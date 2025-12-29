सोमवार, 29 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (16:32 IST)

अरशद वारसी के ससुरालवाले नहीं चाहते थे मुस्लिम बेरोजगार लड़के से शादी करें बेटी

Arshad Warsi love story
बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। अरशद ने मारिया गोरेटी संग इंटरफेथ वेडिंग की थी। शुरुआत में मारिया के कैथोलिक पैरेंट्स उनकी शादी से बेहद परेशान थे। वह नहीं चाहते थे एक मुस्लिम लड़के से उनकी धार्मिक बेटी शादी करें। 
 
हाल ही में लल्लनटॉप संग इंटरव्यू में अरशद ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। अरशद ने बताया कि कैसे उनके ससुराल वाले पहले घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, वो थोड़े घबराए हुए थे। कैथोलिक लड़की और मुस्लिम लड़का। उनके लिए जिंदगी में जीसस क्राइस्ट के अलावा कुछ था ही नहीं। वो चाहते थे कि मारिया किसी 9-5 वाली सिक्योर जॉब वाले कैथोलिक लड़के से शादी करे, लेकिन बेरोजगार मुस्लिम लड़का आ गया। 
 
अरशद ने बताया कि समय के साथ-साथ उनके ससुराल वालों की चिंताएं कम होती गई। उन्होंने कहा, दिल से वे जानते थे कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। उन्हें पूरा भरोसा था कि वह हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे। धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। वे अब खुश हैं और मेरे साथ ही रहते हैं।
 
कैसे हुई हुई लव स्टोरी 
अरशद ने बताया कि मारिया संग उनकी पहली मुलाकात जेवियर कॉलेज में हुई थी। अरशद को वहां एक कॉम्पटिशन में इनवाइट किया गया था। मारिया के साथ नाटक करने से उनका रिश्ता और मजबूत हुआ और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। 
 
मारिया ने कई बार अरशद का प्रपोजल ठुकराया। आखिरकार दुबई के एक शो में बीयर पीने के बाद मारिया ने दिल की बात कही, और रिश्ता पक्का हो गया। दोनों ने 1996 में शादी रचाई। कपल के दो बच्चे एक बेटा, जीक वारसी और एक बेटी जेने वारसी हैं। 
 
गूगल इंडिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस बनीं तमन्ना भाटिया

गूगल इंडिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस बनीं तमन्ना भाटिया2025 खत्म होने जा रहा है। ऐसे में गूगल इंडिया ने 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट जारी कर दी है। वायरल गानों, हिट फिल्मों और जबरदस्त लोकप्रियता के दम पर इन अभिनेत्रियों ने न सिर्फ़ सिनेमा में बल्कि गूगल खोज में भी राज किया।

कृति खरबंदा के नाम पर व्हाट्सऐप पर हो रही धोखाधड़ी, एक्ट्रेस ने अपने फैंस को दी चेतावनी

कृति खरबंदा के नाम पर व्हाट्सऐप पर हो रही धोखाधड़ी, एक्ट्रेस ने अपने फैंस को दी चेतावनीबॉलीवुड अभिनेत्री कृति खरबंदा ने हाल ही में एक गंभीर साइबर धोखाधड़ी मामले को लेकर अपने फैंस और फॉलोअर्स को सतर्क किया है। अभिनेत्री ने खुलासा किया है कि कोई अज्ञात व्यक्ति व्हाट्सऐप पर उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से संपर्क कर रहा है। इस पहचान की चोरी (Identity Theft) की जानकारी कृति ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए साझा की।

शूटिंग सेट पर हादसे का शिकार हुए साजिद खान, टूटा पैर, बहन फराह खान ने दी हेल्थ अपडेट

शूटिंग सेट पर हादसे का शिकार हुए साजिद खान, टूटा पैर, बहन फराह खान ने दी हेल्थ अपडेटबॉलीवुड के फेमस निर्देशक साजिद खान को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वह घायल हो गए हैं। साजिद, एकता कपूर के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म की तैयारी में जुटे थे तभी अचानक सेट पर भयानक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में साजिद खान का पैर टूट गया है। साजिद खान को इमरजेंसी में पैर की सर्जरी करानी पड़ी।

फिल्मों में आने से पहले मछली और झींगे बेचती थीं ट्विंकल खन्ना

फिल्मों में आने से पहले मछली और झींगे बेचती थीं ट्विंकल खन्नाबॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना भले ही फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। 29 दिसंबर को ट्विंकल खन्ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 20 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू करने वाली ट्विंकल ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है।

आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव का हुआ अपेंडिक्स का ऑपरेशन, बोलीं- 2026 में पार्टी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी...

आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव का हुआ अपेंडिक्स का ऑपरेशन, बोलीं- 2026 में पार्टी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी...बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव अस्पताल से अपनी तस्वीरें शेयर की है। उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। किरण ने अपनी हेल्थ अपडेट दी है। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों का शुक्रिया भी किया, जिन्होंने समय रहते उनका सही तरह से इलाज किया।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
