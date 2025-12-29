सोमवार, 29 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (11:48 IST)

बेकाबू फैंस के बीच फंसे थलपति विजय, धक्का-मुक्की में एयरपोर्ट पर गिरे, वीडियो वायरल

Thalapathy Vijay viral video
साउथ सुपरस्टार थलपति विजय एक्टिंग से संन्यास लेकर अब राजनीति में कदम रख चुके हैं। उनकी रैलियों में लाखों फैंस की भीड़ देखने को मिलती हैं। हालांकि जल्द ही उनके करियर की आखिरी फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसका वे जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। 
 
थल‍पति विजय की फैन फॉलोइंग की अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई बार इसके कारण उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण रविवार की रात चेन्नई एयरपोर्ट पर देखने को मिला। विजय मलेशिया में फिल्म 'जना नायकन' के ऑडियो लॉन्च इवेंट में शामिल होने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे थे। 
 
थलपति विजय जैसे ही एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में मौजूद उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया। इस वजह से वहां अफरा-तफरी मच गई। धक्का-मुक्की में थलपति विजय का संतुलन भी बिगड़ गया और वे अपनी कार तक पहुंचने से कुछ ही सेकंड पहले गिर गए। 
 
विजय को उनके सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उठाया और गाड़ी तक पहुंचाया। एक्टर को कोई चोट नहीं आई और स्थिति कुछ ही पलों में कंट्रोल में आ गई। इस घटना के बावजूद, विजय को एयरपोर्ट से सुरक्षित निकलते देखा गया और फैंस को तितर-बितर करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
 
बता दें कि फिल्म के ऑडियो लॉन्च इवेंट में थलपति विजय ने कहा कि उन्होंने अपने फैंस के लिए खड़े होने के लिए सिनेमा छोड़ने का फैसला किया, जिन्होंने उन्हें सब कुछ दिया, यहां तक कि एक कोट्टई (किला) भी। थलपति विजय की आखिरी फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। 
जब शर्मिला टैगोर के बिकिनी सीन पर संसद में मचा था बवाल, घर के बाहर से हटवाए थे पोस्टर

जब शर्मिला टैगोर के बिकिनी सीन पर संसद में मचा था बवाल, घर के बाहर से हटवाए थे पोस्टरशर्मिला टैगोर 70-80 के दशक की मशहूर अदाकारा रहीं हैं। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है। वह अपनी फिल्मों के अलावा खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। शर्मिला टैगोर इंडस्ट्री की उन गिनी चुनी अदाकारा में से एक हैं जिन्होंने 60-70 के दशक में पर्दे पर बोल्ड सीन दिए।

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, राजनीति में भी आजमाया था हाथ

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, राजनीति में भी आजमाया था हाथहिंदी फिल्म जगत में अपने अभिनय से लोगों को दीवाना बनाने वाले अभिनेता तो कई हुए और दर्शकों ने उन्हें स्टार कलाकार माना पर सत्तर के दशक में राजेश खन्ना पहले ऐसे अभिनेता के तौर पर अवतरित हुए जिन्हें दर्शको ने 'सुपरस्टार' की उपाधि दी। राजेश खन्ना ने अपने सिने करियर की शुरूआत 1966 में चेतन आंनद की फिल्म 'आखिरी खत' से की।

कॉमेडी हो या एक्शन, हर जॉनर में हिट हैं पुलकित सम्राट

कॉमेडी हो या एक्शन, हर जॉनर में हिट हैं पुलकित सम्राटबॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट 29 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जब पुलकित सम्राट अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो यह समय बतौर अभिनेता उनकी अभिनय यात्रा पर नज़र डालने का होता है, जिसकी पहचान उनकी सफलता के साथ-साथ उनके विकास और सोच-समझकर चुनी गई विविध भूमिकाओं से भी होती है।

'द राजा साब' से तेलुगु डेब्यू करने जा रहीं मालविका मोहनन, बताया कैसा रहा प्रभास के साथ काम करने का अनुभव

'द राजा साब' से तेलुगु डेब्यू करने जा रहीं मालविका मोहनन, बताया कैसा रहा प्रभास के साथ काम करने का अनुभवमालविका मोहनन ने धीरे-धीरे अपनी पीढ़ी की एक भरोसेमंद और उभरती हुई कलाकार के रूप में पहचान बनाई है। उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया है, जहां उन्हें भारतीय सिनेमा के बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला। अलग-अलग इंडस्ट्री में मजबूत किरदार निभाते हुए उनका सफर मेहनत, आत्मविश्वास और अलग-अलग तरह की भूमिकाओं से भरा रहा है।

तू मेरी मैं तेरा से लेकर आकाशवाणी तक, कार्तिक आर्यन की फिल्में मनोरंजन के साथ परोसती हैं सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियां

तू मेरी मैं तेरा से लेकर आकाशवाणी तक, कार्तिक आर्यन की फिल्में मनोरंजन के साथ परोसती हैं सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियांकार्तिक आर्यन की फिल्मोग्राफी केवल पारंपरिक कमर्शियल सिनेमा तक सीमित नहीं रही है। रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा के जरिए उनकी कई फिल्में सामाजिक चेतना, बदलते रिश्तों और आज के दौर के मूल्यों को संवेदनशीलता के साथ प्रतिबिंबित करती हैं। कार्तिक की हालिया रिलीज फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा’ एक ताज़गीभरी और प्रगतिशील रोमांटिक ड्रामा के रूप में सामने आती है, जो शादी से जुड़े पारंपरिक विचारों को चुनौती देती है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
