टीवी के बाद बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगा 'भाबीजी घर पर हैं', इस दिन रिलीज हो रही फिल्म

एण्ड टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' बीते काफी सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो में आसिफ शेख, रोहिताश गौर और शुभांगी अत्रे ने अपने आइकॉनिक किरदारों से फैंस के दिल में अलग जगह बनाई है। विभूति जी का चार्म, तिवारी जी का ड्रामा, अंगूरी भाबी का 'सही पकड़े हैं' और अनीता भाबी की आत्मविश्वास से भरी ब्यूटी हर घर तक पहुंच चुका है।

अब दर्शकों का यह चहेता शो टीवी के बाद बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रहा है। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहली बार कोई टीवी पर चल रहा सीरियल, बड़े पर्दे पर उतरने जा रहा है। जी सिनेमा और जी स्टूडियोज 'भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन' फिल्म लेकर आ रहे हैं।

फिल्म सबके चहेते किरदारों को बड़े पर्दे पर एक धमाकेदार, हंसी से भरपूर एडवेंचर में लेकर आएगी। फिल्म 'भाबीजी घर पर हैंऐ 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर कर फिल्म की घोषणा की है। उन्होंने लिखा, 'भाबीजी, जिन्होंने अब तक घर पर दर्शकों का मनोरंजन किया है, अब बड़े पर्दे पर आ रही हैं। भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म में आसिफ शेख, रोहिताश गौर और शुभांगी अत्रे के साथ तीन सबसे मशहूर कलाकार - रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ भी नजर आएंगे।