शनिवार, 22 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Nandamuri Balakrishna starrer Akhanda 2 trailer released
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 22 नवंबर 2025 (17:22 IST)

सनातन की रक्षा करने आए नंदमुरी बालकृष्ण, अखंडा 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

Akhanda 2 Movie Trailer
नंदमुरी बालकृष्ण और ब्लॉकबस्टर मेकर बोयापति श्रीनु की बहुप्रतीक्षित धार्मिक एक्शन फिल्म 'अखंडा 2: थांडव' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 5 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज़ होने जा रही है। टीम ने इसके प्रमोशन के लिए बड़े स्तर पर और पूरे इंडिया में अभियान चलाया। 14 रील्स प्लस बैनर के तहत राम अचंता और गोपिचंद अचंता ने फिल्म बनाई है, और M तेजस्विनी नंदमुरी प्रस्तुत कर रही हैं। 
 
पहले से जारी गाने और टीज़र ने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी थी। आज फिल्म का थिएटर ट्रेलर बैंगलोर में रिलीज़ किया गया, जिसमें कन्नड़ स्टार शिव राजकुमार विशेष रूप से मौजूद थे। ट्रेलर की शुरुआत एक चेतावनी से होती है। कुछ बुरे लोग, भारत के अंदर और बाहर, देश की आध्यात्मिक नींव को नष्ट करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य सनातन हिंदू धर्म को मिटा देना और देश में डर और भ्रम फैलाना है। 
 
लेकिन जब श्रद्धा डगमगाने लगती है, तब एक शक्तिशाली ताकत उठती है। वह है अखंडा, जो दिव्य आग की तरह प्रकट होता है और विरोधियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होता है। बोयापति श्रीनु इस बार और भी बड़े और बहादुर विज़न के साथ फिल्म बना रहे हैं। 
 
अखंडा 2 की कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है; इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आध्यात्मिक ताकत का मिश्रण है। फिल्म का दायरा बहुत बड़ा है, और कुंभ मेला का सीन ट्रेलर की बड़ी खासियत है। बालकृष्ण का क्रोध दिव्य लगता है और उनकी ताकत अजेय। वे दो भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अखंडा अवतार स्क्रीन पर छा जाता है। 
 
बालाकृष्ण की मौजूदगी, चाल और जोरदार संवाद उन्हें एक बड़े रक्षक की तरह दिखाते हैं। आधी पिनिसेट्टी खतरनाक विलेन हैं, जबकि साम्युक्ता लीड रोल में हैं। हर्षाली मल्होत्रा का छोटा सा हिस्सा कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है। तकनीकी तौर पर फिल्म बेहतरीन है। सिनेमैटोग्राफर C. रामप्रसाद और संतोष डी. डेटके ने हर सीन को भव्य और प्रभावशाली बनाया है। 
 
पैट्रियॉटिक जोश, आध्यात्मिक शक्ति और बड़े पर्दे की धमाकेदार एक्शन के साथ अखंडा 2 ट्रेलर एक सही NBK स्टाइल का ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ देता है। कहानी का पूरे भारत में अपील है, खासकर सनातन हिंदू धर्म पर फोकस के कारण। फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

56वें IFFI में गाला प्रीमियर पर 'द फैमिली मैन सीजन 3' ने बटोरी तारीफ

56वें IFFI में गाला प्रीमियर पर 'द फैमिली मैन सीजन 3' ने बटोरी तारीफप्राइम वीडियो ने अपनी बेहद लोकप्रिय ओरिजिनल सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 3' का पहला एपिसोड 21 नवंबर को 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में पेश किया। दुनिया भर में स्ट्रीम होने वाला यह तीसरा सीज़न, जो स्पाय एक्शन-थ्रिलर पर आधारित है, गाला प्रीमियर में भरे ऑडिटोरियम में जोरदार तालियों और चीयर के साथ शुरू हुआ।

पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांसपंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। मशहूर पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई है। उन्होंने 37 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इससे पहले मशहूर सिंगर राजवीर जवंदा का भी रोड़ एक्सीडेंट में निधन हो गया था। खबरों के अनुसार हरमन सिद्धू की कार शुक्रवार देर रात ट्रक से जा टकराई, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी छलांग, दूसरे दिन डबल हुआ फिल्म का कलेक्शन

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी छलांग, दूसरे दिन डबल हुआ फिल्म का कलेक्शनफरहान अख्तर की नवीनतम एक्शन-वार ड्रामा '120 बहादुर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ ने बनाया है। फिल्म में 120 बहादुर भारतीय सैनिकों की रिजांग ला की लड़ाई में 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ अपनी पोस्ट की रक्षा की कहानी को दिखाया गया है।

डांस नंबर शूट करते वक्त श्रद्धा कपूर को लगी चोट, दो हफ्ते के लिए रुकी 'ईथा' की शूटिंग

डांस नंबर शूट करते वक्त श्रद्धा कपूर को लगी चोट, दो हफ्ते के लिए रुकी 'ईथा' की शूटिंगबॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। वह अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गई है। श्रद्धा जल्द ही बायोपिक ड्रामा 'ईथा' मं नजर आने वाले हैं। यह फिल्म मशहूर तमाशा आर्टिस्ट विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है।

वेबदुनिया को मिलाप जावेरी ने बताया 'मस्ती 4' की शूटिंग का एक्सपीरियंस, हंसते-हंसते हो गए थे लोटपोट

वेबदुनिया को मिलाप जावेरी ने बताया 'मस्ती 4' की शूटिंग का एक्सपीरियंस, हंसते-हंसते हो गए थे लोटपोटफिल्म को लेकर उत्साहित भी हूं नर्वस भी हूं। बहुत सारे इमोशंस एक साथ मेरे दिमाग में आते हैं कि मस्ती 4 को लोग पसंद करें। यह बात भी उतनी ही सही है की यह पहली फिल्म नहीं है। मेरी इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में मैं लोगों के सामने ला चुका हूं। कुछ ही दिनों पहले मेरी फिल्म 'एक दिवाने की दीवानियत' लोगों के सामने आई थी।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com