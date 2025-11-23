रविवार, 23 नवंबर 2025
25 साल की शेफाली शाह ने निभाया था छह साल छोटे अक्षय कुमार की मां का किरदार, बोलीं- फिल्म को दोबारा देखा तो शर्म से मर जाऊंगी...

Shefali Shah
बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली शाह ने अपनी दमदारी अदाकारी से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई हैं। वह इन दिनों अपनी हालिया वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' को लेकर छाई हुई हैं। हाल ही में शेफाली ने एक इंटरव्यू में 2005 में रिलीज फिल्म 'वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम' में अपने से छह साल बड़े अक्षय कुमार की मां का रोल निभाने को लेकर बात की। 
 
एनडीटीवी संग बात करते हुए शेफाली ने बताया कि जब वह सिर्फ 28 साल की थीं, तो उन्होंने फिल्म 'वक्त' में अक्षय कुमार की मां का रोल निभाया था, जो उनसे उम्र में छह साल बड़े हैं। शेफाली ने कहा, मैं आमतौर पर अपनी फिल्में नहीं देखती हूं, लेकिन मैंने एक-दो बार ऐसा किया होगा। हालांकि, अगर अब मुझे अपनी फिल्म 'वक्त' दोबारा देखनी पड़ी, तो मैं शर्म से मर जाऊंगी।
 
शेफाली ने आगे कहा, मेरे अंदर तब वह मैच्योरिटी और समझ नहीं थी, जो अब सिनेमा को लेकर है। मेरे काम करने के तरीके में बदलाव तब आया जब मैंने 'दिल्ली क्राइम' की। ये सीरीज मेरे करियर के लिए सिर्फ टर्निंग प्वाइंट ही नहीं थी, बल्कि मुझे किस तरह का काम चुनना चाहिए, ये चेंज भी इस सीरीज के बाद ही मुझमें आया। 
 
शेफाली शाह ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्होंने 'वक्त' के बाद तय कर लिया था कि वह अपने से बड़े एक्टर की मां का रोल पर्दे पर नहीं करेंगी, लेकिन जोया अख्तर ने उनके निर्णय को बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, जब जोया 'दिल धड़कने दो' की स्क्रिप्ट लेकर मुझे मिली तो सबसे पहले यही कहा कि मुझे पता है कि आप न करोगे, लेकिन मुझे एक बार ट्राय करना था। 
 
उन्होंने कहा, मैंने जोया के कहने पर स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। मैंने एक लाइन पढ़ी, जिसमें उसने मुंह पर केक लगाया है और मैंने तुरंत उससे कहा कि मुझे ये रोल करना है, वह मोमेंट बिल्कुल अलग था। 
 
फिल्म 'वक्त' का निर्देशन उनके पति अमृतलाल शाह ने किया था। उन्होंने शेफाली को इस रोल को न करनेकी सलाह दी थी। एक्ट्रेस ने कहा, मेरे पति ने कहा कि इस मत लो। अमितजी ने सुझाव दिया, क्यों न शेफाली को इसके लिए चुना जाए, और फिर उन्होंने कहा कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वह इसके लिए सूय करेगी।' 
 
रोनित रॉय ने परिवार के लिए सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, बोले- प्लीज मुझे कभी मत भूलना...

रोनित रॉय ने परिवार के लिए सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, बोले- प्लीज मुझे कभी मत भूलना...बॉलीवुड एक्टर रोनित रॉय ने सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया है। यह जानकारी उन्होंने एक भावुक नोट शेयर कर फैंस को दी है। रोनित ने बताया कि वह ये कदम परिवार के लिए उठा रहे हैं। उन्होंने फैंस से माफी मांगते हुए उम्मीद की कि लोग उन्हें न भूलें।

15 साल की उम्र में जेल गए थे साजिद खान, मीटू मूवमेंट में नाम आने के बाद ऐसी हो गई थी हालत

15 साल की उम्र में जेल गए थे साजिद खान, मीटू मूवमेंट में नाम आने के बाद ऐसी हो गई थी हालतफेमस फिल्ममेकर साजिद खान 23 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साजिद एक बेहद बुरे दौर से निकलकर बाहर आए है। 2018 में जब साजिद खान 'हाउसफुल 4' बना रहे थे, तब इंडस्ट्री में चले मीटू मूवमेंट के दौरान उनपर कई गंभीर आरोप लगे थे। साजिद खान पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों ने उनेक करियर पर काफी असर डाला।

रणवीर सिंह की धुरंधर में क्लासिक कव्वाली 'ना तो कारवां की तलाश है' की वापसी

रणवीर सिंह की धुरंधर में क्लासिक कव्वाली 'ना तो कारवां की तलाश है' की वापसीजियो स्टूडियोज़ और B62 स्टूडियोज़ के बैनर तले बनी आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर ने ऑनलाइन जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे विशाल कलाकारों की मौजूदगी तो दर्शकों का ध्यान खींच ही रही है।

सनातन की रक्षा करने आए नंदमुरी बालकृष्ण, अखंडा 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

सनातन की रक्षा करने आए नंदमुरी बालकृष्ण, अखंडा 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीजनंदमुरी बालकृष्ण और ब्लॉकबस्टर मेकर बोयापति श्रीनु की बहुप्रतीक्षित धार्मिक एक्शन फिल्म 'अखंडा 2: थांडव' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 5 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज़ होने जा रही है। टीम ने इसके प्रमोशन के लिए बड़े स्तर पर और पूरे इंडिया में अभियान चलाया। 14 रील्स प्लस बैनर के तहत राम अचंता और गोपिचंद अचंता ने फिल्म बनाई है, और M तेजस्विनी नंदमुरी प्रस्तुत कर रही हैं।

56वें IFFI में गाला प्रीमियर पर 'द फैमिली मैन सीजन 3' ने बटोरी तारीफ

56वें IFFI में गाला प्रीमियर पर 'द फैमिली मैन सीजन 3' ने बटोरी तारीफप्राइम वीडियो ने अपनी बेहद लोकप्रिय ओरिजिनल सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 3' का पहला एपिसोड 21 नवंबर को 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में पेश किया। दुनिया भर में स्ट्रीम होने वाला यह तीसरा सीज़न, जो स्पाय एक्शन-थ्रिलर पर आधारित है, गाला प्रीमियर में भरे ऑडिटोरियम में जोरदार तालियों और चीयर के साथ शुरू हुआ।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
