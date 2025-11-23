25 साल की शेफाली शाह ने निभाया था छह साल छोटे अक्षय कुमार की मां का किरदार, बोलीं- फिल्म को दोबारा देखा तो शर्म से मर जाऊंगी...

बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली शाह ने अपनी दमदारी अदाकारी से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई हैं। वह इन दिनों अपनी हालिया वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' को लेकर छाई हुई हैं। हाल ही में शेफाली ने एक इंटरव्यू में 2005 में रिलीज फिल्म 'वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम' में अपने से छह साल बड़े अक्षय कुमार की मां का रोल निभाने को लेकर बात की।

एनडीटीवी संग बात करते हुए शेफाली ने बताया कि जब वह सिर्फ 28 साल की थीं, तो उन्होंने फिल्म 'वक्त' में अक्षय कुमार की मां का रोल निभाया था, जो उनसे उम्र में छह साल बड़े हैं। शेफाली ने कहा, मैं आमतौर पर अपनी फिल्में नहीं देखती हूं, लेकिन मैंने एक-दो बार ऐसा किया होगा। हालांकि, अगर अब मुझे अपनी फिल्म 'वक्त' दोबारा देखनी पड़ी, तो मैं शर्म से मर जाऊंगी।

शेफाली ने आगे कहा, मेरे अंदर तब वह मैच्योरिटी और समझ नहीं थी, जो अब सिनेमा को लेकर है। मेरे काम करने के तरीके में बदलाव तब आया जब मैंने 'दिल्ली क्राइम' की। ये सीरीज मेरे करियर के लिए सिर्फ टर्निंग प्वाइंट ही नहीं थी, बल्कि मुझे किस तरह का काम चुनना चाहिए, ये चेंज भी इस सीरीज के बाद ही मुझमें आया।

शेफाली शाह ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्होंने 'वक्त' के बाद तय कर लिया था कि वह अपने से बड़े एक्टर की मां का रोल पर्दे पर नहीं करेंगी, लेकिन जोया अख्तर ने उनके निर्णय को बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, जब जोया 'दिल धड़कने दो' की स्क्रिप्ट लेकर मुझे मिली तो सबसे पहले यही कहा कि मुझे पता है कि आप न करोगे, लेकिन मुझे एक बार ट्राय करना था।

उन्होंने कहा, मैंने जोया के कहने पर स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। मैंने एक लाइन पढ़ी, जिसमें उसने मुंह पर केक लगाया है और मैंने तुरंत उससे कहा कि मुझे ये रोल करना है, वह मोमेंट बिल्कुल अलग था।

फिल्म 'वक्त' का निर्देशन उनके पति अमृतलाल शाह ने किया था। उन्होंने शेफाली को इस रोल को न करनेकी सलाह दी थी। एक्ट्रेस ने कहा, मेरे पति ने कहा कि इस मत लो। अमितजी ने सुझाव दिया, क्यों न शेफाली को इसके लिए चुना जाए, और फिर उन्होंने कहा कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वह इसके लिए सूय करेगी।'