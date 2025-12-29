सोमवार, 29 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (14:06 IST)

कृति खरबंदा के नाम पर व्हाट्सऐप पर हो रही धोखाधड़ी, एक्ट्रेस ने अपने फैंस को दी चेतावनी

Fraudulent activity on WhatsApp in Kriti Kharbanda's name
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति खरबंदा ने हाल ही में एक गंभीर साइबर धोखाधड़ी मामले को लेकर अपने फैंस और फॉलोअर्स को सतर्क किया है। अभिनेत्री ने खुलासा किया है कि कोई अज्ञात व्यक्ति व्हाट्सऐप पर उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से संपर्क कर रहा है। 
 
इस पहचान की चोरी (Identity Theft) की जानकारी कृति ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए साझा की। कृति ने संदिग्ध व्हाट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए साफ किया कि वह नंबर उनका नहीं है। 

इसके साथ उन्होंने लिखा, यह ठीक नहीं है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह मेरा नंबर नहीं है। किसी और की पहचान बनकर सामने आना साफ तौर पर पहचान की चोरी है। सतर्क रहें।
 
कृति खरबंदा की यह चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है जब सेलिब्रिटीज और सार्वजनिक हस्तियों के नाम पर ऑनलाइन ठगी और झूठी पहचान का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्सर ऐसे फर्जी अकाउंट्स का मकसद लोगों को गुमराह करना, निजी जानकारी हासिल करना या पैसों की ठगी करना होता है। 
 
समय रहते इस मामले को उजागर कर कृति ने अपने फैंस को संभावित धोखाधड़ी से बचाने की कोशिश की है। हालांकि कृति की पोस्ट पर फैंस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्हें जानकारी देने के लिए धन्यवाद कहा। कई यूज़र्स ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते दुरुपयोग को लेकर न सिर्फ चिंता जताई है, बल्कि ऑनलाइन ठगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है।
 
हालांकि कृति खरबंदा ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं, लेकिन उनका संदेश ऑनलाइन सतर्कता की अहमियत को ज़रूर रेखांकित करता है। साइबर एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि किसी भी संदिग्ध अकाउंट की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा न करें, निजी या वित्तीय जानकारी साझा न करें और ऐसी गतिविधियों की तुरंत संबंधित प्लेटफॉर्म पर शिकायत करें।
 
हिंदी और कन्नड़ सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाने वाली कृति खरबंदा सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं और अक्सर फैंस से जुड़ी रहती हैं। उनकी यह ताज़ा पोस्ट डिजिटल दौर में जागरूकता और ज़िम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार की ज़रूरत को एक बार फिर सामने लाती है।
 
