सोमवार, 24 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 24 नवंबर 2025 (14:07 IST)

Dharmendra Death: पंचतत्व में विलीन हुए धर्मेंद्र, बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि

धर्मेन्द्र निधन
बॉलीवुड इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज अभिनेता धमेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। बीते दिनों सांस लेने में तकलीफ के बाद धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करा दिया गया था। 
 
धर्मेंद्र का इलाज मुंबई स्थित उनके घर पर ही चल रहा था। बताया जा रहा था कि एक्ट्रेस के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। लेकिन अचानकर उनके निधन की खबर ने हर किसी को शॉक्ड कर दिया है।

सोमवार दोपहर धर्मंद्र के घर के बाद अचानक हलचल तेज हो गई। उनके घर में एम्बुलेंस पहुंची, जिसके बाद घर के बाहर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। धर्मेंद्र के घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की लगा दी गई। इसके बाद धर्मेंद्र के निधन की दुखद खबर सामने आई। 
 
dharmendra
बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से सीधे मुंबई विले पार्ले श्मशान घाट ले जाया गया। पूरा देओल परिवार और कई सेलेब्स श्मशान घाट पर मौजूद थे। 
 
धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अभिषेक बच्चन समेत कई सेलेब्स धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन करने श्मशान घाट पहुंचे थे। 
 
बता दें कि धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी फिल्म इंडस्ट्री में काफी सक्रिय थे। हालांकि बीते कुछ समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थीं। वह आखिरी बार फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे। धर्मेंद्र आखिरी बार फिल्म 'इक्कीस' में दिखेंगे। यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है। 
