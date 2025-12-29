सोमवार, 29 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Twinkle Khanna used to sell fish and prawns before entering films
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (12:37 IST)

फिल्मों में आने से पहले मछली और झींगे बेचती थीं ट्विंकल खन्ना

Twinkle Khanna birthday
बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना भले ही फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। 29 दिसंबर को ट्विंकल खन्ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 
 
20 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू करने वाली ट्विंकल ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। वह अब राइटर बन चुकी हैं। बीते दिनों ट्विंकल खन्ना ने हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन जॉनी लीवर के साथ ट्वीक इंडिया पर खुलकर बात की। 
 
ट्विंकल खन्ना ने बताया था कि वह फिल्मों में आने से पहले क्या काम करती थीं और उनकी पहली जॉब क्या थी। ट्विंकल खन्ना ने बताया था, उस समय में वह एक मछली बेचने वाली कंपनी में काम करती थीं, जोकि उनकी दादी की बहन चलाती थी। 
 
उन्होंने बताया था, इस कंपनी का नाम मछलीवाला था। जहां मुझे मछली और झींगे डिलीवर करने का काम मिला हुआ था। मुझे आज भी याद है कि जब उस समय में लोगों अपनी नौकरी के बारे में बताती थीं तो लोग मेरे से ये कहते थे कि तू क्या मच्छीवाली है। 
 
बता दें कि ट्विंकल खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया। अक्षय कुमार से शादी के बाद उन्होंने पर्दे से दूरी बना ली थी। ट्विंकल खन्ना आखिरी बार फिल्म 'मेला' में आमिर खान के साथ नजर आई थी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव का हुआ अपेंडिक्स का ऑपरेशन, बोलीं- 2026 में पार्टी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी...

आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव का हुआ अपेंडिक्स का ऑपरेशन, बोलीं- 2026 में पार्टी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी...बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव अस्पताल से अपनी तस्वीरें शेयर की है। उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। किरण ने अपनी हेल्थ अपडेट दी है। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों का शुक्रिया भी किया, जिन्होंने समय रहते उनका सही तरह से इलाज किया।

बेकाबू फैंस के बीच फंसे थलपति विजय, धक्का-मुक्की में एयरपोर्ट पर गिरे, वीडियो वायरल

बेकाबू फैंस के बीच फंसे थलपति विजय, धक्का-मुक्की में एयरपोर्ट पर गिरे, वीडियो वायरलसाउथ सुपरस्टार थलपति विजय एक्टिंग से संन्यास लेकर अब राजनीति में कदम रख चुके हैं। उनकी रैलियों में लाखों फैंस की भीड़ देखने को मिलती हैं। हालांकि जल्द ही उनके करियर की आखिरी फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसका वे जमकर प्रमोशन कर रहे हैं।

जब शर्मिला टैगोर के बिकिनी सीन पर संसद में मचा था बवाल, घर के बाहर से हटवाए थे पोस्टर

जब शर्मिला टैगोर के बिकिनी सीन पर संसद में मचा था बवाल, घर के बाहर से हटवाए थे पोस्टरशर्मिला टैगोर 70-80 के दशक की मशहूर अदाकारा रहीं हैं। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है। वह अपनी फिल्मों के अलावा खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। शर्मिला टैगोर इंडस्ट्री की उन गिनी चुनी अदाकारा में से एक हैं जिन्होंने 60-70 के दशक में पर्दे पर बोल्ड सीन दिए।

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, राजनीति में भी आजमाया था हाथ

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, राजनीति में भी आजमाया था हाथहिंदी फिल्म जगत में अपने अभिनय से लोगों को दीवाना बनाने वाले अभिनेता तो कई हुए और दर्शकों ने उन्हें स्टार कलाकार माना पर सत्तर के दशक में राजेश खन्ना पहले ऐसे अभिनेता के तौर पर अवतरित हुए जिन्हें दर्शको ने 'सुपरस्टार' की उपाधि दी। राजेश खन्ना ने अपने सिने करियर की शुरूआत 1966 में चेतन आंनद की फिल्म 'आखिरी खत' से की।

कॉमेडी हो या एक्शन, हर जॉनर में हिट हैं पुलकित सम्राट

कॉमेडी हो या एक्शन, हर जॉनर में हिट हैं पुलकित सम्राटबॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट 29 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जब पुलकित सम्राट अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो यह समय बतौर अभिनेता उनकी अभिनय यात्रा पर नज़र डालने का होता है, जिसकी पहचान उनकी सफलता के साथ-साथ उनके विकास और सोच-समझकर चुनी गई विविध भूमिकाओं से भी होती है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com