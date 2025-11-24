सोमवार, 24 नवंबर 2025
सोमवार, 24 नवंबर 2025 (11:02 IST)

शादीशुदा होते हुए सलीम खान ने क्यों रचाई थी हेलेन संग दूसरी शादी?

salim khan birthday
बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान 24 नवंबर को 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड के लिए कई सुपरहिट फिल्में लिखी है। सलीम खान अपनी फिल्मों के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। सलीम खान ने शादीशुदा होते हुए हेलन संग दूसरी शादी रचाई थी। 
 
सलीम खान ने अपने बेटे अरबाज खान के शो 'द इन्विसिबल विद अरबाज खान' में अपनी दूसरी शादी पर खुलकर बात की थी। सलीम खान ने बताया था कि उन्होंने क्यों दूसरी शादी की थी। 
 
हेलेन संग शादी करने को लेकर सलीम खान ने कहा था कि वह उस समय यंग थीं, मैं भी था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने बस उनकी मदद के लिए ऐसा किया। यह एक इमोशनल एक्सिडेंट था जो किसी के साथ भी हो सकता है।
 
बता दें कि सलीम खान की पहली शादी 1964 में सुशीला चरक (सलमा) से हुई थी। शादीशुदा होते हुए सलीम खान का एक्ट्रेस हेलेन संग अफेयर शुरू हुआ। दोनों ने 1981 में शादी रचा ली। जब सलीम खान ने हेलेन से दूसरी शादी की थी उस समय वह 3 बेटों सलमान, अरबाज, सोहेल खान और एक बेटी के माता-पिता बन चुके थे।
