' का हुआ जबरदस्त प्रमोशन, अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की एरियल एंट्री देखकर दंग रह गए फैंस

12 हजार स्टूडेंट्स के सामने 'भूत बंगला' का हुआ जबरदस्त प्रमोशन, अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की एरियल एंट्री देखकर दंग रह गए फैंस14 साल के लंबे इंतजार के बाद, बॉलीवुड की सबकी चहेती एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 'भूत बंगला' के लिए फिर से साथ आए हैं, जिससे फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में देने के लिए मशहूर यह जोड़ी अब एक हॉरर-कॉमेडी के साथ लौट रही है, जिसमें डर और हंसी का बराबर डोज़ मिलने वाला है।

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
