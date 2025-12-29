सोमवार, 29 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (17:00 IST)

110 मिलियन फैंस के प्यार पर सलमान खान ने जताया आभार, पोस्ट शेयर कर कहा धन्यवाद

Salman Khan post
सलमान खान ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह देश के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले और असरदार सितारों में क्यों गिने जाते हैं। अपने जन्मदिन के बाद सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की और फैंस व चाहने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। 
 
सलमान खान ने लिखा, आप सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भगवान आप सभी को सेहत और खुशियां दे।
 
सलमान खान ने कभी भी अपने फैंस के लगातार समर्थन को मानने में हिचक नहीं दिखाई। बार-बार उन्होंने दिखाया है कि शुक्रिया कहना सिर्फ़ एक तरीका नहीं बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसे वह सच में मानते हैं। यही गहरा जुड़ाव मुख्य कारण है कि उन्हें पीढ़ियों तक फैंस का प्यार और पॉपुलैरिटी मिलती रही है, और यही उन्हें एक बड़ा स्टार बनाता है।
 
सोशल मीडिया और AI की मदद से किए गए हिसाब के अनुसार, दुनियाभर के 110 मिलियन से ज्यादा फैंस ने सलमान खान को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। इतनी बड़ी संख्या सलमान खान की डिजिटल दुनिया में पहुंच और असर को दिखाती है। बहुत कम ऐसे सितारे हैं जिन्हें इस तरह का सच्चा प्यार और जुड़ाव मिलता है, जिससे सलमान खान के फैंस की संख्या दुनिया में सबसे बड़ी बन जाती है।
 
खास बात यह रही कि सुपरस्टार ने अपना जन्मदिन मुंबई से बाहर पनवेल स्थित अपने फार्महाउस पर मनाया। शहर से थोड़ी दूरी पर होने के बावजूद यहां जश्न में भारी भीड़ देखने को मिली। कई सेलेब्रिटी, मीडिया के लोग और बड़ी संख्या में चाहने वाले इस खास मौके का हिस्सा बनने पहुंचे, और देखते ही देखते यह जगह चर्चा का केंद्र बन गई। 
 
बता दें कि सलमान खान के जन्मदिन के जश्न के लिए किसी को अलग से न्योता नहीं दिया जाता, जो भी शामिल होना चाहता है, वह आ सकता है। इस भारी चर्चा से यह साफ हो गया कि सलमान खान जहां खड़े होते हैं, वही जगह खुद-ब-खुद सबका ध्यान खींच लेती है। सिर्फ उनकी मौजूदगी ही भीड़, सुर्खियाँ और लोगों का प्यार जुटाने के लिए काफी होती है।
 
